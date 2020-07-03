Ограничение движения в Ростове-на-Дону в июле 2020: где и когда. Как рассказали в Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города, в донской столице в ближайшие дни планируют ограничить движение сразу на нескольких улицах. Из-за чего водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не томиться в пробках.

КОНКРЕТНО

Где и когда ограничат движение

с 7 июля по 21 декабря:

Где: по ул. Воровского в районе дома №№17, 17 «Б» (на период въезда/выезда).

Причина: Строительно-монтажные работы.

с 10 июля по 10 сентября:

Где: по ул. Горсоветской, в районе строения №49.

Причина: в связи с производством работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций.

с 13 июля по 15 сентября:

Где: по ул. 2-я Краснодарская, в районе строения №68/1; - по ул. Очаковская на участке от ул. Журавлева до пер. Крепостной.

Причина: Работы по модернизации участков тепломагистрали.

с 15 июля по 25 июля, с 23:00 до 04:00:

Где: на путепроводе по ул. Малиновского

Причина: Работы по реконструкции.

с 16 июля по 1 сентября:

Где: по ул. Целиноградская на участке от ул. Стадионной до пр. Буденновского .

Причина: В связи с перекладкой водопровода .

до 21 декабря:

Где: по правой полосе автомобильной дороги по адресу ул. Красноармейская, 94/92 на период въезда/выезда строительной техники

Причина: Строительные работы.

по 21 декабря:

Где: ограничение остановки транспортных средств по пер. Доломановский на участке от ул. Варфоломеева до ул. Катаева.

Причина: В связи с производством строительных работ.