В донском парламенте состоялись публичные слушания об исполнении бюджета за 2019 год

В Законодательном собрании донского региона прошли публичные слушания законопроекта «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2019 год». Мероприятие впервые состоялось не только в очном, но и в онлайн-формате. Его непосредственными участниками стали депутаты Госдумы РФ и парламента Ростовской области, представители правительства региона, а также администраций муниципалитетов.

Как подчеркнул председатель Законодательного собрания Александр Ищенко, прошлый год был весьма успешным для бюджетной системы Ростовской области, поскольку увеличивались доходы и местных, и областного бюджетов, а также возрастали поступления из федерального бюджета.

- 2019 год в сравнении со всеми пятью предыдущими годами – год большой динамики, в том числе и в выполнении тех обязательств, которые взяли перед избирателями Ростовской области депутаты Законодательного собрания. Вместе с Правительством, вместе с губернатором мы в этом году направили рекордные суммы на исполнение поручений наших избирателей. И нам важно понять, насколько эта тенденция сохранится в следующем году, – отметил спикер донского парламента.

С презентацией законопроекта «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2019 год» выступила замгубернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова. Она рассказала, что исполнение региональной казны по доходам составило 182,6 млрд рублей, а по расходам – 185,9 млрд рублей.

Доходы и расходы существенно выросли . Первые – на 3,9 млрд рублей по сравнению с 2018 годом, вторые – на 15,7 млрд рублей.

При этом, из общей суммы доходов 141,7 млрд рублей – это собственные доходы бюджета. Этот показатель также вырос по отношению к прошлому году – на 1,3 млрд рублей. И прежде всего, это связано с увеличением налоговых доходов.

– В очередной раз нам удается достичь роста показателей по налоговым поступлениям за счет работы наших основных налогоплательщиков. Это такие предприятия, как «Росэнергоатом», «Ростсельмаш», «Северо-Кавказская железная дорога» и другие организации, которые и в текущем году, несмотря на складывающуюся ситуацию, продолжают также добросовестно наполнять областной бюджет, – сообщила Лилия Федотова.

Программная структура расходов бюджета за прошлый год, по ее словам, была разработана на основе 22 государственных программ Ростовской области, направленных на развитие социальной сферы, сельского хозяйства, промышленности, сферы ЖКХ и транспортной инфраструктуры, а также на обеспечение жителей региона жильем, связью и телекоммуникациями. Доля социальных расходов традиционно составила 67%.

- Удельный вес социальных расходов остается у нас неизменным, но из года в год он растет количественно. И в 2019 году увеличение составило 12,4 млрд рублей относительно 2018 года. Мы выполнили все социальные обязательства перед нашими гражданами. Были обеспечены все меры поддержки, которыми в Ростовской области пользуются порядка 1,4 млн граждан. Мы не допустили просрочки и задолженности – все платежи осуществлялись в срок и досрочно, – пояснила Лилия Федотова.

Председатель Заксобрания отметил, что уже с завтрашнего дня начинается проектирование бюджета на ближайшую трехлетку.

- С учетом необходимости исполнения одновременно и обязательств по национальным проектам, и социальных обязательств в условиях сокращения доходных источников областного бюджета, нам нужно будет искать оптимальный вариант бюджетных заданий на следующий год. Конечно, это потребует очень скрупулезной работы, в том числе и в избирательных округах. Мы надеемся на скорое снятие всех ограничений, связанных с распространением ковида, поскольку мы сегодня лишены возможности прямого общения с нашими избирателями. А для того, чтобы правильно сформулировать приоритеты, нужен диалог, нужно прямое общение с жителями Ростовской области. Сегодняшние публичные слушания, хоть и в режиме видео-конференц-связи, дают возможность заинтересованным жителям Дона узнать, как формировался бюджет, как расходовались средства и каким образом осуществлялся контроль за расходованием средств областного бюджета, - уточнил Александр Ищенко.