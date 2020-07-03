2020-07-03T12:33:55+03:00
Общество

Ограничение движения в Ростове-на-Дону в июле 2020: где и когда

Выясняем, какие улицы лучше объезжать в ближайшие дни из-за ограничения движения в Ростове-на-Дону в июле 2020
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Какие дороги лучше объезжать, рассказали в мэрии города.Какие дороги лучше объезжать, рассказали в мэрии города.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

Ограничение движения в Ростове-на-Дону в июле 2020: где и когда. Как рассказали в Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города, в донской столице в ближайшие дни планируют ограничить движение сразу на нескольких улицах. Из-за чего водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не томиться в пробках.

КОНКРЕТНО

Где и когда ограничат движение

с 7 июля по 21 декабря:

Где: по ул. Воровского в районе дома №№17, 17 «Б» (на период въезда/выезда).

Причина: Строительно-монтажные работы.

с 10 июля по 10 сентября:

Где: по ул. Горсоветской, в районе строения №49.

Причина: в связи с производством работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций.

с 13 июля по 15 сентября:

Где: по ул. 2-я Краснодарская, в районе строения №68/1; - по ул. Очаковская на участке от ул. Журавлева до пер. Крепостной.

Причина: Работы по модернизации участков тепломагистрали.

с 15 июля по 25 июля, с 23:00 до 04:00:

Где: на путепроводе по ул. Малиновского

Причина: Работы по реконструкции.

с 16 июля по 1 сентября:

Где: по ул. Целиноградская на участке от ул. Стадионной до пр. Буденновского .

Причина: В связи с перекладкой водопровода .

до 21 декабря:

Где: по правой полосе автомобильной дороги по адресу ул. Красноармейская, 94/92 на период въезда/выезда строительной техники

Причина: Строительные работы.

по 21 декабря:

Где: ограничение остановки транспортных средств по пер. Доломановский на участке от ул. Варфоломеева до ул. Катаева.

Причина: В связи с производством строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове огромная ветка дерева упала на линию электропередач
В Ростове разыскивают нуждающегося в медицинской помощи 14-летнего подростка
Совариум и мини-зоопарк «Сочи Парка» ждут гостей
Оптимизация сроков ремонтов на Ростовской АЭС обеспечила дополнительную выработку в первом полугодии
Один из лучших бомбардиров ЮФЛ перешел в ФК «Ростов»
В Ростове задержали мужчину, ограбившего банк с гранатой в руках
Ученые ЮФУ разработали программу, не имеющую мировых аналогов
Жара до 41 градусов в Ростове-на-Дону: в МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности
Из Ростова возобновили движение автобусов в ЛНР и ДНР
Платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс интегрировал ВТБ
Дончанин лишился более 225 тысяч рублей после разговора с мошенником
В Ростове-на-Дону выберут самую красивую замужнюю женщину
Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 3 июля 2020 года: в донской столице 51 новый заболевший COVID-19
В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку
Бани на колесах: в каких районах Ростова самые душные автобусы
Ростовчанам предложили выбрать имена малышам-капибарам
В Ростове полицейская ГАЗель столкнулась с отечественным автомобилем
Экс-супруга Гуфа просит помочь страдающей от рака четырехлетней малышке
В Ростове появятся новые светильники и остановки
Определился судейский состав на матч "Крылья Советов" - "Ростов"