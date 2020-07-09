Борьба с тишиной: в Ростовской области родившаяся без ушка малышка теряет слух

Четырехлетняя девочка из Таганрога Настя Беловол страдает от врожденного тяжелого недуга. Малышка появилась на свет без правого ушка, а теперь постепенно теряет слух. Помочь ребенку может только дорогостоящая операция в Америке.

«Как будто ухо плотно прикрыли ладонью»

Мама девочки Елена Беловол рассказывает, что диагноз ребенка звучит как «атрезия ушного прохода». У Насти есть слуховой аппарат, но не развито ушная раковина. У девочки закрыт слуховой проход, поэтому звуки до нее доходят лишь приглушенные.

- Наверное, здоровый человек сможет понять Настю, если плотно прикроет ухо рукой. Она слышит, но плохо. Если ей закричать, она не поймет, с какой стороны доносится звук. Не ориентируется в пространстве, - поясняет Елена.

У Насти не развиты ушная раковина и ушной проход. Фото героев публикации.

Сейчас ребенок не сильно страдает от недуга. Однако в будущем она может полностью потерять слух на правое ухо. С возрастом кости черепа утолщаются — способность постепенно ухудшается. Ждать долго просто опасно.

Маленькое ушко за шесть миллионов

Детям с таким диагнозом делают операции и в России. Однако из-за целого ряда нюансов семья Насти отказалась от этой идеи.

В России ушную раковину восстанавливают из реберного хряща. Для этого нужно подождать, когда у ребенка сформируется грудная клетка. Придется ждать, пока Насте исполнится девять — десять лет. Столько времени у ребенка нет. Кроме того, восстановление проходит в несколько этапов: сначала делают ушной проход, через полгода — часть ушка, позже — другую часть. По словам Елены, известны случаи, когда проход снова зарастал.

Я изучала много информации о диагнозе дочки, Выяснила, что детей с такой болезнью успешно лечат в клинике «Глобал Хиаринг» в Лос-Анджелесе. Американские медики восстанавливают ушную раковину с помощью силикона и кожи ребенка. Для этого достаточно одной, хоть и длительной, операции, - рассказала Елена.

Семья Насти уже несколько лет пытается собрать необходимую сумму. Фото героев публикации.

В 2016 году в Москве медики проверили, поможет ли Насте эта операция. Оказалось, что у малышки есть все шансы на красивое ушко и нормальный слух. Однако стоит такая возможность недешево — 6 090 000 рублей.

-Таких денег у нас нет. Надо еще учитывать, что это сумма только за операцию. После ирургического вмешательства нам придется еще месяц находится в США, наблюдаться у врачей.

За два года семье удалось собрать только 1,3 миллиона. Запланированную на сентябрь операцию пришлось перенести. Сейчас Елена не знает, на что и кого ей надеяться.

Не такая, как все

Из-за проблем с правым ушком, близкие Насти постоянно переживают за левое. Всегда есть риск заболеть отитом, получить осложнения из-за простуды или гриппа. В связи с этим осторожные родители пока берегут ребенка и не отдают его в садик.

Несмотря на плохой слух, девочка развивается правильно, Она хорошо говорит, уже начинает читать любит танцы. Однако подрастая, малышка начала замечать, что она отличается от других девочек.

Малышка уже стала замечать, что отличается от других детей. Фото героев публикации.

-Я всегда старалась не заплетать ребенку волосы, чтобы не привлекать к ней внимание. Боялась, что она будет из-за этого переживать. Но теперь она уже начинает спрашивать: «А почему я не делаю хвостики и косички, как другие?» или «Почему у меня такое маленькое ушко?». Я стараюсь объяснить, что в этом нет ничего страшного, и что мы все исправим. Но видно, что какие-то комплексы уже начинаются. Это очень больная тема.

ВАЖНО!

Анастасии Беловол является подопечной фонда «Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся». Помочь девочке можно, отправив СМС-сообщение «Выручай» и суммой пожертвования на номер 7715. Средства можно перечислить на счет фонда.

Реквизиты фонда:

344065, г. Ростов-на-Дону, пер. Беломорский 94, тел. 2500-313

Благотворительный фонд «Святителя Николая Чудотворца по оказанию помощи нуждающимся»

ИНН/КПП 6166064480/616601001

ОГРН 1086100000117

Р/сч. 40703810352090000945

Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону

К/сч. 30101810600000000602БИК 046015602