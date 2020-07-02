Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону в июле 2020: Северный, Темерник, центр города и Ленина. Известно, что с 13 по 15 июля будет идти подготовка к отопительному сезону, из-за чего часть жителей донской столицы в эти дни будет вынуждена греть воду в кастрюльках.

Так, в Северном жилом массиве краны с горячей водой опустеют в пределах улиц: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Каракумская – проспект Королева – проспект Космонавтов – Волкова.

В центре города будут отключения в пределах улиц: Набережная р. Дон – Сиверса – Пушкинская – проспект Соколова – Текучева – проспект Театральный – проспект Шолохова – 22 и 21 линии.

Кроме того, неудобства ждут жителей проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – проспект Нагибина – Новаторов – Врубовая – Актюбинский.

А в микрорайоне «Темерник» - жильцов домов в пределах улиц: Лелюшенко – Миронова – Думенко.

Специалисты говорят, что после завершения работ и устранения выявленных дефектов горячее водоснабжение будет возобновлено в полном объеме без дополнительного оповещения.

АЛЛО!

В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не нужно приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными. А также немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы (863) 234-89-44.