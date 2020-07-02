«Человек с собой не заберет»: О благотворительности, восстановлении и строительстве храмов на Дону

В пресс-центре газеты «Комсомольская правда»-Ростов» прошел круглый стол на тему благотворительности на Дону: почему важно помогать, какие реальные примеры такой помощи существуют и готовы ли люди жертвовать. Эти и многие другие вопросы мы обсудили с руководителем отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии иереем Евгением Осяком, генеральным директором АО «Центральный рынок» Юрием Муковозом и членом наблюдательного совета кредитного потребительского кооператива «Донской кредит» Надеждой Сидоровой.

Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской епархии иерей Евгений Осяк.Фото: Дадаян Давид

«ПОТРЕБНОСТЬ ПОМОГАТЬ ЕСТЬ У МНОГИХ»

- Задачи как церкви, так и нашего епархиального отдела - исцеление, преображение, реабилитация человека, возрождение семейных ценностей и поддержка семьи, - рассказал отец Евгений. - При этом работа ведется напрямую: выстраиваются отношения с каждым человеком. Еще одно ключевое направление нашей работы - развитие благотворительных проектов, проведение акций, направленных на укрепление семьи, развитие спорта. Это лишь немногое из того, чем мы занимаемся.

- Как-то изменилась работа в дни пандемии?

- В это непростое для всех время церковь не осталась в стороне, выполняя в том числе предписания Роспотребнадзора. В каждом храме действовал масочный режим, проводилась дезинфекция. Мы понимали, что коронавирусная инфекция - эта зараза, и перед ней все равны, поэтому и бороться с ней нужно вместе. Но из-за режима самоизоляции многие люди остались без средств к существованию, им нужна была помощь. Тогда мы создали штаб, открыли телефон горячей линии, который работал в круглосуточном режиме. К слову, он и сейчас продолжает принимать звонки от нуждающихся. Обращались и молодые семьи, и пожилые люди. Старались по возможности помочь каждому. И я хотел бы выразить сердечные слова благодарности тому огромному количеству меценатов и спонсоров, которые откликнулись на наш призыв о помощи и оказали нам доверие. Мы вместе включились в работу - всегда были и свежий хлеб, и горячие обеды, и продуктовые наборы. А доставлять их по конкретным адресам нам помогали десятки волонтеров.

- Юрий Иванович, вы один из тех, кто помогал и помогает…

- Да, я начал это делать четверть века назад, когда был организован попечительский совет при храме Серафима Саровского. Мы с отцом Иоанном Осяком организовали благотворительные обеды для малоимущих, и на протяжении 25 лет люди имеют возможность прийти и покушать. Попечительский совет принял участие в восстановлении этого храма.мПозже наш Попечительский совет с отцом Иоанном построил храм Святой Троицы. Кроме этого, уже 15 лет я оказываю благотворительную помощь детскому приюту, который есть в станице Манычской Багаевского района. В нем воспитываются дети из малоимущих или неблагополучных семей, дети, которые остались без родителей, - кто-то погиб, кто-то попал в тюрьму, кто-то спился… До 18 лет ребята воспитываются там. Мы помогаем им с ремонтом помещений, организовали там современный компьютерный класс. И, кстати, некоторые его воспитанники уже поступили в вузы. Это, конечно, дорогого стоит: кем бы они были, если бы не попали в нужные руки?

- Надежда, а как вы начали заниматься благотворительностью?

- С волонтерства: работала в епархиальном отделе у отца Евгения. Но со временем поняла, что пригожусь им в другом месте. Знаете, в чем самая большая проблема сейчас? Деньги можно найти, а вот людей, которые горят и помогают, несмотря ни на что, отыскать сложнее. Многие вначале хотят, но потом понимают, какая это сложная работа, требующая огромной самоотдачи, а тут - любовь, роман, свадьба, дети, семья… И человек уходит. Остаются только те люди, которые не могут без этого жить. И они заряжают своим огоньком окружающих. Вот сейчас я и мои нынешние руководители занимаемся одним из таких важных направлений, как профилактическое. Мы помогаем тем семьям и детям, которые находятся на грани, в очень тяжелой ситуации.

- Речь идет о кризисном центре помощи матерям, которые оказались в трудной жизненной ситуации?

- Совершенно верно. Там им оказывается различная помощь, в том числе и психологическая. Суть в том, что они получают на какое-то время крышу над головой, возможность найти работу и не разлучаться со своими детьми. Ведь у многих из них даже документов нет. Некоторые ничего не слышали про материнский капитал. А для них это шанс купить свое жилье. И в этом им помогают наши юристы. А еще им дается возможность доказать органам опеки, что они готовы выйти в самостоятельную жизнь и воспитывать своих дочек и сыночков. Эти мамы с детьми получают шанс на новую жизнь, и это очень радостно. Я хочу сказать, что у многих предпринимателей есть потребность помогать. Сейчас очень много благотворительных фондов - настолько, что не понятно, к кому идти. Но, на мой взгляд, есть такие авторитетные, как «Ростов благо» и «Милосердие на Дону». Они при Русской православной церкви, которая всегда ассоциируется с порядком. Им можно доверять. И поэтому люди помогают. За что им огромное спасибо.

