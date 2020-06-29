В Ростове-на-Дону коммунальщики «нагрели» жильцов почти на полмиллиона рублей

В Ростове-на-Дону сразу две управляющие компании попались на том, что незаконно начислили жильцам в общей сложности почти полмиллиона рублей. Этот факт так бы и остался неузнанным, если бы не внимательность местных жителей, которые рассматривают платежки ЖКХ под лупой. Они-то и обратились с жалобой в Госжилинспекцию региона, а там уже провели свое собственное расследование.

Так, первый случай произошел в доме на улице Вятской. Там житель многоэтажки пожаловался на то, что сомневается в правильности начисления платы за коммунальные ресурсы, в частности, по холодной воде и отведению сточных вод, которые необходимы для содержания общедомового имущества.

- Жилищным инспектором было установлено, что управляющая компания начисляла плату по этим статьям неверно, - рассказали в Госжилинспекции региона. - В частности, при расчете применялась площадь мест общего пользования больше, чем была указана в техническом паспорте многоквартирного дома.

К примеру, для квартиры площадью в 22 квадратных метра переплата за месяц составила 916 рублей, а для квартиры площадью 30 квадратных метров, – 1260 рублей. В целом же по высотке сумма набежала на 184 тысячи 960 рублей. Правда, коммунальщики не стали дожидаться окончания проверки, и быстро выполнили перерасчет всем хозяевам жилплощади.

Похожая история, но с большей суммой потерь для жильцов, случилась еще в одной ростовской многоэтажке. В итоге там управляющая компания выполнила перерасчет жителям дома на общую сумму в 314 тысяч рублей.

АЛЛО!

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