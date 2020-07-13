«Думал, что наступил на шланг»: ростовчанина укусила ядовитая змея

20-летний ростовчанин Даниил Лиходкин отправился в хутор Калинин на проводы друга в армию. Был уже поздний вечер, когда он вышел на подворье, чтобы позвонить родным в Ростов. Стал ходить туда-сюда, чтобы найти точку, где лучше всего «ловит» мобильная связь. Оказалось это ближе к огороду. Там в темноте и не заметил толком в тот момент, как что-то больно вонзилось ему в ногу.

- Подумал сначала, что наступил на какой-то провод, шланг или проволоку. Был быстрый укол в стопу. И какая-то извивающаяся «веревка» метнулась в кусты. Я даже особого значения этому не придал. Обработал место «укола» и лег спать. Проснулся от того, что ногу «пекло». Она страшно раздулась. И у меня поднялась температура, - вспоминает Даниил.

Друзья, глянув на его раздутую стопу, ахнули! На ней отчетливо алели две зловещие точки, куда вонзились ядовитые зубы. «Да, тебя же укусила змея!» - мгновенно оценили ситуацию товарищи. И доставили Даниила в Ростов, где ему вызвали скорую. Он попал в отделение острых отравлений ГБСМП Ростова-на-Дону.

Время решило многое

- И хорошо, что вовремя обратился за медицинской помощью. Еще немного и с ситуацией справиться было бы не просто. А так провели необходимую терапию. И не потребовалось вводить даже противозмеиную сыворотку, - подчеркнул заведующий отделением острых отравлений ГБСМП Ростова-на-Дону Хугас Поркшеян.

Хугас Поркшеян отметил, что с подобными укусами змей пациенты в это медучреждение ростовчане попадают до 10 раз в год. Пациенты переносят такие укусы достаточно тяжело, вплоть до развития анафилактического шока. Самые тяжелые случаи бывают осенью. К этому времени года яд у змей становится более концентрированный. Поэтому важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. В основном, после проведенной терапии случайная встреча с «ползучими» обходится без последствий для здоровья пациентов. Но в запущенных вариантах, все может закончиться плачевно, вплоть до ампутации конечностей.

Как правило, в стрессовой ситуации человек не запоминает «приметы» цапнувшей его змеи. И не понятно, какая именно его укусила. Хотя бывали случаи, когда укушенным или их друзьям тут же удавалось изловить и убить гада. И они помещали его в банку и тоже привозили с собой в больницу, чтобы врачи знали точно, с каким экземпляром был контакт у пациента. На Дону из ядовитых змей в основном водятся степные гадюки. Так что соответствующая антизмеиная сыворотка всегда наготове в отделении острых отравлений. Но припомнили ростовские врачи и случаи, когда в больницу доставляли и ростовчанина, укушенного коброй, которую он держал дома! Не менее серьезную опасность летом на Дону, особенно в сельских районах, представляют и ядовитые пауки.

При укусах змей характерны отек, вплоть до посинения, повышение температуры тела, затруднение дыхания. Конечно же, на месте укуса будут заметны две точку, от зубов ползучей. Расстояние между ними может быть разным, в зависимости от размера змеи. И 20-летего Даниила, судя по расстоянию между алыми точками на его стопе, цапнула довольно крупная особь!

Что касается первой помощи, то врачи рекомендуют в случае укуса змеи, не перетягивать пострадавшую конечность жгутом. Можно постараться выдавить из ранки с кровью попавший туда яд, обработать место укуса антисептиком. И немедленно мчаться в больницу.

На снимках: судя по расстоянию меду отметинами зубов, оставшихся на ноге ростовчанина, его цапнула довольно крупная ядовитая змея.