2020-06-29T16:07:19+03:00
Общество

ЕГЭ в Ростове-на-Дону июль-август 2020: когда и как пройдут экзамены

Выясняем, как и когда пройдут ЕГЭ 2020 в Ростове-на-Дону в июле и августе
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
ЕГЭ в этом году пройдет по-новому.ЕГЭ в этом году пройдет по-новому.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ЕГЭ в Ростове-на-Дону июль-август 2020: когда и как пройдут экзамены. В Ростовской области уже 3 июля стартует основная волна ЕГЭ. Экзамены для тех выпускников, которые планируют в этом году поступать в вузы. Так, в этот день участники будут сдавать географию, литературу и информатику.

Известно, что в этом году в момент проведения испытаний в каждом пункте будет находиться медработник, а экзамены будут проходить с обязательным проведением термометрии и у самих ребят, и наблюдателей. Кроме того, в аудиториях участников рассадят с учетом социальной дистанции в 1,5 метра, а перед этим будет проведена дезинфекция всех помещений на пунктах сдачи ЕГЭ.

В донском минобре сообщили, что экзамены растянутся на весь летний месяц. Так, 6 и 7 июля пройдут ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам, 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков запланированы на 24 июля и 25 июля - по всем учебным предметам.

Температуру измерят каждому. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температуру измерят каждому.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для тех, кто по уважительным причинам не смогут сдать экзамены тогда, предусмотрен дополнительный период - в августе. Сообщается, что 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части по иностранным языкам. А вот 8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Напомним, в Ростовской области аттестаты о среднем общем образовании получили более 16,7 тысячи одиннадцатиклассников. А в понедельник, 29 июня, прошел пробный экзамен для определения организационной и технической готовности к проведению ЕГЭ. Проверили оборудование и провели инструктаж сотрудников. В ведомстве подчеркнули, что все апробации прошли без привлечения выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают
Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]
Новости 24
А ну-ка, бабушки: Ростовские пенсионеры могут стать ТВ-ведущими
Оголенные провода, трещины и подтеки: В Волгодонске ТСЖ отремонтировало подъезд только после проверки Госжилинспекции
Главный бомбардир ФК "Ростов" Элдор Шомуродов празднует день рождения
В этом году на Дон больше всего мигрантов прибыло из Украины
Ливни с грозой и градом: на Дону объявлено штормовое предупреждение
Через Волгодонск теперь будут ходить поезда
Ростовчанин угнал авто и попал на нем в ДТП
Новостройки Ростова: как купить квартиру выгодно и без посредников?
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
Авария на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области унесла жизнь двух человек
Срочная новость: В центре Ростова-на-Дону на улице Большой Садовой горит дом
Ростовчанин вынес из супермаркетов товаров на 150 тысяч рублей
В аварии на трассе в Ростовской области погибла 22-летняя женщина-пассажир
В донской столице по неизвестной причине вспыхнула бетонная фабрика
Жара вынудила ростовчан пренебречь самоизоляцией
В донской столице пьяный местный житель устроил перестрелку среди ночи
Вальяжно развалившийся на лавочке перед трупом пенсионер удивил ростовчан
Лже-сотрудник банка похитил со счета доверчивого ростовчанина 140 тысяч рублей
Донские рыбаки могут остаться без улова леща и судака
В донской столице велосипедисты устроили погром на площади Советов
В микрорайоне Левецовский появятся пять новых дорог
Из Ростова снова можно будет уехать автобусом в Крым