В Ростовской области утонул 15-летний подросток. Известно, что трагедия произошла на реке Джураг-Сал, что в Заветинском районе. Парень отдыхал на берегу вместе с родственниками, а после решил отплыть на резиновой лодке. В итоге, когда он уже был на расстоянии тридцати метров от берега, спрыгнул в воду и стал тонуть.

- Предпринятые родственниками и отдыхающими меры по спасению подростка результатов не дали, - рассказали в региональном Следственном Комитете. - Его тело было обнаружено на следующий день в результате проведенных поисково-спасательных мероприятий.

В ведомстве добавили, что в настоящее время следователями опрошены очевидцы произошедшего, родственники погибшего, а также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки следствием будет принято решение - о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели человека.

Там же добавили, что в большинстве случаев смерть детей на воде происходит, когда ребята купаются без присмотра взрослых. В силу возраста и отсутствия жизненного опыта они не способны правильно рассчитать свои возможности и предвидеть наступление опасных ситуаций. Именно поэтому ростовчан просят соблюдать правила безопасности на водных объектах и научить своих детей основным правилам отдыха на воде в летний период.