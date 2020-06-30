Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону июнь-июль 2020: где и когда
Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону июнь-июль 2020: где и когда. Известно, что в центре города и на Западном завершен второй этап гидравлических испытаний, во время которого большая часть жителей этих районов осталась без горячей воды.
Однако при этом, как рассказали в Ростовских тепловых сетях, после гидравлических испытаний специалистами выявлены дефекты на тепловых сетях. Из-за чего подключение 251 жилого дома временно перенесено до ликвидации повреждений. Примерный график, когда у ростовчан там появится горячая вода, выглядит так (см. ниже).
Известно, что на устранение дефектов выведены дополнительные бригады и спецтехника.
Горожан просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтов на тепловых сетях. Их цель - не допустить аварийных ситуаций во время отопительного периода.
КОНКРЕТНО
Когда будут включать горячую воду
30 июня
пр. Ворошиловский, 36-38,
ул. М. Горького, 149,
ул. Пушкинская/ пер.Соборный,
пер. Газетный, 76,
ул. Еременко, 60/11,
ул. Еременко, 85/7,
ул. Прогрессивная,1,
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ул. Благодатная, 168/2.
1 июля
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2 июля
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