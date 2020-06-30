Донских казаков, прошедших на параде Победы в Москве, чествовали в Новочеркасске

Три месяца тренировок, несколько переездов, карантин. Никто и представить не мог, что именно такой станет подготовка к столь важному событию в нашей стране – параду, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Но казаки, прибывшие из Москвы домой, горды тем, что достойно представили свои регионы на Красной Площади.

Парадный расчет вчера тепло встречали атаманы округов, юртов, члены казачьих обществ. На встречу с казаками-дружинниками, казаками-студентами и казаками-добровольцами приехали их друзья, наставники и заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

«Сегодня мы подводим итог нашей многомесячной, трудной, но очень благодарной работы, – сказал он, обращаясь к казакам. – Когда в январе мы начинали подготовку, то понимали, что будет непросто. Но насколько непросто, даже представить не могли. И все же, несмотря на испытания, рота казаков в этот день прошла по Красной Площади. Выполняя поручение губернатора Ростовской области, передаю вам слова благодарности за поддержку авторитета Войска Донского и регионов, которые вы представили».

В параде участвовали донцы из трех регионов – Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. На главной площади страны этот парадный расчет стал единственным казачьим – прошагавшим по брусчатке в исторической части торжественного шествия. Было отмечено, что в годы войны более 250 казаков стали Героями Советского Союза.

106 человек с шашками прошли единой колонной. Многие пронесли в карманах мундиров фотографии своих предков – участников Великой Отечественной.

«Нас все это время оберегала крепкая молитва и вера в то, что мы достойно выполним возложенную на нас государственную миссию – сказал атаман войска Виталий Бобыльченко. – Но вся эта поистине замечательная история участия донского казачества в юбилейном параде Победы стала бы невозможной без поддержки губернатора Ростовской области и всей его команды. Спасибо большое за оказанное доверие и решение всех неотложных проблем».

По словам атамана, за время совместных тренировок братское единение казаков возросло. Молодежь возмужала, а бывалые казаки закалились еще больше. Все вернулись загорелые, подтянутые и укрепленные духом. Кстати, учащаяся молодежь – а это студенты ДГТУ и ЮРГПУ (НПИ) – смогла за это время доучиться и сдать экзамены.

Участники парадного расчета говорят, что парад для них – знаковый во всех отношениях: он не только юбилейный относительно сокрушительной Победы нашей страны над фашизмом, но и состоявшийся в год 450-летия служения казаков Государству российскому.

Все донцы за участие в военном параде награждены юбилейными медалями Министерства обороны Российской Федерации. У каждого на память остался атаманский подарок – наручные часы, изготовленные по спецзаказу на отечественном заводе. На их циферблате – изображение ордена Победы и надпись «Участник парада Победы». А еще всем вручили памятные грамоты войскового священника – настоятеля Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора. Он в день прибытия казаков отслужил в храме благодарственный молебен.