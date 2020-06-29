12 острых вопросов о поправках в Конституцию спикеру донского парламента

В коворкинг-центре «Точка кипения – Ростов-на-Дону» состоялась открытая встреча председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко с молодежью донского края. Онлайн-общение прошло на платформе ZOOM и касалось участия молодых людей в современных политических процессах. Впрочем, на деле почти все вопросы, поступившие от ребят, были на самую актуальную на сегодня тему - общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

На встречу зарегистрировалось более 400 человек, но непосредственными участниками смогли стать первые 100 - из тех, кто раньше других записался через соцсети. Они получили индивидуальный доступ к участию через систему ZOOM и могли непосредственно задать вопрос Александру Ищенко. Остальные зрители имели возможность подключиться к видеотрансляции на YouTube-канале донского парламента и задать вопрос в чате.

Надо сказать, дискуссия получилась крайне любопытной. Молодые дончане не стеснялись задавать спикеру регионального парламента самые острые и смелые вопросы - из тех, что у многих на уме, но не у всех на языке. Александр Ищенко тоже не уходил от ответов и постарался максимально развернуто донести свою позицию. «КП – Ростов» послушала этот разговор о главном.

ВОПРОС №1

- Зачем вносить поправки в Конституцию, если уже все прописано в федеральных законах?

- Этот вопрос является одним из основных, поднимаемых критически настроенными избирателями и представителями оппозиционных политических партий. Прежде всего, давайте поговорим о том, чем вообще является Конституция. Это основной, самый главный закон страны. Фундамент, каркас государственного устройства. По большому счету, это базовый документ нашего государства, в котором всегда прописывается главное. Давайте вспомним Конституцию 1993 года, принимавшуюся в тот момент, когда молодая Россия находилась фактически на пороге гражданской войны. Действующий текст Конституции, по сути, стал фундаментом нового государственного устройства и правовым ориентиром для общества, которое смогло преодолеть угрозу распада страны.

Фото: Анатолий Карбинов

В тот период времени приоритеты у руководителей державы были совсем другими, чем те цели, которые стоят в повестке дня современной России. Если смотреть упрощенно на задачи государственного развития, то, наверное, Конституцию можно и не принимать. Некоторые страны в мире живут и без этого основополагающего документа. Тем не менее, хочу отметить, что история нашего государства - во всяком случае, в последние сто лет – неизменно строилась на принципах, которые предусматривают обязательность формулирования в главном документе страны принципиально важного на современном этапе развития России. Первая Конституция РСФСР, а затем и СССР, точно так же формулировали задачи построения социализма и отказа от классовых противоречий.

Мы сегодня в тексте Конституции России должны определить главное – те принципы и задачи, без которых мы не мыслим будущее развитие страны. Речь идет о социальной сфере, сохранении государственного суверенитета, молодежной политике, поддержке пожилых граждан, а также задачах государства в сфере трудовых отношений и многом другом. Нужно отдавать себе отчет в том, что Конституция – это документ, который предопределяет содержание всей системы законодательства. Вы говорите про федеральные законы. Чтобы внести туда изменения, достаточно воли законодателей – депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации – и отлаженного механизма.

Совсем по-другому вносятся поправки в основной закон страны. Здесь уже требуются более серьезные усилия. Кроме того, все федеральные законы принимаются в развитие конституционных норм. Если в Конституции не сформулирована какая-то норма, либо принцип правового устройства той или иной сферы общественных отношений, то федеральный законодатель свободен в своем законотворчестве. И наоборот, если в главном законе государства такая норма или принцип закреплены, то принимаемые федеральные законы или решение органов власти на любом уровне не могут ей противоречить ни при каких условиях и обстоятельствах.

