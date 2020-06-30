Собираем ребенка в лагерь: что не забыть положить с собой и как получить компенсацию за путевку

Хоть и с опозданием, но летняя оздоровительная кампания на Дону в июле начинается. Летние лагеря уже готовятся к открытию и приему детей. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, в этом году работа там будет сопровождаться рядом ограничений. В частности, обязателен одномоментный заезд, а не в течение нескольких дней, а также запрет на прием после и на временный выезд в течении смены. Кроме того, на время работы лагеря исключается проведение родительских дней. Поэтому, чтобы собрать ребенка на отдых, мамам и папам необходимо с особой тщательностью, ничего не забыв.

ТЕСТ НА COVID-19 - В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

Для начала нужно правильно оформить документы, в частности, справки, которые подтвердят: ребенок здоров. В них должны быть отражены сведения о прививках, о перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19. Кроме того, необходимо документально рассказать обо всех имеющихся у ребенка хронических заболеваниях и аллергических реакциях, а также об ограничениях для спортивных занятий.

Известно, что прием в лагерь будет проводиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении COVID-19. А анализ нужно сделать не позднее, чем за двое суток до даты отъезда.

ЧТО В РЮКЗАК?

Собирать рюкзак или сумку нужно с учетом изменчивости погоды. А потому, должны быть не только легкие летние вещи - лучше из натуральных материалов, но и теплые. Не нужно забывать о спортивной одежде и обуви. Пригодятся сланцы для посещения душевой. В обязательном порядке - головной убор для защиты от солнца, а еще -репелленты - средства от комаров. Также нужны будут свои зубная щетка, мочалка, шампунь, мыло и другие средства гигиены.

- Грязные руки могут стать источником инфекции или болезни. Показывайте детям, как правильно их мыть с мылом, особенно после прогулок, игр, перед едой и после посещения туалета, - говорят санитарные врачи. - Объясняйте детям, что ни в коем случае нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза, потому что все это- дополнительные факторы распространения инфекции. А еще расскажите, почему нельзя брать полотенце, зубную щетку или расческу друга, а также обмениваться личными вещами.

Ну и, наконец, не давайте в дорогу скоропортящихся продуктов из мяса, рыбы, творога, пирожных с кремом и сладкой газировки. А вот бутылка простой воды должна быть обязательно.

В этом году отменят родительский день, а тест на коронавирус станет обязательным условием.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО

Кому путевка положена бесплатно

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в учреждениях социального обслуживания населения, в государственных образовательных организациях всех типов, в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей; а также под опекой (попечительством) граждан или воспитывающиеся в приемных семьях.

- дети, находящиеся в социально опасном положении, проживающие в малоимущих семьях.

- одаренные дети, проживающие в малоимущих семьях.

ЦИФРА В ТЕМУ

982,8 млн. руб*. Именно столько из областного бюджета планируется потратить на проведение детской оздоровительной кампании 2020 года. В эту же сумму входят 125,2 млн. руб., которые пойдут на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

*По данным Минтруда РО.

БДИ!

Как производится компенсация за самостоятельно купленные путевки

Как рассказали в региональном минтруда, она производится в размере не более средней стоимости путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростовской области, утвержденной решением областной межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей (см. ниже). При расчете компенсации стоимости путевки учитывается количество дней пребывания детей в санаторном или оздоровительном лагере. Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки предоставляется в текущем финансовом году и за отчетный финансовый год. Выплачивается компенсация за отдых детей в оздоровительных организациях, которые расположены на территории России.

ДЕНЕЖКИ

Средняя стоимость детской путевки на 2020 год:

В загородные стационарные оздоровительные лагеря – 734,54 руб. на одного ребенка в сутки (рост на 3,6% к 2019 году).

В санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 949,50 руб. на одного ребенка в сутки (рост на 3,0% к 2019 году).

В лагерях с дневным пребыванием на базе школ стоимость набора продуктов питания на одного ребенка в день – 171,23 руб.

КСТАТИ

Кому выплачивается компенсация и в каком размере:

100 % стоимости путевки - родителям для детей из малоимущих семей, а также законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях.

90 % стоимости путевки - для детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума,

50 % стоимости путевки - для детей из семей, не относящихся к вышеназванным категориям. А также организациям, закупившим путевки, и организациям, имеющим на балансе санаторные лагеря, оздоровительные лагеря, на оздоровление детей сотрудников, работающих в этих организациях.

В лагере всегда есть чем заняться.Фото: Евгения ГУСЕВА

КОНКРЕТНО

Какие документы нужны и куда обращаться*

- Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.

- Копия свидетельства о рождении ребенка либо паспорт гражданина РФ для школьника, достигшего возраста 14 лет.

- Копия документа о доходах семьи для малоимущих семей и семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения.

- Справки по формам № 070/у «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение».

*Для получения путевки в лагерь один из родителей ребенка обращается с письменным заявлением в орган социальной защиты населения по месту регистрации ребенка. В случае получения заявителем пособия на ребенка документы, приобщаются из личного дела получателя пособия, находящегося в органе соцзащиты населения.

А ТАКЖЕ

Для предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные путевки**

- Подлинники документов, подтверждающих факт оплаты путевки: кассовый чек, приходный кассовый ордер и другие платежные документы.

- Подлинник путевки - в случае обращения до получения ребенком оздоровительных услуг.

- Подлинник обратного талона к путевке - в случае обращения после получения ребенком оздоровительных услуг.

- Копия лицевого счета, открытого в Сбербанке.

**Представляются дополнительно.

АЛЛО!

Телефоны «горячих линий»

Министерство труда РО: 8 (863) 234-00–99.

Управления Роспотребнадзора по РО: 8-800-100-74-17.

Министерство здравоохранения РО: 8 (863) 251-06-12 или 8-800-100-74-17.

Региональный центр оперативного мониторинга коронавирусной инфекции (круглосуточно): 8 800-200-46-53, 8 (863) 285-05-43.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону уже подготовлены 70 лагерей с дневным пребыванием

В Ростове-на-Дону в дневных лагерях, которые будут открыты при школах, отдохнут свыше десяти тысячи ребят. К открытию уже подготовлены 70 лагерей с дневным пребыванием, которые будут работать шесть дней в неделю с 8:30 до 14:30. А смена будет длиться 21 день.

Работать они будут на особых условиях. Как рассказали в мэрии донской столицы, при приеме дети будут проходить ежедневный «утренний фильтр» с обязательной термометрией. А за их здоровьем будут следить 90 медработников из детских поликлиник. Штат педагогов, а это -1132 человека, также прошли медосмотр и санитарно-гигиеническое обучение.

- Кроме увлекательных занятий, ребята будут получать бесплатное двухразовое питание, - озвучили в горадминистрации. - Отдых для ребят планируют сделать не только безопасным, но и интересным.