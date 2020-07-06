В «Справедливой России» объяснили избрание кандидатуры на будущих выборах губернатора Ростовской области
Депутат донского парламента Борис Вальтер рассказал в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) о нюансах начинающейся кампании по выборам губернатора Ростовской области и депутатов городских дум.
«По кандидатуре Лященко не спорили. Скорее, оценивали перспективы»
- «Справедливая Россия» решила выдвинуть на губернаторские выборы Алексея Лященко. Многие, в том числе сторонники «СР», задаются вопросом: с чем связан такой выбор партии?
- Понятно, что Ростов-на-Дону будет выступать краеугольным камнем на этих выборах – и речь не только о губернаторских выборах, но и о выборах в гордуму. Поэтому выдвижение такой кандидатуры логично. Лященко больше 15 лет является членом «СР», он депутат городской думы Ростова, председатель комиссии по торговле и малому бизнесу. Человек известный, опытный. И мы все прекрасно понимаем, что избирательные кампании будут носить своеобразный характер в нынешней ситуации. Все будет быстро, возможности для общения с жителями, избирателями будут ограничены, большое значение получат новые формы взаимодействия, нестандартные. И я уверен, что Алексей в этих условиях способен показать хороший результат.
- Споры большие были при отборе?
- Знаете, скорее, мы не спорили, а оценивали. И приняли на совете единогласно кандидатуру Лященко. Да, обсуждали несколько вариантов, но сошлись во мнении, что он будет оптимальной кандидатурой.
- Понятно, что у кандидата должна быть программа. С учетом того, что времени мало, - сжатая. Что собирается продвигать Лященко и команда в целом? Чем, если говорить прямо, вы собираетесь завоевывать голоса избирателей?
- Наши принципиальные позиции известны. Первое – возврат прямых выборов глав муниципалитетов. Поскольку практика показывает, что, пока глава администрации не подотчётен населению, какой-то серьёзной динамики мы не видим. Сейчас, когда сити-менеджер отчитывается фактически только перед губернатором, уследить глава региона за всеми руководителями на местах не может.
«Стоят градоначальники в очереди к губернатору: дай, дай»
- Получается, работа идёт в ручном режиме.
- Да. А мы говорим о том, что градоначальник должен избираться жителями, и они сами уже будут нести ответственность. Второй момент – необходимо предоставить больше финансовой самостоятельности администрациям. Сейчас дикая ситуация, на мой взгляд. В очереди к губернатору стоят главы с протянутой рукой, и все просят: дай, дай.
- И что?
- Да вот вам пример: реализация тех же нацпроектов – вроде бы хорошо. Но основной порок в том, что деньги получают те, кто, условно говоря, успел вовремя подсуетиться. Не по реальным потребностям. Показателен пример Батайска, от которого я избран в ЗС. За 15 лет не построено ни одной новой школы, провал сейчас серьезнейший, переполненность уже больше двухсот процентов, ситуация катастрофическая. Но вопросом никто не занимался. В области говорят: мы готовы давать деньги, только нужен проект и так далее. Иными словами, всё зависит от того, как быстро умеют главы бегать.
- Но зато губернатор теперь имеет право «отозвать», в смысле уволить, отстранить чиновника, если он плохо работает. Прецеденты были.
- А мы и не говорим о том, что такой процедуры быть не должно. Но, во-первых, есть депутаты, которые могут поставить «неуд», а, во-вторых, процедура должна быть прозрачной, и сами граждане должны иметь такую возможность.
- Но нужны ведь и социально-экономические программы.
- Сейчас губернаторская программа Алексея Лященко в стадии завершения. Упор – на малое и среднее предпринимательство.
«Наш избиратель – человек, умеющий анализировать. И с обострённым чувством справедливости»
- Кстати, ваш избиратель на этих губернаторских выборах - кто он? За кого, условно говоря, будет идти борьба?
- Самого разного возраста и социального положения. Но главное отличие «нашего» избирателя в том, что он умеет думать и анализировать, и у него есть обостренное чувство справедливости.
- К нему надо идти, предлагать, рассказывать. Как успеть в такое сжатое время?
- Поэтому необходимо быть гибче, пользоваться теми возможностями, которые, как ни странно, появились именно теперь: соцсети, Интернет вообще. Такое продвижение наших целей и программ станет основным.
- Одновременно с выборами главы региона предстоит ещё целый ряд кампаний муниципального уровня. Я имею в виду городские думы. Уже есть понимание, где, как, кто?
