Ограничение движения в Ростове-на-Дону в июле 2020: где и когда
Ограничение движения в Ростове-на-Дону в июле 2020: где и когда. Как рассказали в Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города, в донской столице в ближайшие дни планируют ограничить движение сразу на нескольких улицах. Из-за чего водителей просят выбирать альтернативные пути объезда, чтобы не томиться в пробках.
КОНКРЕТНО
Где и когда ограничат движение
с 7 июля по 21 декабря:
Где: по ул. Воровского в районе дома №№17, 17 «Б» (на период въезда/выезда).
Причина: Строительно-монтажные работы.
с 10 июля по 10 сентября:
Где: по ул. Горсоветской, в районе строения №49.
Причина: в связи с производством работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций.
с 13 июля по 15 сентября:
Где: по ул. 2-я Краснодарская, в районе строения №68/1; - по ул. Очаковская на участке от ул. Журавлева до пер. Крепостной.
Причина: Работы по модернизации участков тепломагистрали.
с 15 июля по 25 июля, с 23:00 до 04:00:
Где: на путепроводе по ул. Малиновского
Причина: Работы по реконструкции.
с 16 июля по 1 сентября:
Где: по ул. Целиноградская на участке от ул. Стадионной до пр. Буденновского .
Причина: В связи с перекладкой водопровода .
до 21 декабря:
Где: по правой полосе автомобильной дороги по адресу ул. Красноармейская, 94/92 на период въезда/выезда строительной техники
Причина: Строительные работы.
по 21 декабря:
Где: ограничение остановки транспортных средств по пер. Доломановский на участке от ул. Варфоломеева до ул. Катаева.
Причина: В связи с производством строительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU