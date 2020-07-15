2020-07-15T10:01:20+03:00
Общество

Безопасные поездки по городу: Как усиленные меры дезинфекции помогают сохранять здоровье ростовчан

Рассказываем, почему выгодно и безопасно ездить по городу на такси
Наталья ВЕСНИНА
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Фото: 2306-306Фото: 2306-306
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Во время самоизоляции самым безопасным способом передвижения по городу были и остаются автомобили такси. В них гораздо меньше контактов между разными людьми и риска заболеть, чем при поездках на общественном транспорте.

С самого начала пандемии в компании «2-306-306» начали проводить необходимые меры по дезинфекции. Салон и кузов каждого автомобиля обрабатываются специальным дезинфицирующим раствором. А для водителей стало обязательным наличие антибактериальных салфеток. Другой мерой стал обязательный медицинский осмотр для всех водителей с регулярным замером температуры. Соблюдение всех этих требований дало свой результат: за все время самоизоляции среди сотрудников компании не было выявлено ни одного факта заражения коронавирусной инфекцией.

Несмотря на снимаемые ограничения, передвигаться по Ростову и области по-прежнему безопаснее на такси. Тем более, что в такси «2-306-306» стоимость поездок сейчас значительно снизилась. Причина в том, что все автомобили таксопарка работают на дешевом газомоторном топливе. Цены на перевозки у агрегатора остаются одними из самых низких в городе.

В связи с резко образовавшимися пробками значительно увеличилось время выполнения заказов и, соответственно, возросла стоимость. Однако уже сейчас произошла коррекция, и цены вернулись на уровень до пандемии. Так, полноценную поездку до четырех километров можно совершить всего за 80 рублей.

Лучшая цена и высокое качество - вот основные принципы работы компании такси «2-306-306». С этим согласна и редакция. Иногда цены у них ниже в два раза, чем у конкурентов.

После снятия ограничений пассажиропоток увеличился. Но, как заявляют в ростовском агрегаторе «2-306-306», это не повод нарушать санитарные требования, поскольку эпидемия еще не закончилась. Также в компании поддерживают политику администрации Ростовской области и призывают всех ростовчан соблюдать масочный режим.

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