2020-07-11T11:31:45+03:00
Происшествия

В Ростове задержан экс-глава Первомайского района города Артур Григорян

Его обвиняют в превышении должностных полномочий
АРТЕМ БОРОДИН
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Следователи возбудили в отношении артура Григоряна уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Фото: rostov-gorod.ruСледователи возбудили в отношении артура Григоряна уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Фото: rostov-gorod.ru
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В донской столице задержан бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян. Силовики также провели обыски в доме экс-чиновника.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, следователи возбудили в отношении Григоряна уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ – это превышение должностных полномочий.

Инсайдер уточнил, что речь идет о получении выгоды бывшего главы Первомайского района из-за невыполнения распоряжения по сносу незаконных торговых ларьков. По версии обвинения, из-за этих действий Григоряна городская казна недосчиталась 14 млн руб.

Напомним, что Артур Григорян 20 января текущего года написал заявление об уходе с поста главы Первомайского района города по собственному желанию.

Артур Григорян с 2006 года по май 2016 года был генеральным директором ЗАО «Ростовская станция технического обслуживания автомобилей № 1 Донавтосервис». С сентября 2015 года он являлся депутатом Ростовской городской думы шестого созыва.

В конце мая 2016 года глава администрации Ростова Сергей Горбань предложил его на должность главы Первомайского района, после чего в июне того же года гордума донской столицы единогласно согласовала кандидатуру Григоряна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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