Опять же, давайте вернемся к Конституции 1993 года. В своем политическом багаже она не содержала значительного объема тех социальных гарантий, к которым привыкли жители Советского Союза. И когда государство год за годом в своих федеральных законах отказывалось от множества задач социальной поддержки людей, то граждане не понимали, почему это происходит. А причина была простой и заключалась в том, что именно главный закон страны в той редакции позволял федеральному законодателю легально отказываться от мер социальной поддержки по своим внутренним причинам. Сегодня у нас есть реальная возможность вернуть «социальный блок» в Конституцию.

Именно поэтому национальным лидером предложена такая конструкция поправок, которая получила одобрение всех палат Федерального собрания и законодательных органов страны. Как показывают опросы социологов, предлагаемые коррективы в главный закон поддержали и большинство россиян, неравнодушных к будущему своей Родины.

Конституция – это код нашей нации. И в этом коде должно быть зашифровано наше отношение к жизни – к самой стране, нашим природным ресурсам и каждому гражданину.

ВОПРОС №2

- Зачем идти голосовать за поправки в Конституцию, если фактически они уже приняты?

- Хороший вопрос. Отвечу на это, что в жизни важно соблюдать нормы права. Как показывает опыт других государств, которые этот принцип соблюдают в своей повседневной государственной деятельности, соблюдение таких норм ведет к качественной и стабильной жизни народа. Нормы права появляются из воли граждан, которую формулируют ее в ходе выборов и референдумов. Действующий порядок внесения изменений в Конституцию России не предполагает обязательности проведения референдума по поправкам. Однако государству нужно услышать голос каждого гражданина, обладающего избирательным правом, до того момента, пока президент не поставит свою подпись под федеральным законом об изменениях в основной закон страны.

Напомню, что и сам Владимир Путин сформулировал свое отношение к поправкам в Конституцию России. Глава государства отметил, что если россияне проголосуют против них, то изменения, пусть и уже одобренные на парламентском уровне, не вступят в силу.

Высшую юридическую силу в любом демократическом государстве имеет воля народа. Именно поэтому столь объемные и важные для будущего страны поправки должны пройти через механизм общероссийского голосования. Думаю, это логично и правильно.

ВОПРОС №3

- Некоторые люди воспринимают социальные гарантии, предлагаемые к закреплению в основном законе страны, как ширму, за которой скрывается главное – продление правления Владимира Путина. Вы согласны с такой точкой зрения?

- Действительно, подобное мнение существует. Очевидно, что в демократической стране, каковой является Россия, каждый гражданин имеет право на собственную точку зрения. Лично я такое утверждение не разделяю. Сейчас вам объясню, почему считаю именно так.

Давайте рассмотрим тот объем изменений в Конституцию, который был предложен в ходе работы конституционной комиссии. Сначала первоначальный проект поправок был достаточно небольшой и компактный. Когда комиссия начала свою работу, то появилось предложение внести в основной закон целый ряд новых поправок, которые были выстраданы за последние 30 лет истории нашего государства. Поэтому окончательный текст закона о поправках в Конституцию существенно изменился. Если положим на одну чашу весов содержательные изменения – нормы, регулирующие вопросы социальных гарантий, молодежной политики, волонтерства и государственного суверенитета, а на другую – поправки процедурные, в том числе и в отношении конституционных сроков полномочий президента Российской Федерации, то увидим, что при любом подходе будет очевидна самостоятельная глобальная ценность этих содержательных поправок. При всем уважении к главе государства, безусловно, приоритетнее и важнее для страны именно они.

Фото: Анатолий Карбинов

Есть и другая сторона этой проблемы. Мы живем в очень нестабильном мире. Ситуация этого года с распространением коронавируса показала, насколько хрупка наша жизнь. Более того, стало понятно, что помочь России, протянуть ей руку в этот сложный период, желающих среди других государств практически не нашлось. Мы – миролюбивая страна, но должны рассчитывать прежде на свои внутренние силы и возможности. Одна из таких опор сегодня – это Владимир Путин. Это доминантная фигура современной политики.

