На Дону отменили обязательную самоизоляцию для приезжих

В Ростовской области вступили в силу новые изменения запретов, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет о том, что теперь приезжающим в регион не нужно проходить обязательную самоизоляцию. Соответствующий документ об этом подписал донской губернатор.

- Таким образом, теперь приезжие из других регионов России могут не предупреждать власти Ростовской области о своем прибытии, для них отменены обязательный двухнедельный карантин и запрет на посещение общественных мест, - пояснили в региональном правительстве.

Также властями снят ранее действовавший в нашей области запрет на посещение лесов.

При этом на Дону по-прежнему выявляются новые инфицированные коронавирусом. По последним данным - на утро 30 июня - таковых было 9 611 человек. За сутки инфекцию нашли у 94 человек, еще пять - погибли. Самый молодой из них - 42 летний мужчина, страдал еще и гипертонической болезнью, болезнями системы кровообращения, хроническими заболеваниями органов дыхания и циррозом печени. А самая возрастная - 95-летняя женщина - заболеваниями эндокринной системы и хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новые заболевшие - из 17 городов и районов Дона. Большинство из них - 48,9% - это люди в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте те, кому от 18 до 45 лет - их почти треть от всех заболевших. Меньше всего от covid-19 страдают дети — их 1,1% заболевших.Сообщается, что лечение в стационарах сейчас получают 711 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 39 человек. Всего же под медицинским наблюдением находятся 9 564 человек, большинство из которых - на самоизоляции по месту жительства. За весь период жертвами коронавируса в нашей области стали 125 человек.