- На самом деле, очень «урожайный» год на выборы, да. Я ожидаю острую конкурентную борьбу. Конечно, мы ставим перед собой большие, амбициозные задачи практически по всем муниципалитетам. Понимание – кто, где и как – есть.
- Вы ведь представляете Батайск. И в Батайске, как и в Таганроге, «Справедливая Россия» на прошлых выборах выступила очень внушительно. С чем связываете этот успех? Возможно ли его повторить?
- Обратите внимание, что, действительно, последние результаты как раз и показывают, что повысилось доверие к «Справедливой России» - и именно потому, что мы работаем с избирателями по своей программе постоянно. Есть чётко выстроенная система депутатского треугольника – за счёт наших представителей в Государственной думе (Михаил Васильевич Емельянов), в Законодательном собрании, в местных думах. Система работает. И любую проблему мы можем отранжировать так, чтобы получить соответствующий результат. Округа небольшие, и каждый кандидат, как это уже было на предыдущих выборах, сможет сам, ножками, что называется, дойти до своего избирателя, пообщаться, донести свою позицию. Главное, что нам не стыдно выходить к людям, смотреть им в глаза.
- Ваша партия, если не ошибаюсь, поставила для себя весьма приличную планку по представительству в гордумах. Насколько реально, скажем, упрочить вам позиции в Ростовской гордуме? Будет, нет сомнений, сильнейшая конкуренция.
- Партийный список в городскую думу опять же возглавит Алексей Лященко. Кандидаты уже все определены, команда сформирована. И если мы говорим об «идеальных выборах» при надлежащем контроле, то итог получится достойный. А планка – да, есть. И мы сами её себе поставили своим предыдущим успехом.
«Мы против двойных стандартов»
- Скажите, а вот в условиях пандемии вам как депутату и вообще региональному парламенту удалось сохранить, что называется, темп законодательной работы? Насколько сложнее стало?
- Абсолютно точно, удалось. Изменился формат, кое-что стало занимать больше времени с учётом дистанционки, но в целом вполне конструктивно. Единственно, конечно, не хватает личного общения, глаза в глаза, с людьми, населением, избирателями.
- Если говорить о плодотворности именно той законодательной деятельности, которую ведёт партия, вам как оппозиции удаётся продвигать инициативы?
- К сожалению, приходится констатировать, что некоторые очень важные законопроекты «заворачивают». Из последнего – проект об отмене платы за капремонт для жителей новых домов не старше трёх лет. Ведь это же логично: застройщик дает гарантию на построенный им дом минимум на пять лет, то есть, даже если что-то случается, он несёт ответственность по своим обязательствам. И около 60 регионов уже приняли такой нормативный акт. Я спрашивал у замминистра по строительству, сколько новых домов получили деньги за время действия программы. Ноль – таков был ответ. Но – был отказ. Отрицательный отзыв от облправительства объяснялся тем, что не прописаны, какие будут финансовые затраты на реализацию закона. А затрат-то никаких! Причём, если министерство, «Единая Россия» вносит какой-то нормативный акт, то там прописывается, что, мол, «дополнительные расходы потребуются, но размеры и порядок финансирования будут определены на следующий год». Какая-то политика двойных стандартов. Почему у нас часть депутатов решает, стоит вносить на обсуждение тот или иной законопроект или нет? У меня уже есть мысль обратиться в суд по этому поводу.
- Странно. Но почему бы вам, образно выражаясь, не скооперироваться по примеру Госдумы с депутатами из других фракций? И вместе двигайте законопроекты. В чем проблема?
- Да мы-то с удовольствием хоть всю фракцию «ЕР» в соавторы! Тем более что, пусть и со скрипом, находят отражение в тех законопроектах, которые потом вносит «Единая Россия». Надеюсь, впрочем, что ситуация изменится, появится конструктив.
- А вы вообще как часто отклоняете то, что предлагает исполнительная власть (министерства и ведомства), и насколько часто соглашаетесь?
- Послушайте, ну нет такого, чтобы всё отрицать, как делают некоторые коллеги из других оппозиционных партий, или со всем соглашаться, как поступает партия власти. В 65-70 процентах случаев, если есть понимание справедливости предложения, которое вносится правительством, мы говорим «да». Но если видим, что проект вредный, ненужный, на наш взгляд, то, естественно, «Справедливая Россия» голосует категорически против.
ИСТОЧНИК KP.RU