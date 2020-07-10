Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 июля 2020: заразились еще 92 дончанина
В Ростов-на-Дону на 10 июля прирост за сутки составил 56 человек. В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился еще у 92 человек. За весь период в донском регионе заболели 10533 жителя.
За сутки прирост в Ростове-на-Дону составил 56 человек. Фото: Правительство Ростовской области.
Новые случаи заражения зарегистрированы в 18 городах и районах области. Кроме Ростова заболевших выявили в Батайске — семь человек; в Новочеркасске, Верхнедонском и Пролетарском районах — по три человека; в Азовском, Белокалитвинском районах, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Шахтах — по два случая; в Азове, Звереве, Семикаракорском, Каменском, Красносулинском, Цимлянском и Шолоховском районах — по одному.
За сутки подтвердилась смерть от COVID-19 еще четырех человек. Скончался 83-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с неврологическими осложнениями. Среди жертв 56-летняя женщина с гипертонической болезнью и сахарным диабетом; 75-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 68-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Число жертв за весь период достигло 156 человек.
В стационарах проходят лечение 627 человек. Состояние 29 пациентов оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростовской области»