В «Справедливой России» объяснили избрание кандидатуры на будущих выборах губернатора Ростовской области

Депутат донского парламента Борис Вальтер рассказал в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) о нюансах начинающейся кампании по выборам губернатора Ростовской области и депутатов городских дум.

«По кандидатуре Лященко не спорили. Скорее, оценивали перспективы»

- «Справедливая Россия» решила выдвинуть на губернаторские выборы Алексея Лященко. Многие, в том числе сторонники «СР», задаются вопросом: с чем связан такой выбор партии?

- Понятно, что Ростов-на-Дону будет выступать краеугольным камнем на этих выборах – и речь не только о губернаторских выборах, но и о выборах в гордуму. Поэтому выдвижение такой кандидатуры логично. Лященко больше 15 лет является членом «СР», он депутат городской думы Ростова, председатель комиссии по торговле и малому бизнесу. Человек известный, опытный. И мы все прекрасно понимаем, что избирательные кампании будут носить своеобразный характер в нынешней ситуации. Все будет быстро, возможности для общения с жителями, избирателями будут ограничены, большое значение получат новые формы взаимодействия, нестандартные. И я уверен, что Алексей в этих условиях способен показать хороший результат.

- Споры большие были при отборе?

- Знаете, скорее, мы не спорили, а оценивали. И приняли на совете единогласно кандидатуру Лященко. Да, обсуждали несколько вариантов, но сошлись во мнении, что он будет оптимальной кандидатурой.

- Понятно, что у кандидата должна быть программа. С учетом того, что времени мало, - сжатая. Что собирается продвигать Лященко и команда в целом? Чем, если говорить прямо, вы собираетесь завоевывать голоса избирателей?

- Наши принципиальные позиции известны. Первое – возврат прямых выборов глав муниципалитетов. Поскольку практика показывает, что, пока глава администрации не подотчётен населению, какой-то серьёзной динамики мы не видим. Сейчас, когда сити-менеджер отчитывается фактически только перед губернатором, уследить глава региона за всеми руководителями на местах не может.

«Стоят градоначальники в очереди к губернатору: дай, дай»

- Получается, работа идёт в ручном режиме.

- Да. А мы говорим о том, что градоначальник должен избираться жителями, и они сами уже будут нести ответственность. Второй момент – необходимо предоставить больше финансовой самостоятельности администрациям. Сейчас дикая ситуация, на мой взгляд. В очереди к губернатору стоят главы с протянутой рукой, и все просят: дай, дай.

- И что?

- Да вот вам пример: реализация тех же нацпроектов – вроде бы хорошо. Но основной порок в том, что деньги получают те, кто, условно говоря, успел вовремя подсуетиться. Не по реальным потребностям. Показателен пример Батайска, от которого я избран в ЗС. За 15 лет не построено ни одной новой школы, провал сейчас серьезнейший, переполненность уже больше двухсот процентов, ситуация катастрофическая. Но вопросом никто не занимался. В области говорят: мы готовы давать деньги, только нужен проект и так далее. Иными словами, всё зависит от того, как быстро умеют главы бегать.

- Но зато губернатор теперь имеет право «отозвать», в смысле уволить, отстранить чиновника, если он плохо работает. Прецеденты были.

- А мы и не говорим о том, что такой процедуры быть не должно. Но, во-первых, есть депутаты, которые могут поставить «неуд», а, во-вторых, процедура должна быть прозрачной, и сами граждане должны иметь такую возможность.

- Но нужны ведь и социально-экономические программы.

- Сейчас губернаторская программа Алексея Лященко в стадии завершения. Упор – на малое и среднее предпринимательство.

«Наш избиратель – человек, умеющий анализировать. И с обострённым чувством справедливости»

- Кстати, ваш избиратель на этих губернаторских выборах - кто он? За кого, условно говоря, будет идти борьба?

- Самого разного возраста и социального положения. Но главное отличие «нашего» избирателя в том, что он умеет думать и анализировать, и у него есть обостренное чувство справедливости.

- К нему надо идти, предлагать, рассказывать. Как успеть в такое сжатое время?

- Поэтому необходимо быть гибче, пользоваться теми возможностями, которые, как ни странно, появились именно теперь: соцсети, Интернет вообще. Такое продвижение наших целей и программ станет основным.

- Одновременно с выборами главы региона предстоит ещё целый ряд кампаний муниципального уровня. Я имею в виду городские думы. Уже есть понимание, где, как, кто?

