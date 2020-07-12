«Это будет школа подготовки исследователей»: на Дону открывается первый Специализированный центр для одаренных детей

В Ростове-на-Дону открывается первый на Дону Специализированный учебный научный центр ЮФО (СУНЦ), главной целью которого является воспитание нового поколения исследователей. Там будут учиться школьники по уникальной образовательной программе, охватывающей различные области знаний. Интересно, что подобных центров на территории России всего пять.

На этой неделе состоялась пресс-конференция, организованная ЮФУ. На ней выступили президент университета Марина Боровская и директор самого СУНЦ Тимур Синельников. Они объяснили, в чем принципиальные отличия инновационного центра от рядовых школ и колледжей.

Как выяснилось, в силу насыщенной программы предполагается интернатное содержание учеников. Иными словами, дети будут проживать на территории СУНЦ.

- Главное отличие центра от общеобразовательной школы в том, что, помимо основной программы, которая реализуется для всех учеников, здесь расширена научно-исследовательская повестка. Воспитанники смогут сами выбирать профильные предметы, которые им хотелось бы изучать параллельно, - объяснила Марина Боровская.

В программе - информатика и математика, естественные и инженерные науки, архитектура, искусство. Не обойдут стороной гуманитарные и социально-экономические науки. Отдельное внимание - к иностранным языкам. Воспитанники будут изучать английский язык в качестве обязательного и дополнительно выберут немецкий, французский или испанский. Становится понятно, что подготовка будет комплексной, а знания - глубокими. Всесторонняя подготовка сформирует базу для дальнейшей научной деятельности выпускников центра.

Отвечая на вопросы журналистов о том, каким образом дети смогут поступить в специализированный центр, директор СУНЦ ЮФО Тимур Синельников объяснил, что зачисление будет проходить на конкурсной основе.

- Конечно, талантливая молодежь, одаренные дети должны будут подтвердить свои компетенции. Конкурс пройдет в два этапа. Первый - с 1 июля по 25 июля - представляет собой подачу портфолио, в котором дети показывают свои достижения: победы на олимпиадах, участие в программах и конференциях. Кроме того, они пройдут психологическое тестирование с целью выявления научного интереса, - отметил Синельников.

- На втором этапе ребята сдают тестирование по предметам выбранного профиля. Математика и русский язык - обязательно, плюс дисциплина, которую ребенок хотел бы изучать углубленно. Дети получат особое видение, особые навыки и общее понимание, что такое наука и как она работает, - добавил директор центра.

По окончании обучения в центре выпускники будут сдавать ЕГЭ для поступления в вузы. По закону ребята получат преимущество, если выиграют профильные олимпиады. Важно понимать, что у них будет намного больше шансов забрать первые места на интеллектуальных соревнованиях, чем у учащихся общеобразовательных школ.

В центр попадут дети от 14 до 17-18 лет - с 7 по 11 классы. Набор ограничен 250 учениками, из которых 100 смогут жить в центре бесплатно. За семиклассниками нужно повышенное внимание, поэтому на потоке - не больше 25 учеников. В свою очередь, набор в десятый класс – 125 человек, а в одиннадцатый – 15.

Отвечая на вопрос журналиста «КП» - Ростов» о спортивной составляющей подготовке, Тимур Синельников ответил, что на территории центра находится все необходимое для комплексного развития молодежи.

- Мы понимаем, что ребята будут получать высокую интеллектуальную нагрузку, поэтому им потребуется отдых. Переключиться и расслабиться помогут занятия физкультурой. А если этого покажется мало, то на территории центра есть тренажерный зал и бассейн, - сказал директор СУНЦ.

В завершении пресс-конференции участники затронули тему о преимуществах выпускников СУНЦ при трудоустройстве на работу. По словам Марины Боровской, уже сейчас исследовательские лаборатории ЮФУ составили планы по сопровождению будущих обучающихся СУНЦ ЮФО. Велика вероятность, что по окончании школы и после получения диплома о высшем образовании ученики центра смогут продолжить свою карьеру в научных подразделениях ЮФУ.

СУНЦ ЮФО расположился в четырехэтажном здании со всем необходимым для успешного обучения. Это и спортивные залы, бассейн, комнаты для проживания, лаборатории, классы. На модернизацию инфраструктуры центра в этом году было выделено более 18 миллионов рублей.