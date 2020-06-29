2020-06-29T18:57:44+03:00
Общество

Донские аграрии собрали более 511 тысяч тонн зерна нового урожая

Уборка ранних зерновых культур ведется в 25-ти районах области
ЮРИЙ БЕЛЯЕВ
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Первый замгубернатора донского региона Виктор Гончаров побывал с визитом на полях ООО «Кировский конный завод» в Целинском районе. Фото: donland.ruПервый замгубернатора донского региона Виктор Гончаров побывал с визитом на полях ООО «Кировский конный завод» в Целинском районе. Фото: donland.ru
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На Ростовской области началась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Полевые работы ведутся на территории 25-ти районов донского региона. Донскими аграриями обмолочено 179 тысяч гектаров, что составляет 5,5% от всего объема убираемых площадей. При этом валовой сбор составил более 511 тысяч тонн зерна.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, всего в уборочной кампании будут задействованы свыше 10 тысяч зерноуборочных комбайнов и более 28 тысяч тракторов. Кроме того, собирать урожай аграриям помогут более четырех тысячи жаток вместе с 12,5 тысячами грузовых автомобилей.

Как рассказал первый заместитель губернатора донского региона Виктор Гончаров, побывавший с визитом на полях ООО «Кировский конный завод» в Целинском районе, сейчас в области установилась подходящая для уборочных работ погода - сухая и жаркая. Это способствует созреванию зерновых и зернобобовых культур.

- Аграрии начали краевые обкосы полей озимого ячменя и пшеницы. Если погода позволит, то с каждым днем все больше районов Дона будут включаться в зерноуборочную кампанию. В настоящее время имеются все предпосылки для качественного проведения жатвы в сжатые сроки. Для своевременной и эффективной уборки урожая решающее значение имеет техническая готовность всего комплекса сельхозмашин и четкая организация их работы, - подчеркнул первый замгубернатора.

В региональном минсельхозпроде добавили, что к летним полевым работам аграрии подошли во всеоружии и с увеличенными парками сельскохозяйственной техники.

С начала текущего года сельхозтоваропроизводителями Ростовской области было приобретено 308 тракторов, что на 12% больше, чем было куплено ими же годом ранее. Труженики поля взяли себе в пользование 146 комбайнов (больше на 30%, чем в 2019 году) и еще 820 единиц другой сельхозтехники (на 22% больше, чем в 2019).

ИСТОЧНИК KP.RU

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