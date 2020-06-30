2020-06-30T16:10:42+03:00
Общество

В Ростовской области утонул 15-летний подросток

Он отдыхал вместе с родственниками у реки
Ольга ГОПАЛО
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Купаться нужно только там, где разрешено.Купаться нужно только там, где разрешено.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Ростовской области утонул 15-летний подросток. Известно, что трагедия произошла на реке Джураг-Сал, что в Заветинском районе. Парень отдыхал на берегу вместе с родственниками, а после решил отплыть на резиновой лодке. В итоге, когда он уже был на расстоянии тридцати метров от берега, спрыгнул в воду и стал тонуть.

- Предпринятые родственниками и отдыхающими меры по спасению подростка результатов не дали, - рассказали в региональном Следственном Комитете. - Его тело было обнаружено на следующий день в результате проведенных поисково-спасательных мероприятий.

В ведомстве добавили, что в настоящее время следователями опрошены очевидцы произошедшего, родственники погибшего, а также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки следствием будет принято решение - о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели человека.

Там же добавили, что в большинстве случаев смерть детей на воде происходит, когда ребята купаются без присмотра взрослых. В силу возраста и отсутствия жизненного опыта они не способны правильно рассчитать свои возможности и предвидеть наступление опасных ситуаций. Именно поэтому ростовчан просят соблюдать правила безопасности на водных объектах и научить своих детей основным правилам отдыха на воде в летний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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