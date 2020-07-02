Два Иуды - два пути: как не дойти до предательства

Сегодня, 2 июля, день памяти святого апостола Иуды. Но мало кто из обывателей помнит, что у Христа были два ученика с таким именем. О важности этих фигур для каждого из нас говорим в студии радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским.

ОДИН - СВЯТОЙ, ВТОРОЙ - ПРЕДАТЕЛЬ

- Да путаница с учениками Христа продолжается до сегодняшнего дня, - согласен Игорь Павлович. - И связана она с тем, что апостолы жили в мире достаточно намешанных традиций и культур. Так, Палестина начала первого века находилась под множественными оккупациями. И на тот момент, когда Христос собирал своих учеников, это была оккупация римская. До этого была культурная, связанная с походами Александра Македонского, завоеванием этой территории и с тем, что эллинизм среди иудеев был очень популярен: он влиял на культуру, семейные традиции и даже имена детей. Множество имен было и у апостолов. Некоторые их современники вообще могли носить до четырех имен! И евангелисты, когда писали свои апостольские книги, иногда их называли по-разному. Поэтому для исследователей было целым делом разобраться, о ком идет речь. На протяжении не одного столетия библиисты разбирались с этими именами, и сейчас более или менее все стало понятно, кого и как звали.

- Известно, что у Христа было 12 апостолов…

- Все так. И среди них - немало родных братьев. Самая знаменитая пара апостолов - Андрей Первозванный, который был одним из первых, кого Спаситель призвал к себе в ученики, и его брат Петр - держатель ключей от рая, мощи которого покоятся в Риме в Ватикане. У Петра, к слову, было еще два имени - Кифа и Симон, что в переводе означало камень и каменная скала. Отсюда и путаница, о которой я говорил.

Были еще два брата - Иаков и Иоанн Богослов, который прославился как автор четвертого Евангелия, написанного высоким языком с непростыми метафорами. Кроме того, известно еще о двух братьях - Иакове Алфееве и Иуде (или Фадее). Последний и есть наш святой апостол Иуда, день памяти которого мы празднуем 2 июля.

Были также апостолы Варфоломей и Матфей, у каждого из которых были по два имени. А еще - Фома, Филипп, Симон. И последний - Иуда Искариот, который и предал Спасителя.

- Чем известен Иуда первый (назовем его так)?

- Именно он на Тайной вечере задает вопросы Иисусу о грядущем воскресении. О самом святом Иуде (или Фадее) у нас достаточно обрывочные сведения. Какого-то Евангелия или посланий он не оставил, есть только информация о том, где он проповедовал и какие церкви построил. Проповедовал вначале в Палестине, на своей родине, потом на востоке - в Сирии, а закончил проповедь на территории Армении во второй половине первого века. И, кстати, предполагаемая его могила находится у монастыря, который располагается на территории современного Ирана. А раньше это была историческая территория Великой Армении. Еще какая-то часть его мощей находится в Ватикане, в Соборе святого Петра.

Но на самом деле любопытно сравнивать судьбы двух Иуд. Первый своим подвигом и жизнью был противоположен Иуде из Кариафа. Один - святой, второй - предатель. Последний вошел в историю как литературный описательный образ. Конечно, многое про него сочинялось и выдумывалось. Наверное, потому, что он был таким одиозным персонажем.

«ОПРАВДАНИЕ - ЭТО ПАРУС, В КОТОРЫЙ МЫ СО ВСЕЙ МОЩИ ДУЕМ»

- Но ведь именно он предал Христа?

- Давайте начнем с того, что Иуда - имя древнееврейское. Он был из города Кариата, отсюда и прозвище Искариот. И был апостолом, как и другие ученики Спасителя. Евангелист Матфей свидетельствует о том, что, пока он не предал Христа, творил такие же чудеса, как и другие апостолы. Христос дал всем им, включая своего будущего предателя, власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их, врачевать всякую болезнь и всякую нечисть. Поразительная вещь: пока он не предал и носил апостольский сан, совершал в том числе и исцеления с другими апостолами. Сам Спаситель так устроил. И в этой традиции кроется церковное древнее понимание.

- Какое?

- Таинства, которые совершаются в церкви, напрямую не зависят от внутренних качеств пастыря. Церковь на это ответила двумя поручнями-нарукавниками, которые священники надевают перед службой. Благодаря им они символически связывают себя оковами божественными. И этими жестами церковь показывает, что сейчас время, когда будет творить Бог, а не человек. Матфей подчеркивает: да, у Иуды Искариота были гадкие мысли, он даже запускал руку в ящик с пожертвованиями, на которые жили апостолы (он был типа казначея-эконома при Христе, - прим. авт.). Так что не последняя причина в его предательстве была экономического содержания. Но пока он был учеником и не был извержен Спасителем, творил те же чудеса, которые завещал творить Спаситель. Ведь у Господа провода могут быть и новыми, и ржавыми, но через каждый проходит электричество.

- И он предал Христа за 30 серебренников…

- Это была немалая по тем временам сумма: за эти деньги можно было купить неплохой участок земли. Но, как мы уже с вами знаем, он не сразу подошел к этому поступку. Он шел к нему годами и определенными этапами. И самый интересный аспект его образа заключается в том, что грех человека не происходит сию секунду: у этой последней капли есть долгая предыстория.

Да, евангелисты пишут о Христе. Но косвенно у них есть отметки, как деградировал Иуда Искариот: как в нем возникали определенная зависть, обиды и жажда власти. Он копил это в себе, и все это вылилось в его поступок. Так часто бывает у многих людей, которые пытаются красивыми историями прикрыть свои неблагонравные поступки. Начинают их оправдывать: я это сделал, потому что я такой хороший, начитанный и пушистый. Оправдание - парус, в который мы со всей мощи дуем свою маленькую ложь. Но не надо врать. Подлинная причина многих гадких поступков не в этой благородной позе. Она в маленьких, мелких, гадких личных предательствах, деградации внутреннего содержания, которые приводят к серьезному изменению в жизни человека, предательству и вранью.

- Но Иуда Искариот - один из самых любимых персонажей мировой литературы.

- Действительно, он был в центре внимания как мировой, так и отечественной литературы, о нем есть упоминания в живописи, музыке, фильмографии. Иуда-предатель - древнейший архетип. И он о том, как в человеке потихоньку растет маленькое зло и к каким последствиям это может привести. Поэтому каждый выбирает, по пути какого из Иуд он пройдет свою жизнь: святого апостола или несчастного предателя. Я желаю, чтоб мы прошли тяжелый, но благословенный путь, оставаясь до конца верными своему призванию и любви.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020». Фото:«Православная инициатива 2019-2020»

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