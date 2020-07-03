Сварщик или программист: какие профессии нужны поколению Z

Ученые во все времена пытались структурировать общество, определить классы и типы. Сейчас внимание приковано к новому поколению молодых людей, которое сильно отличается от предыдущего. Это нормальное явление. За всю историю человечества между детьми и родителями существовали серьезные различия. Это порождало непонимание и даже конфликты.

Сейчас мы можем наблюдать, как формируется новое поколение - поколение Z. Это люди, которые родились не позже 2000 года. Они развиваются в новых условиях, поэтому сильно отличаются от своих предков. Наблюдая за ними, возникает множество вопросом. Одни связаны с их мироощущением, другие затрагивают интересы, увлечения и вещи, на которые устремлено внимание. Важная составляющая в любом поколении - это особенности профессиональной ориентации, то есть склонность к определенной работе.

Именно для этого «Комсомольская правда» организовала и в режиме онлайн провела конференцию, которая была посвящена профессиям поколения Z. В обсуждении участвовали именитые ученые и люди, чья работа напрямую связана с изучением этой области.

Первой выступила эксперт в вопросах профессиональной ориентации подростков и взрослых, сертифицированный коуч Международного Эриксоновского университета (Канада), основатель проекта «Coachangels.ru» Елена Орлянкина.

Елена Орлянкина, эксперт в вопросах профессиональной ориентации подростков и взрослых, сертифицированный коуч Международного Эриксоновского университета (Канада), основатель проекта «Coachangels.ru».

Она кратко изложила «Теорию поколений» Штрауса и Хоува.

- Первое поколение - «бейби-бумеры». Это люди, которые родились в период с 1943 по 1963 годы. Их характеризуют коллективизм, принятие решений руководства, командный дух. В общем, рабочие лошадки, - отметила эксперт.

Следом, по словам Елены Орлянкиной, идет поколение X. Людей, которые появились на свет с 1963 по 1984 годы, отличает техническая грамотность, индивидуализм, гибкость и стремление все подчинить себе. С 1985 по 2000 годы родились люди, чьи интересы устремлены на поиск чего-то нового. Такие граждане предпочитают трудиться там, где им нравится, где они получают удовольствие.

А вот поколение Z - это те, кто родился после 2000 года. Эксперт добавила, что таких детей называют «цифророжденными». Объяснение такого термина простое - «новые» люди с самого детства знакомы со всевозможными современными гаджетами и технологиями. У них очень высокий уровень самоуверенности. Кроме того, молодые люди, попадающие в эту категорию, склонны к размышлению и стараются сформировать ценностную ориентацию самостоятельно, не обращая большого внимания на общепринятые нормы. Интересно, что для представителей поколения Z важна польза, которую они могут принести обществу.

- Начиная с 15 лет, дети отрываются от своих родителей и принимают решения, больше опираясь на социальное окружение. В этих условиях им приходится делать сложнейший выбор будущей профессии. К сожалению, они не получают квалифицированной помощи. Профориентация у нас в стране, да и в мире находится в зачаточном состоянии. Пока нет эффективных систем, которые помогали бы людям определять сферу деятельности, позволяющую максимально реализовать потенциал, заложенный в каждом человеке, - добавила Елена Орлянкина.

Следующим выступил Василий Калачев, начальник отдела образовательных проектов компании «Гендальф», заведующий кафедрой технологий автоматизации в бизнесе ЮФУ. Он отметил, что для представителей сегодняшнего студенчества характерно откладывать решение вопроса, чем они будут заниматься в жизни.

Калачев Василий Юрьевич, начальник отдела образовательных проектов компании Гэндальф, заведующий кафедрой «Технологии автоматизации в бизнесе» ЮФУ.

- Интересно, что даже в магистратуре многие слабо представляют свою будущую профессию. Про бакалавриат и говорить нечего. Наконец, устраиваясь на определенное место, они привычно оценивают тот уровень удовольствия, который приносит работа. То есть труд перестает быть только источником заработка, он должен органично вплетаться в распорядок жизни. Критерием успешности является не профессиональная реализация, а внутреннее ощущение счастья. Многие работают удаленно, зарабатывая на базисный уровень, который делает их счастливыми, - сказал Калачев.

Кроме того, прослеживается ориентация на личную свободу. То есть молодежь четко придерживается графика - работе не уделяется лишнее время.

