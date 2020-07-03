ЕГЭ в Ростове-на-Дону июль-август 2020: сдавать экзамены на Дону будут 16 тысяч человек. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области. На этот раз из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдают только те участники, которые собираются поступать в вуз в нынешнем году.

Так, первый экзамен стартовал 3 июля. В этот день выпускники сдавали географию, литературу, информатику и ИКТ. При этом последнюю дисциплину выбрали 2073 экзаменуемых, а географию и литературу - 350 человек и 1187 человек соответственно.

- В пунктах обязательно присутствие медицинских работников, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - В случае выявления повышенной температуры или признаков респираторных заболеваний, участники ЕГЭ и сотрудники в пункт допускаться не будут. Если по состоянию здоровья ребят не допустят к экзаменам, в расписании предусмотрены резервные дни и дополнительный период в августе.

Кроме того, экзамены будут проходить в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора: в аудиториях ребят рассадят с учетом социальной дистанции в 1,5 метра, а накануне проводится дезинфекция всех помещений на пунктах сдачи ЕГЭ.

Так, основной период продлится до 25 числа. Всего же будут открыты 123 пункта проведения экзаменов, это около двух тысяч аудиторий. В процессе будут задействованы более восьми тысяч организаторов, руководителей ППЭ, членов государственных экзаменационных комиссий и технических специалистов. А мониторинг проведения госэкзаменов будут осуществлять федеральные и региональные общественные наблюдатели.

К слову, в текущем году участникам не придется выезжать за пределы города или села, независимо от того, какой экзамен проходит - большой по численности экзаменующихся или малочисленный. Для этого и было увеличено количество аудиторий для проведения ЕГЭ.

Есть и другие особенности этого года. В частности, из числа предметов исключена математика базового уровня. А десятиклассники не смогли стать участниками экзаменов, как это было в предыдущие годы.