2020-06-30T11:34:12+03:00
Происшествия

Крышевавшего «жриц любви» подполковника полиции задержали в Ростове

В месяц он с них получал по 100 тысяч рублей
АРТЕМ БОРОДИН
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Криминальное сотрудничество с проститутками приносило полицейскому до 100 тысяч рублей в месяц.Криминальное сотрудничество с проститутками приносило полицейскому до 100 тысяч рублей в месяц.Фото: Архив "КП"
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Высокопоставленного ростовского правоохранителя задержали силовики за оказывание протекционных услуг сотрудницам одного из городских салонов эротического релакса. А если говорить проще, что предприимчивый полицейский попался на крышевании проституток.

Столь неблаговидное занятие приносило ему неплохой побочный доход к основной зарплате - до 100 тысяч рублей в месяц.

Как сообщил источник в региональных правоохранительных органах, оперативники областного управления ФСБ России задержали за коррупционную финансовую связь с «ночными бабочками» подполковника полиции, являющегося сотрудником оперативно-розыскной части Собственной Безопасности (ОРЧ СБ) донского главка МВД России. Его обвиняют в в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации источника, СУ СКР по Ростовской области уже возбудило уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ. В настоящее время на рабочем месте задержанного проводится обыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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