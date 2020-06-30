«Интерес к профессии, высокая зарплата и ее престиж»: В ЮФУ выяснили, на чем основан выбор профессии у детей и родителей

Выбор профессии является важным моментом в жизни каждого человека. И, конечно, главными помощниками в этом вопросе для детей являются их мамы и папы. Задача Всероссийского родительского теста - снабдить их важными инструментами для правильной траектории движения к цели. И вот уже третий год в День защиты детей он проводится в ЮФУ совместно с Общероссийской общественной организацией «Воспитатели России».

ПРОВЕРИТЬ РОДИТЕЛЬСКУЮ КОМПЕТЕНЦИЮ

Известно, что впервые акция состоялась 1 июня 2018 года и прошла она в таких городах как Ростов-на-Дону и Таганрог, Волгоград и Астрахань, Якутск и Улан-Удэ, Иркутск и Армавир. При этом центральная площадка проекта была открыта на базе Южного федерального университета. Участниками теста тогда стали свыше 450 представителей родительских сообществ России, а в 2019 их было уже более 700. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие было организовано в режиме онлайн.

- Всероссийский родительский тест - это общественная акция, призванная привлечь внимание широких кругов общественности, органов государственной и муниципальной власти, а также научных и экспертных сообществ к различным вопросам, - рассказал директор Академии Психологии и Педагогики ЮФУ Владимир Кирик. - В их числе - вопросы развития и поддержания в России культуры и практики в области профориентационной поддержи детей и создания им условий для адекватного выбора направления и формы профессионального обучения, а также повышения информированности родителей о профориентационных и образовательных программах различного уровня.

- Мы хотим обратить внимание родителей на тему ответственного материнства и отцовства, - обратилась в режиме видеообращения к участникам мероприятия депутат Государственной думы VII созыва Лариса Тутова. - В этом году тест проходил в новом дистанционном режиме, но он был не менее интересен, чем в прошлые годы. Именно родители являются главными конструкторами, проектировщиками и строителями личности ребенка. Вот почему настолько важно знать, насколько каждый из нас успешно справляется с такой сложной ролью. Я благодарна всем, кто откликнулся, проявил интерес и неравнодушие, нашел время пройти этот тест и проверить свою родительскую компетенцию. Без такой активной поддержки у нас бы ничего не получилось.

ВЫБИРАТЬ ТРАЕКТОРИЮ НАЧИНАЮТ С ДЕТСКОГО САДА

Так, благодаря тесту, каждый участник мог проверить, в какой мере он применяет современные знания в области психологии и педагогики в воспитании детей, а также насколько знаком с существующими образовательными проектами, возможностями профориентации молодежи, и даже в какой мере условия пандемии и самоизоляции повлияли на детско-родительские отношения.

В этом году во Всероссийском родительском тесте приняли участие несколько сотен родителей со всей России. Им предстояло ответить на три десятка вопросов. В их числе - об обучении и воспитании детей, об организации их профориентации, об особенностях современной системы образования.

Среди участников этого года - родители как школьников, так и детсадовцев. Возраст респондентов - до 50 лет. Как оказалось, практические все дети уже сейчас занимаются спортом, музыкой, танцами, посещают различные кружки и секции. При этом большинство родителей задумываются о выборе будущей профессии для ребенка в его подростковом возрасте, но есть и те, кто начинает задаваться этим вопросом, когда ребенок еще ходит в детский сад.

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА СТАЛО БОЛЬШЕ

Родители отмечают, что в последнее время инструментов для осознанного выбора стало больше: это и профориентационное тестирование, и консультации психологов. Кроме того, увеличилось количество направлений подготовки, есть много профильных школ, колледжей и лицеев при вузах, и есть возможность познакомиться со спецификой будущей профессии в школах юных специалистов при университетах. Помимо этого, работают проектные смены для потенциальных абитуриентов, а также появилась возможность искать интересующую информацию в сети Интернет - многие делают это на сайтах, в том числе образовательных учреждений.

Интересно, что основных критериев при выборе будущего у современных детей, в целом, три - интерес к профессии, высокая зарплата и ее престижность. А вот цели у всех разные: многие мечтают трудиться по полученной специальности, другие - открыть собственное дело, третьи - устроиться на любую высокооплачиваемую работу.

К слову, по итогам проведения этой акции будут сформулированы предложения по организации федеральной программы родительского психолого-педагогического просвещения. При этом родители, принявшие участие в опросе, отмечают, что тест помог им разобраться в собственных сомнениях, ответить для себя на сложные и актуальные вопросы.