До следующих президентских выборов еще четыре года. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. При этом Владимир Владимирович стал инициатором поправки, которая предопределяет сменяемость высшей государственной власти в нашей стране. В соответствии с этим изменением, одно и то же лицо будет избираться на президентский срок не более двух сроков подряд, а просто – не более двух сроков. То есть, максимум 12 лет. Я замечу, что многие из вас, ребята, не знают о том, какие проблемы пережила наша страна на стыке 80-х и 90-х годов. Для подавляющего большинства наших соотечественников главным приоритетом сейчас является стабильное развитие и социально-экономическое благополучие России. В этом смысле предлагаемые поправки, и в том числе та, о которой был задан вопрос, позволяют создать гарантии этому развитию.

ВОПРОС №4

- Зачем записывать Бога в Конституцию, если у нас светское государство?

- Я не являюсь атеистом и никогда им не был, поэтому меня такой вопрос в принципе не беспокоит. Но при этом я остаюсь твердым сторонником светского государства в нашей стране. Эта поправка, скорее, направлена на сохранение исторической памяти и ни в коей мере не покушается на светский характер государства. Она говорит о том, что у нас есть своя память, история, национальная гордость – те фундаментальные вещи, через принятие и осознание которых мы определяем свою принадлежность к российскому обществу.

Давайте вспомним дореволюционный девиз, с которым шли на защиту Родины наши предки. Он звучал так: «За Веру, Царя и Отечество». На первом месте – именно вера. И это факт – исторический, культурный, нравственный. Поэтому я считаю правильным, что мы напоминаем об этом будущим поколениям россиян в тексте Конституции. Также замечу, что в основном законе нет упоминаний о том, что какая-то религия является главенствующей в Российской Федерации. И я уверен, что такого не случится и впредь.

Фото: Анатолий Карбинов

ВОПРОС №5

- В 2008 году Владимир Путин публично заявлял, что не будет менять Конституцию. Почему же сейчас это происходит?

- На мой взгляд, Владимир Путин Конституцию не меняет. Основной закон страны, созданный в 1993 году, сохраняется. Дополняются лишь нормы этого закона на основании того опыта исторического развития, который мы получили за последние 27 лет. Я хочу вспомнить другие слова Владимира Владимировича. Они прозвучали немного раньше, в 2007 году, в Мюнхене. В этой речи, потрясшей мировых лидеров, президент России бросил вызов однополярному миру. Тогда Путин сказал, что наша страна – это государство с тысячелетней историей, которое всегда пользовалось привилегией проводить свою независимую государственную политику, и эта традиция будет продолжена и в будущем. Чтобы помешать нашему развитию, другие мировые государства стали вводить санкции и ограничения, начали вести информационные войны.

В современных геополитических условиях поправки, предложенные президентом, являются реакцией на обострившуюся ситуацию в мировой политике и направлены на то, чтобы обеспечить гармоничное развитие России с учетом изменившихся обстоятельств.

ВОПРОС №6

- В Конституцию планируют внести поправку о бережном отношении к природе и экологии. Какие конкретные изменения в этой связи произойдут у нас на Дону?

- К сожалению, многие люди относятся к природе безответственно. Это касается не только граждан России, но и жителей других государств. Разумеется, поправки в Конституцию не приведут к тому, что все мы в одночасье поменяем свое отношение к вопросам экологии. При этом важно, что Конституция – это правовой фундамент государства. Внесение туда изменений, которые касаются бережного и ответственного отношения к природе, имеет большое значение, поскольку каждый принимаемый закон или решение органов исполнительной власти должны будут защищать экологическую безопасность страны в любой сфере деятельности. Любой федеральный или областной закон должен будет соответствовать такому конституционному предписанию. Сегодня таких предписаний нет.

Три года назад я начал утилизировать мусор раздельно. Пластик, стекло, бумагу – все это теперь отдаю на переработку, а не сваливаю в одну кучу. И хотя мой индивидуальный вклад не имеет большого материального значения для перерабатывающих предприятий, но, тем не менее, морально я чувствую себя более уверенно и могу своим примером наглядно доказать, что все позитивные перемены в обществе начинаются с нас самих.