Член наблюдательного совета кредитного потребительского кооператива «Донской кредит» Надежда Сидорова.Фото: Дадаян Давид

«ДУША ВСЕГДА ИЩЕТ, КУДА ПРИЙТИ»

- Другое важное направление благотворительности - это строительство и реставрация храмов. Так ведь, отец Евгений?

- И оно также развито на Дону. Конечно, в условиях пандемии с этим вопросом пока сложнее, но тот же кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который восстанавливался всем миром, - яркий тому пример. Есть и другие. Знаете, у людей есть желание куда-то вкладывать свои средства: душа всегда ищет, куда прийти и побыть наедине с Богом, с собой.

К примеру, мы восстанавливали храм Успение Пресвятой Богородицы в Азовском районе. Но без благотворителей это было бы невозможно. Когда я был назначен туда настоятелем, то увидел четыре стены, разрушенную колокольню и вогнутую вовнутрь крышу. Но с Божьей помощью стали разбирать. И построили яркий храм, который видно даже с дороги, а его колокольный звон разливается теперь по нашей могучей реке Дон. Или еще один пример - Обуховский храм, который рядом. Ему более 150 лет. И он тоже восстановлен силами благотворителей.

- А можно за продажу свеч и церковной утвари восстановить и поддерживать храмы?

- К сожалению, нет. Хотя кто-то скажет: кому нужен золотой иконостас? А для того, кто на него пожертвовал, он нужен, потому что этот иконостас является выражением его любви и благодарности Богу. И, поверьте, меценаты делают это не потому, чтобы о них говорили, а от чистого сердца. И подтверждение этому - прекрасные храмы на территории региона, которые мы все можем видеть. Неравнодушные люди, у кого есть в том числе и финансовые возможности, готовы ими делиться.

Генеральный директор АО «Центральный рынок» Юрий Муковоз.Фото: Дадаян Давид

- Юрий Иванович, очень хочется задать такой вопрос: вам это зачем?

- Наверное, все началось с пожара, который произошел у здания епархиального управления, оно как раз находится рядом с павильонами Центрального рынка. Там бездомные развели костер - пострадали и здание, и павильоны, а также в ходе тушения пожара - библиотека. Я зашел к ним и увидел ужасающую картину пепелища. И тогда просто стал помогать.

Кстати, на месте разрушенной церкви Серафима Саровского в годы моего детства была музыкальная школа, и я в ней занимался по классу баяна. Но, честно признаться, мне не нравилось туда ходить, больше любил спортивную гимнастику, которая была в зале напротив. В итоге музыкальную школу я так и не закончил. А вот, когда вырос и узнал, что на ее месте будут восстанавливать храм, решил помочь. Хотя в церковь в советские времена ходил только по большим праздникам - на Пасху, например. Но со временем понял, что без этого не могу. Мне встретились хорошие наставники.

- Дальше - больше…

- Верно. Сейчас я строю храм по проекту епархиального управления в селе Васильево-Петровском - между городом Азовом и селом Самарским. Мои корни там. И это моя дань предкам. Храм будет освящен в честь Александра Невского. Купол в нем сделан в виде шлема, очень красивый - архитекторы постарались на славу. Нам осталась внутренняя отделка. Хотим закончить в мае будущего года, когда будут отмечать 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Думаю, мы его закончим, останавливаться на полпути нельзя. Самое главное - на это нельзя жалеть денег: Бог дал и вернет сторицей. Человек с собой не заберет.

- Отец Евгений, а, по-вашему, что движет благотворителями?

- Соломон говорил: «Благотворивший благотворит себе, нежели ему». И, по сути, это эгоистичный поступок: ты делаешь добро, и тебе от этого хорошо. Это особое чувство. Чтобы оно поселилось в сердце, нужно проявлять сострадательную любовь. Юрий Иванович уже об этом говорил.

Еще один из ярких примеров - часовня на Северном кладбище. После смерти своего родителя один из ростовчан решил построить ее в память об отце, чтобы и другие люди могли приходить и молиться о своих усопших родственниках. Так она и появилась. Помню, когда мы только начинали строительство, его водитель привез мне в сумке миллион рублей. Я сразу ответил, что так дело не пойдет: есть расчетный счет, мы заключаем официальный договор, будет смета и все прозрачно. И вот с таким подходом он дал потом в пять раз больше. Там были сделаны очень дорогие работы. И сейчас это активный приход, в котором помогают еще и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

На самом деле, меценаты жертвуют не конкретному батюшке, они лишь являются связующим звеном. Важно доверие, и оно есть. Результат очевиден: мы видим прекрасные церковные здания, важные и нужные благотворительные проекты для тех, кто действительно нуждается в помощи. И многие люди постепенно начинают о них узнавать, участвовать сами. И тут самое главное - начать, а потом дальше ты уже не можешь остановиться.