- Интересно, что большинство отказов во время собеседований происходит не из-за профессиональной непригодности, а в связи с личными качествами человека. Работодатель оценивает степень ответственности молодого человека и его настрой на самоотдачу. Очень часто такие качества не встречаются у представителей современного поколения. Я думаю, это свидетельство высокого уровня жизни, который присущ молодым людям с самого рождения, - отметил эксперт.

Следующим слово взял директор института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ Михаил Карякин. По его мнению, современное поколение в среднем менее зрелое, чем его предшественники.

Карякин Михаил Игоревич, директор Института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ

- Сегодняшние 18-летние первокурсники по мироощущению и по уровню ответственности соответствуют 15-16 летним школьникам десятилетней давности. У большинства есть четкое ощущение, что они живут в счастливом мире, поэтому и учеба, и работа должны, прежде всего, приносить удовольствие. Отсюда повышенное внимание к творческим специальностям и, к сожалению, заметное снижение интереса к рабочим и даже инженерным профессиям. Этому поколению интересны те сферы, где они будут сами творить, придумывать, создавать. Отсюда, кстати, интерес к программированию как к креативному труду.

Многие в будущем видят себя авторами сложных программных комплексов, компьютерных игр и т.п. Мы видим запрос на такие профессии, где даже начинающие специалисты будут чувствовать свободу и счастье творчества.

На этом фоне возникает вопрос: а на рынке труда есть вакансии, которые могут заинтересовать молодое поколение? На этот вопрос ответила Анна Левенец. Она отметила, что ожидания и реальность значительно разнятся.

- Банк вакансий в Ростовской области насчитывает 42 тысячи предложений о работе. Это примерно равно показателю прошлого года. Около половины всех вакансий - это, конечно, рабочие профессии. Речь идет о водителях, сварщиках, слесарях, строителях и так далее. Однако общий уровень безработицы вырос, - призналась Левенец.

Она добавила, что молодежь находится в активном поиске подходящей работы, однако соответствующих предложений не так много.

- Молодые люди до 30 лет, конечно, предпочитают творческие специальности типа журналистов, управляющих, режиссеров. Такие вакансии встречаются очень редко - единичные случаи, - добавила Анна.

Татьяна Кулинченко, начальник центра подготовки кадров банка «Центр-инвест».

Татьяна Кулинченко, начальник центра подготовки кадров банка «Центр-инвест», также высказалась на тему профессиональной ориентации молодежи.

- Согласитесь, что новое поколение людей - поколение Z - очень технологичное. Они быстро учатся и добывают информацию. Поэтому многие задачи им удается решать быстрее, чем остальным. Для работодателя это важный плюс, - поделилась знаниями Татьяна Кулинченко.

Эксперт считает, что для Z большое значение играет многозадачность. Если работодатель может организовать работу так, чтобы у его сотрудников были разные задачи, чтобы они применяли различные умения, то тогда выстраивается баланс и слаженная работа. Если мы говорим о компетенциях, то здесь на первый план выходят гибкие навыки. Эксперт считает, что на сегодняшний день это один из главных факторов успеха.

- Давайте представим: работодатель может взять на работу физика-ядерщика с отличными знаниями в своей области или такого же специалиста, но с умениями организовать команду, распределить обязанности и т.д. Естественно, предпочтение отдадут второму варианту. Поэтому такие навыки, как работа в команде, умение решать конфликты, продажи, презентации и лидерство, выходят на первый план в современном мире, - отметила начальник центра подготовки кадров банка «Центр-инвест» Татьяна Кулинченко.

Таким образом, поколение Z сильно отличается от своих предков. Эти различия проявляются в мироощущении, стремлениях и навыках. Соответственно, их профессиональные предпочтения уникальны. Со слов экспертов можно сделать вывод, что для молодых людей самое главное не деньги, как принято думать, а чувство счастья. Работа должна приносить им удовольствие.

В заключение Елена Орлянкина порекомендовала желающим самостоятельно разобраться со своим призванием, использовать разработку Е.А. Климова, выдающегося советского психолога, работавшего в сфере профориентации, которая позволяет хотя бы в первом приближении понять, «в какую сторону смотреть» человеку, думая о будущей профессии. Это дифференциально-диагностический опросник Климова, который можно найти в Интернете.

- И помните: прекрасное высказывание гениального Эйнштейна: «Все мы гении. Но, если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой». Найдите свое дело, и вы проживете жизнь ярко и наполнено!