ВОПРОС №7

- Как будет происходить защита исторической правды, о которой говорится в Конституции? И кто будет определять, правда это или нет?

- Эта поправка принимается не для того, чтобы пресечь споры о тех или иных моментах в нашей истории. Данное изменение направлено на то, чтобы противостоять откровенному вранью, созданию фейков и прямому оскорблению памяти защитников нашего Отечества. Есть могущественные политические силы на мировой арене, которые в своих геополитических целях заинтересованы в принижении роли Советского Союза и России.

Возьмем недавний пример. Американское посольство в одной из европейских стран 8 мая разместило поздравление с праздником победы над фашистской Германией, в котором было указано, что победа над гитлеровцами – это всецело заслуга США и Великобритании. Ни одного слова о Советском союзе и участии нашей страны в разгроме немецко-фашистских захватчиков. Это небольшой, но очень характерный пример того, как происходит постепенное искажение тех фактов и той истории, которые достались нам в наследство. Думаю, что справедливо было бы установить меру ответственности за отрицание того, что СССР внес решающий вклад в разгром фашистской Германии. Полагаю, что такая поправка правильная и имеет очень большое историческое значение.

Фото: Анатолий Карбинов

ВОПРОС №8

- Российская Федерация является многонациональным государством, которое всегда отличалось трепетным отношением к различным народам, проживающим на ее территории, к сохранению их культурных особенностей и гармонизации межэтнических отношений. Как вы считаете, не приведет ли закрепление русского языка как языка государствообразующего народа к подавлению языков других этнических групп?

- Мы сейчас с вами на каком языке разговариваем? На русском. И не задумываемся при этом, кто из нас какой национальности – русский, азербайджанец, бурят или татарин. Русский язык стал стержневым для общения представителей различных наций, проживающих в России. Те же бурят и татарин, если бы они оба не владели русским языком, то не смогли бы друг друга понять без переводчика. Так сложилось исторически, что именно этот язык стал скрепляющим для нашего многонационального государства.

С одной стороны, в поправке говорится о том, что русский признается языком государствообразующего народа. С другой – национальные республики обладают полным правом устанавливать свои собственные государственные языки. Эта возможность тоже закреплена в основном законе нашей страны. Конституция России гарантирует каждому народу возможность использовать в письменной и устной речи свой родной язык.

ВОПРОС №9

- Какие изменения ждут молодежь с принятием поправки, касающейся молодежной политики? Повлияет ли принятие этой поправки на принятие закона о молодежной политике? Планируется ли внесение изменений в областной закон о государственной молодежной политике в случае принятия поправок в Конституцию?

- Закрепление в Конституции России обязанности государства заниматься молодежной политикой и перенос этой темы на конституционный уровень, конечно же, предопределит впоследствии корректировку федерального и областного законодательства. Но главное здесь заключается совсем в другом. Молодежь сама должна заинтересоваться молодежной политикой, которую ведет государство. Фигурально выражаясь, это должна быть улица с двусторонним движением. Молодым людям тоже необходимо проявлять инициативу.

Для меня тема молодежной политики является особенной. В далеком 1996 году мне потребовался целый год для того, чтобы убедить администрацию Ростовской области поддержать принятие областного закона. Хорошо помню, как из этого законопроекта, который мы разрабатывали с коллегами, потребовали убрать формулировку «государственная молодежная политика в Ростовской области». Мне тогда сказали, что в Конституции нет ни слова о том, что молодежи нужно помогать на государственном уровне. К счастью, времена меняются. Я считаю, что в главном законе страны должно быть записано о молодежи, как об отдельной категории наших сограждан, которые должны получать возможности реализовать свой потенциал. Это не значит, что завтра государство выйдет, достанет из кармана деньги и позволит делать на них, что угодно. Молодые люди сами должны пробовать свои силу, а стране необходимо создавать для этого соответствующие условия. Поэтому мы ждем предложений от самой молодежи, касательно того, что нужно поменять в законах. Это не тот случай, когда дядьки в костюмах и галстуках инициируют законы, опираясь только на свои представления. Ребятам нужно самим выходить с идеями и предложениями. Мы этого ждем от них.

