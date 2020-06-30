Крышевавшего «жриц любви» подполковника полиции задержали в Ростове

Высокопоставленного ростовского правоохранителя задержали силовики за оказывание протекционных услуг сотрудницам одного из городских салонов эротического релакса. А если говорить проще, что предприимчивый полицейский попался на крышевании проституток.

Столь неблаговидное занятие приносило ему неплохой побочный доход к основной зарплате - до 100 тысяч рублей в месяц.

Как сообщил источник в региональных правоохранительных органах, оперативники областного управления ФСБ России задержали за коррупционную финансовую связь с «ночными бабочками» подполковника полиции, являющегося сотрудником оперативно-розыскной части Собственной Безопасности (ОРЧ СБ) донского главка МВД России. Его обвиняют в в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации источника, СУ СКР по Ростовской области уже возбудило уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ. В настоящее время на рабочем месте задержанного проводится обыск.