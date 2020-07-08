Из Золушки — в королеву моды: ростовчанка прошла путь от швеи до дизайнера принцессы Монако

Ростовчанка Наталья Буханова начала свою карьеру с того, что «обшивала» коллег и подруг. Сейчас же дизайнер создает шикарные костюмы из перьев, стразов, лепнины для именитых клиентов. Среди них труппа Королевского цирка, звезды шоу-бизнеса и даже принцесса небольшой страны.

Блузки и юбки за 100 рублей

Наталья нашла призвание, когда ей было всего пять лет. Будучи совсем малышкой, она начала делать эскизы и шить одежду для кукол. Когда девушка окончила лицей в Шахтах, вопроса, куда поступать и чем заниматься, не возникло. Выпускница решила податься в архитектурный, однако все сразу пошло не по плану.

Мне не хватило баллов по математике, а на платное обучение денег не было. Тогда я решила начала искать работу, чтобы на что-то жить в Ростове. За это время хотела получить какой-то опыт, подтянуть знания. Стала предлагать свои услуги различным ателье, показывала им свои эскизы. Я стучалась во все двери — но из-за недостатка опыта никто меня брать не хотел.

Так и добившись места в ателье, Наталья стала работать на складе бытовой химии. Через полгода ей пришлось уйти — девушка начала страдать от аллергии на товары. Как ни странно, именно здесь она получила первые заказы.

Девушки-коллеги обсуждали гардероб, свои желания. Кто-то хотел блузку, кто-то юбку. Тогда я стала предлагать свои услуги. Одежду готова была шить за символические 100 — 200 рублей. Для меня важен был только опыт.

Модельер получила приз за лучшие наряды на международном цирковом фестивале. Фото: https://www.instagram.com/bukhanovanatalia/.

С появлением первых клиентов у начинающего модельера появилась и уверенность в себе. Еще год она работала продавцом в бутике, изучала предпочтения людей, выполняла заказы. Постепенно стали приходить заказы от конкурсов красоты типа «Маленькая мисс». Родители хотели для своих чад нарядные платья.

Я решила, что пора начинать свое дело. С подругой мы сняли маленькое помещение и открыли ателье. Начинали с одной простенькой машинкой. Клиентов становилось все больше и больше. Кроме обычных клиентов стали обращаться из театров, артистов шоу. Например, мы делали копии нарядов знаменитостей для пародий из травести-шоу.

В ателье начало приходить много заказов, пришлось закупить оборудование и нанять сотрудников. Наталье стало скучно — работа превратилась в рутину. Однако в 2012 году девушка сходила на выступление Королевского цирка. Это событие изменило ее жизнь и творчество.

Работы ростовчанки сразу произвели впечатление на художественного руководителя Королевского цирка. Фото:https://www.instagram.com/bukhanovanatalia/

Любовь с первого взгляда

Наталью впечатлили номера Королевского цирка, а особенно наряды артистов. Она такого никогда не видела — необычные силуэты, стразы, перья, блестки. Модельеру сразу захотелось прикоснуться к этому миру сделать что-то подобное. Выяснилось, что подруга Натальи знакома с хореографом трупы. Через нее ростовчанка передала цирку свои работы.

Позже мне позвонили из Цирка и предложили прийти и показать свои работы. Меня сразу принял художественный руководитель Гия Эрадзе. Он предложил сделать эскиз для костюмов воздушных гимнастов. Я представила пять эскизов — их одобрили и заказали костюмы.

Принцесса Монако Стефания в костюме Бухановой. Фото героя публикации.

С тех пор Буханова тесно сотрудничает с театром. По словам дизайнера, создавать наряды для цирка намного интереснее. Костюмы должны быть не просто красивые: они должны передавать настроение номера, не стеснять артиста в движениях, хорошо работать с оборудованием цирка. Работая на Королевский цирк, Наталья познакомилась с принцессой Монако Стевфанией.

Королевский цирк принимает участие в цирковом фестивале в Монте-Карло. Его организует Стефания. Для финала фестиваля она заказала мне костюм. Наряд ей так понравился, что я уже получила от нее заказ на платье для другого юбилейного фестиваля.

Кстати, из-за нарядов Бухоной в фестивале появилась новая номинация. В 2018 году Королевский цирк занял первое место, а отдельно были отмечены наряды Натальи. С тех пор жюри оценивает не только выступления артистов, но и их наряды.

Наталья Буханова и принцесса Монако. Фото героя публикации.

Цирковая жизнь на паузе

Из-за пандемии коронавируса жизнь в цирковом мире приостановилась. Наталья собиралась шить наряды для артистов к юбилейному финалу циркового фестиваля. Кроме того, в ее платье должна была выступить россиянка на конкурсе «Мисс вселенная». Сейчас все эти планы пршлось поставить на паузу. Однако Наталья не унывает и решила пока вернуться к созданию повседневной одежды.

Ростовчанке предложили создать костюмы для юбилейного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло. Фото:https://www.instagram.com/bukhanovanatalia/

- У нас есть заказы от знаменитостей, до которых не доходили руки. Например, Александр Олешко заказывал пиджак. Повседневную одежду заказывал Шура. Сейчас ведем переговоры по поводу наряда для Надежды Бабкиной.

Как говорит Наталья, сейчас ее ателье занимается необычными моделями из льна. Не все модники Ростова готовы к такой одежде, зато есть интерес клиентов из столицы. Тем не менее, модельер с нетерпением ждет, когда можно будет снова погрузиться в мир цирка.