ЕГЭ в Ростове-на-Дону июль-август 2020: когда и как пройдут экзамены. В Ростовской области уже 3 июля стартует основная волна ЕГЭ. Экзамены для тех выпускников, которые планируют в этом году поступать в вузы. Так, в этот день участники будут сдавать географию, литературу и информатику.

Известно, что в этом году в момент проведения испытаний в каждом пункте будет находиться медработник, а экзамены будут проходить с обязательным проведением термометрии и у самих ребят, и наблюдателей. Кроме того, в аудиториях участников рассадят с учетом социальной дистанции в 1,5 метра, а перед этим будет проведена дезинфекция всех помещений на пунктах сдачи ЕГЭ.

В донском минобре сообщили, что экзамены растянутся на весь летний месяц. Так, 6 и 7 июля пройдут ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам, 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков запланированы на 24 июля и 25 июля - по всем учебным предметам.

Температуру измерят каждому.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для тех, кто по уважительным причинам не смогут сдать экзамены тогда, предусмотрен дополнительный период - в августе. Сообщается, что 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части по иностранным языкам. А вот 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Напомним, в Ростовской области аттестаты о среднем общем образовании получили более 16,7 тысячи одиннадцатиклассников. А в понедельник, 29 июня, прошел пробный экзамен для определения организационной и технической готовности к проведению ЕГЭ. Проверили оборудование и провели инструктаж сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что все апробации прошли без привлечения выпускников.