- На самом деле, очень «урожайный» год на выборы, да. Я ожидаю острую конкурентную борьбу. Конечно, мы ставим перед собой большие, амбициозные задачи практически по всем муниципалитетам. Понимание – кто, где и как – есть.

- Вы ведь представляете Батайск. И в Батайске, как и в Таганроге, «Справедливая Россия» на прошлых выборах выступила очень внушительно. С чем связываете этот успех? Возможно ли его повторить?

- Обратите внимание, что, действительно, последние результаты как раз и показывают, что повысилось доверие к «Справедливой России» - и именно потому, что мы работаем с избирателями по своей программе постоянно. Есть чётко выстроенная система депутатского треугольника – за счёт наших представителей в Государственной думе (Михаил Васильевич Емельянов), в Законодательном собрании, в местных думах. Система работает. И любую проблему мы можем отранжировать так, чтобы получить соответствующий результат. Округа небольшие, и каждый кандидат, как это уже было на предыдущих выборах, сможет сам, ножками, что называется, дойти до своего избирателя, пообщаться, донести свою позицию. Главное, что нам не стыдно выходить к людям, смотреть им в глаза.

- Ваша партия, если не ошибаюсь, поставила для себя весьма приличную планку по представительству в гордумах. Насколько реально, скажем, упрочить вам позиции в Ростовской гордуме? Будет, нет сомнений, сильнейшая конкуренция.

- Партийный список в городскую думу опять же возглавит Алексей Лященко. Кандидаты уже все определены, команда сформирована. И если мы говорим об «идеальных выборах» при надлежащем контроле, то итог получится достойный. А планка – да, есть. И мы сами её себе поставили своим предыдущим успехом.

«Мы против двойных стандартов»

- Скажите, а вот в условиях пандемии вам как депутату и вообще региональному парламенту удалось сохранить, что называется, темп законодательной работы? Насколько сложнее стало?

- Абсолютно точно, удалось. Изменился формат, кое-что стало занимать больше времени с учётом дистанционки, но в целом вполне конструктивно. Единственно, конечно, не хватает личного общения, глаза в глаза, с людьми, населением, избирателями.

- Если говорить о плодотворности именно той законодательной деятельности, которую ведёт партия, вам как оппозиции удаётся продвигать инициативы?

- К сожалению, приходится констатировать, что некоторые очень важные законопроекты «заворачивают». Из последнего – проект об отмене платы за капремонт для жителей новых домов не старше трёх лет. Ведь это же логично: застройщик дает гарантию на построенный им дом минимум на пять лет, то есть, даже если что-то случается, он несёт ответственность по своим обязательствам. И около 60 регионов уже приняли такой нормативный акт. Я спрашивал у замминистра по строительству, сколько новых домов получили деньги за время действия программы. Ноль – таков был ответ. Но – был отказ. Отрицательный отзыв от облправительства объяснялся тем, что не прописаны, какие будут финансовые затраты на реализацию закона. А затрат-то никаких! Причём, если министерство, «Единая Россия» вносит какой-то нормативный акт, то там прописывается, что, мол, «дополнительные расходы потребуются, но размеры и порядок финансирования будут определены на следующий год». Какая-то политика двойных стандартов. Почему у нас часть депутатов решает, стоит вносить на обсуждение тот или иной законопроект или нет? У меня уже есть мысль обратиться в суд по этому поводу.

- Странно. Но почему бы вам, образно выражаясь, не скооперироваться по примеру Госдумы с депутатами из других фракций? И вместе двигайте законопроекты. В чем проблема?

- Да мы-то с удовольствием хоть всю фракцию «ЕР» в соавторы! Тем более что, пусть и со скрипом, находят отражение в тех законопроектах, которые потом вносит «Единая Россия». Надеюсь, впрочем, что ситуация изменится, появится конструктив.

- А вы вообще как часто отклоняете то, что предлагает исполнительная власть (министерства и ведомства), и насколько часто соглашаетесь?

- Послушайте, ну нет такого, чтобы всё отрицать, как делают некоторые коллеги из других оппозиционных партий, или со всем соглашаться, как поступает партия власти. В 65-70 процентах случаев, если есть понимание справедливости предложения, которое вносится правительством, мы говорим «да». Но если видим, что проект вредный, ненужный, на наш взгляд, то, естественно, «Справедливая Россия» голосует категорически против.