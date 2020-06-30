2020-06-30T09:27:30+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону июнь-июль 2020: где и когда

Выясняем, где и когда наконец включат горячую воду в Ростове-на-Дону июнь-июль 2020
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда будут включать горячую воду в Ростове-на-Дону июнь-июль 2020.Выясняем, где и когда будут включать горячую воду в Ростове-на-Дону июнь-июль 2020.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону июнь-июль 2020: где и когда. Известно, что в центре города и на Западном завершен второй этап гидравлических испытаний, во время которого большая часть жителей этих районов осталась без горячей воды.

Однако при этом, как рассказали в Ростовских тепловых сетях, после гидравлических испытаний специалистами выявлены дефекты на тепловых сетях. Из-за чего подключение 251 жилого дома временно перенесено до ликвидации повреждений. Примерный график, когда у ростовчан там появится горячая вода, выглядит так (см. ниже).

Известно, что на устранение дефектов выведены дополнительные бригады и спецтехника.

Горожан просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтов на тепловых сетях. Их цель - не допустить аварийных ситуаций во время отопительного периода.

КОНКРЕТНО

Когда будут включать горячую воду

30 июня

пр. Ворошиловский, 36-38,

ул. М. Горького, 149,

ул. Пушкинская/ пер.Соборный,

пер. Газетный, 76,

ул. Еременко, 60/11,

ул. Еременко, 85/7,

ул. Прогрессивная,1,

пр. Стачки, 190 /2,

ул. Благодатная, 168/2.

1 июля

ул. Филимоновская, 80,

ул. 339-й Стрелковой дивизии, 19,

ул. Еременко, 66/8,

пр. Коммунистический, 10,

пр. Стачки, 186-184/2,

2 июля

ул. Каширская, 8, 8/3,

пр. Коммунистический, 6-6/1,

ул. 1-я Краснодарская, 92.

3 июля

ул. Зорге, 37/1,

пр. Коммунистический, 25/1,

ул. 2-я Краснодарская, 151/2,

пр. Коммунистический, 51,

пр. Коммунистический, 46.

АЛЛО!

Телефон круглосуточной диспетчерской службы (863) 234-89-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

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