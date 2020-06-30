Награда нашла героя, спустя 75 лет: Ветерану Ивану Звереву вручили медаль «За боевые заслуги»

«Лучше поздно, чем никогда», - именно так гласит народная мудрость. И то, что произошло в Неклиновском районе Дона, тому подтверждение. 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Зверев признается: воевал не ради орденов и медалей. Но как же это волнительно - получить боевую награду, о существовании которой даже не подозревал, спустя целых 75 лет!

ДАЖЕ НЕ ЗНАЛ О ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИИ

Как оказалось, награду отца много лет спустя отыскал его сын - Александр Зверев. Он начал искать информацию о своих дедах на сайте «Память народа». Ввел ради интереса и ФИО папы, а там значится - сержант Иван Александрович Зверев получил медаль «За боевые заслуги». Но именно такой награды у донского ветерана не было. Хотя были другие ордена и медали, в том числе, орден Отечественной Войны 1-й степени и орден Славы 3-й степени.

- Оказалось, что отец даже не знал о ее существовании, - говорит сын. - И тогда я написал заявление в районный военный комиссариат. А в конце августа прошлого года пришел ответ: да, действительно, медаль отцу присуждалась, но ее не вручили.

"МЫ ОКАЗАЛИСЬ У ВРАГА, КАК НА ЛАДОНИ"

Иван Зверев был призван в армию 17-летним юношей и сразу направлен в учебное авиационное подразделение для обучения стрелком-радистом. Но проблемы со зрением не позволили ему получить эту специальность, и тогда парнишку направили в пехоту.

Так, первое боевое крещение молодой боец получил на фронте в июле 1944-го, за что и был отмечен благодарностью самого Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина! А осенью того же года боец в звании сержанта был назначен замкомандира взвода. А вскоре, после его гибели в одном из тяжелых боев, храбрый юноша был назначен на его должность.

Затем были бои при взятии городов Холм и Люблин. А в 1944-м сержант Зверев был направлен на 1-ый Белорусский фронт механиком-танкистом, форсировал реки Турля, Буг и Висла. А 15 января 1945 года в бою под городом Радом его рота вступила в неравный бой с фашистами. Большая часть роты погибла.

- Я вел в атаку 1-й взвод автоматчиков, был помощником командира взвода, - вспоминает он. - Но почему-то комвзвода не оказалось в тот момент рядом. Немцы дали нам бой под деревней. Они подожгли несколько домов, и мы оказались у врага как на ладони - немец бил из пулемета. Меня сильно ранило в правую ногу, штанина пропиталась кровью… Но в госпиталь меня забрали только следующим утром.

Награждение прошло в торжественной обстановке. Фото: Правительство РО.

СТРАНИЧКА ПРО ВЕТЕРАНА ПОЯВИТСЯ В МУЗЕЕ «САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ»

Так, за храбрость и смелость в этом бою Иван Зверев был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Но награду ему так и не вручили: после ранения сержант был направлен в Казанское танковое училище, где и встретил День Победы. А после окончания Оренбургского аграрного института Иван Александрович перебрался на Дону и всю свою жизнь проработал ветеринарным врачом.

Прошло много лет. И после обращения сына, на основании фронтовых бумаг, оформлением наградных документов занялись районные военкоматы Ростовской области, а также Главное управление кадров Минобороны России. Удостоверение к медали «За боевые заслуги» на имя 94-летнего фронтовика подписал президент РФ Владимир Путин.

И вот, наконец, заслуженная медаль «За боевые заслуги» – награда, которой был удостоен за подвиг, совершенный в 1945 году, - нашла героя. С этим трогательным и волнительным событием жителя Неклиновского района поздравил замгубернатора региона Вадим Артемов.

- Такие люди, как Иван Александрович, - уникальные, - считает Вадим Валентинович. - Они отстояли нашу Родину, очистили ее от фашистской чумы. И мы благодарны всем воинам: и тем, кто выжил, и тем, кто остался на полях сражений, не вернувшись к своим родным и близким. В память о войне и в благодарность за Победу в Ростовской области откроется военно-исторический комплекс «Самбекские высоты». Уверен, что там найдется страничка и про ветерана Великой Отечественной войны Ивана Зверева.

Продолжился праздник трогательным вальсом в исполнении 94-летнего ветерана, на который он пригласил одну из своих соседок, пожелавшую поздравить фронтовика. Какую именно песню напевали себе танцующие, остается только догадываться.

ЦИФРА В ТЕМУ

Более 21 тысячи ветеранов ВОВ*. Именно столько сегодня проживает в Ростовской области . Из них 1,3 тысячи — фронтовиков.

*По данным Правительства РО.