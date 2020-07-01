В Шахтах мужчина спас котенка из рук детей-живодеров

Историю спасения маленького котенка рассказала жительница города Шахты. Она опубликовала фотографию животного в надежде, что у кого-то дрогнет сердце и он заберет малышку себе. Как оказалось, несчастное животное спас ее муж. Он вышел во двор позвонить по телефону и случайно задержался перед подъездом.

- Видимо кошачий МяуБог существует, ибо внимание супруга переключилось на неподалеку играющих на детской площадке детей. И то-ли хрип, то-ли прощальное мяу, - вспоминает она. - Дети играли с котенком, жестоко хватали его за хвост и голову, смеялись. На дворе 21 век, но многие родители так и не научили своих детей уважать чужую жизнь, не обижать маленьких. И у них нет понятия зло и добро...

- Как оказалось, детвора убежала, а Тряпочка - так женщина назвала кошку - осталась в траве у площадки. Ее супруг принес испуганный комочек домой.

- Вы когда нибудь чувствовали нечто невесомое в руках, очень пушистое, милое создание, но с глубоко грустными глазами, - написала она в своем посте о котенке, - трясущуюся живность, худое и измученное, такое ощущение, что она даже не дышит...

В итоге неравнодушные супруги отвезли спасенного найденыша в клинику.

- Решили помочь этому созданию, которое, несмотря на боль, мурчала моему мужу пока он нес ее домой, - продолжила Ирина. - Случай оказался не смертельный: дали воды, искупали, проверили на клещей. Она поела немного. Знает лоток. Но чтобы быть уверенным в безопасности - дома маленький ребенок - муж схватил заначку в тысячу рублей на памперсы и отвез ее ветеринарную клинику. У котенка оказался ушной клещ, но так она полностью здорова.

К сожалению, женщина не может оставить ее себя, так как в доме уже живут два кота, которые не очень-то обрадовались новой соседке. Поэтому она надеется, что найдется настоящий любящий хозяин для бедняжки.

- Я верю, она обязательно встретит сердце, которое дрогнет также, как и мое, - пишет она. - И совсем скоро найдется добрый дом для Тряпочки. Она еще вырастет красивой и пушистой кошечкой, самой преданной и любящей свою семью. Я узнавала, мне обещал кошачий МяуБог.

АЛЛО!

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