Подарки ретроградного Меркурия: астролог рассказал, какие последствия для ростовчан несет явление

Астролог Анна Давыдова рассказала, как ретроградный Меркурий мог повлиять на успех и отношения. Специалист раскрыла, в каких сферах сулит удача после неблагоприятного периода, который начался 19 июня и продлится до 13 июля.

Период ретроградного Меркурия наступает, когда планета замедляется. В связи с этим создается иллюзия, что небесное тело движется как бы в обратном направлении. По словам Давыдовой, когда планета «ретроградит», жизнь начинает преподносить нам массу «сюрпризов».

— В такой период планеты заставляют нас что-то переделывать в жизни, переосмысливать, менять планы, пересматривать отношения. Они не спешат нам отдавать наши деньги, — поясняет астролог.

По ее словам, Меркурий отвечает за деловую активность и интеллект. В этих областях и происходят неприятности.

13 июля Меркурий перестает быть ретроградным. После этого от бизнеса и любой другой работы можно ждать больших успехов. Есть целый список активностей, которые станут эффективнее.

1. Заключение новых соглашений, оформление документов, проведение переговоров

2. Доступность адекватной информации. Нужные данные можно будет получить вовремя и в неискаженном виде

3. Знакомства. Можно приобрести массу полезных контактов

4. Работа техники. Девайсы больше не будут подводить вас

5. Новые возможности. Вскроются реальные обстоятельства важных дел. Это заставит задуматься о новых перспективах

Если в период ретроградного Меркурия вы ощущали проблемы с памятью и упадок сил, с 13 июля все придет в норму. Прилив сил стоит использовать с максимальной пользой.

— Воспользуйтесь временем для пересмотра важных моментов жизни более глубоко. Может, что-то недоучили, перед кем-то не извинились, не закончили проект и так далее. Деловую активность начинаем потихоньку с 14 июля.

Анна Давыдова напоминает, что впереди нас ждут периоды «ретроградности» других планет. В связи с этим деятельность и планы придется постоянно пересматривать.