ВОПРОС №10

- В условиях пандемии многие сферы нашей жизни стали доступны только в онлайн-формате. Произойдет ли в ближайшем будущем переход исключительно на электронное голосование, как на наиболее удобный способ волеизъявления граждан на выборах разных уровней?

- Лично я убежден, что этого пока не произойдет. Хотя бы потому, что далеко не все жители нашей страны, особенно старше 50-ти лет, с компьютером на «ты». Старшее поколение наших сограждан со скепсисом относится к возможности передачи личных данных. Хотя со временем эта технология, скорее всего, постепенно войдет в нашу жизнь. На общероссийском голосовании только два региона – Москва и Нижегородская область – используют электронное голосование. Все остальные регионы голосуют по бумажным бюллетеням. Думаю, что в ближайшее время эта тенденция не изменится.

ВОПРОС №11

- В послании президента Федеральному собранию Владимир Путин говорил о необходимости в кратчайшие сроки сделать скачок в подготовке высококвалифицированных научных кадров, о новых широких возможностях для молодых талантов, программе «Земский учитель» и создании научно-образовательных центров мирового уровня. Какие региональные законы по этим направлениями начнут действовать в ближайшее время?

- Донской край – это один из немногих регионов нашей страны, который принял специальный областной закон о взаимодействии с опорным вузом, ДГТУ. Российское законодательство сконструировано так, что полномочия по регулированию высшего образования есть только у федерального центра. Областные и муниципальные власти не имеют никаких полномочий, направленных на финансирование науки или вузовской образовательной деятельности. По правде сказать, на это нет и финансовых ресурсов.

Фото: Анатолий Карбинов

Однако область поддерживает высшие учебные заведения и их студентов посредством грантов, губернаторских стипендий, региональных премий, а также помогает в обновлении материально-технической и научной базы. Мы это делаем.

Что касается программы «Земский учитель», то ее финансирование осуществляется за счет как регионального, так и федерального бюджетов. С 2020 года на Дону предоставляется помощь учителям в размере одного миллиона рублей тем, кто переехал в сельскую местность, в рабочий поселок либо в малый город до 50 тысяч жителей, и начал там вести преподавательскую деятельность в общеобразовательной средней школе.

Сверх того, мы поставили задачу перед главами администраций в сельских территориях, чтобы они добавляли к областным мерам поддержки свои собственные.

ВОПРОС №12

- Как планируется бороться с политической безграмотностью жителей Ростовской области?

- Сказать, что у нас в регионе существует вопиющая политическая безграмотность, пожалуй, нельзя. Но вместе с тем, проблема правового просвещения действительно есть, причем не только среди молодежи. Один из вариантов ее решения заключается в организации прямого общения между жителями Дона и депутатами Законодательного собрания, а также представителями органов исполнительной власти с помощью интернета. Уверен, что такие коммуникации будут активно развиваться в нашей области.

РЕАКЦИЯ АЛЕКСАНДРА ИЩЕНКО

– По характеру вопросов, по степени проработанности каждого слова, даже интонации в тех вопросов, которые молодые люди задавали, виден их интерес к будущему нашей страны. И то, что сегодня происходит в политической сфере, – это, на самом деле, один из ответов на запрос нашей молодежи, – поделился впечатлениями Александр Ищенко по итогам встречи.

Председатель Заксобрания добавил, что такой открытый диалог, когда каждый может сформулировать любой вопрос и задать его напрямую, должен быть интересен не только ребятам, но и представителям органов власти. Поэтому на встрече было принято решение подобную практику общения продолжить.

– На мой взгляд, председатели всех комитетов Законодательного собрания должны пройти такой молодежный тест – ответить на вопросы молодых жителей Ростовской области. Причем, ответить совершенно откровенно, – заявил спикер донского парламента.