2020-07-02T13:36:01+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону в июле 2020: Северный, Темерник, центр города и Ленина

В Ростове-на-Дону снова пройдут плановые отключения горячей воды в июле 2020
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В Ростове-на-Дону стартуют плановые отключения горячей воды в июле 2020.В Ростове-на-Дону стартуют плановые отключения горячей воды в июле 2020.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону в июле 2020: Северный, Темерник, центр города и Ленина. Известно, что с 13 по 15 июля будет идти подготовка к отопительному сезону, из-за чего часть жителей донской столицы в эти дни будет вынуждена греть воду в кастрюльках.

Так, в Северном жилом массиве краны с горячей водой опустеют в пределах улиц: Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Каракумская – проспект Королева – проспект Космонавтов – Волкова.

В центре города будут отключения в пределах улиц: Набережная р. Дон – Сиверса – Пушкинская – проспект Соколова – Текучева – проспект Театральный – проспект Шолохова – 22 и 21 линии.

Кроме того, неудобства ждут жителей проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – Ленина – Профинтерна – Я. ГаланаЛаринаПогодинаНариманова – проспект Нагибина – Новаторов – Врубовая – Актюбинский.

А в микрорайоне «Темерник» - жильцов домов в пределах улиц: ЛелюшенкоМироноваДуменко.

Специалисты говорят, что после завершения работ и устранения выявленных дефектов горячее водоснабжение будет возобновлено в полном объеме без дополнительного оповещения.

АЛЛО!

В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не нужно приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными. А также немедленно сообщить об этом по телефону круглосуточной диспетчерской службы (863) 234-89-44.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Три тысячи километров на танках за секунды: команды Севера и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»
В Ростове задержали мужчину, ранившего знакомого ножом
В Новочеркасске иномарка «лоб в лоб» столкнулась с «Ладой»: погибла женщина
«Мобильный доктор» от «Ростелекома» помог обслужить в Ростовской области более 2000 вызовов врачей на дом
Семь новых судей назначили в Ростовской области
Для ремонта перинатального центра в Таганроге банковскую гарантию предоставил ВТБ
На Ростовской АЭС определили победителя конкурса «Лучший по профессии»
На Дону явка на голосование по поправкам в Конституции превысила 78%
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 июля 2020 года: еще 22 заболевших ростовчанина
В Ростовской области легковушка с нетрезвым водителем вылетела с трассы
На ростовчанку в парке напал грабитель
В Ростовской области ищут 82-летнюю пенсионерку