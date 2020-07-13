Отключения света в Ростове-на-Дону на 13-14 июля: где и когда

В начале недели сотни домов останутся без электричества. Фото: "КП" Архив

В течение недели сотни домов в Ростове останутся без света. Рассказывает по каким адресам будут отключать электричество в период с 13 по 14 июля.

Где и когда не будет света 13 июля

с 9:00 до 12:00:

просп. Коммунистический 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А; ул. 2-я Краснодарская 88

с 13:00 до 16:00

просп. Коммунистический 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39А; ул. 2-я Краснодарская 88

с 9:00 до 16:00:

ул. Мечникова 43, ул. Подтелкова 51

ул. Подтелкова 33-51; пер. Сухумский 2, 18; ул. Таврическая 2-20, 1-31; пер. Джамбульский 13, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-45, 2-46; пер. Павленко 11-15, 16-22

с 9:00 до 17:00:

ул. Амбулаторная 153; пер. Глиссерный 1-53, 2-52; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 51-59, 74-78; пер. Пинский 1-13, 2-16; ул. Подгорная 29-57, 42-58; ул. Портовая 181-207; пер. Саперный Спуск 1-35, 2-48; пер. Шефский 1-61, 2-58

ул. Портовая 317-381, 387; ул. Войкова 151-185, 114-136, 138, 199; пер. 2-й Яркий 2-12, 5-13; пер. 2-й Поселковый 1-7

с 10:00 до 12:00

ул. Таганрогская 75-131; ул. Ташкентская 70-152, 77-139; ул. Тульская 2-30, 13-25; пер. Авиамоторный 1-7, 2-8

С 10:00 13 июля до 16:00 17 июля:

пер. Беломорский 1-33

Какие отключения запланированы на 14 июля

с 9:00 до 12:00

ул. Подтелкова 33-51; пер. Сухумский 2, 18; ул. Таврическая 2-20, 1-31; пер. Джамбульский 13, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-45, 2-46; пер. Павленко 11-15, 16-22

с 13:00 до 16:00

ул. Подтелкова 33-51; пер. Сухумский 2, 18; ул. Таврическая 2-20, 1-31; пер. Джамбульский 13, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-45, 2-46; пер. Павленко 11-15, 16-22

с 9:00 до 17:00:

ул. Подтелкова 33-51; пер. Сухумский 2, 18; ул. Таврическая 2-20, 1-31; пер. Джамбульский 13, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-45, 2-46; пер. Павленко 11-15, 16-22

ул. Артемовская 1-25, 2-22; ул. 1-я Володарского 1-23, 2-22; ул. 2-я Володарского 31-85, 18-74; ул. Гастелло 17-37, 20-36; ул. Горбачева 1-43, 2-20; ул. Днепростроевская 47-77, 58-94; ул. Интернациональная 1-39, 10-40; ул. Литвинова 21-41, 32-38, 32А

ул. Обсерваторная; ул. Струве; ул. Ньютона; бул. Джордано-Бруно

с 10:00 до 14:00

пер. Доломановский 29-41, 38-56; ул. Горького 1-23, 4-30; ул. Пушкинская 1-3

С 9:00 14 июля до 18:00 16 июля

ул. Мичуринская 124/1; ул. Лесопарковая 2/38, 1; ул. Макарова 51-77, 38-52; пер. Танковый 1-13, 2-12; ул. Челябинская 2-8, 1-7; ул. Мадояна 110/5, 110/6, 110/8, 110/10, 110/13, 139, 139А; пер. Снеговой 56-70, 13-86; ул. Красносельская 85-89, 80, 80А; ул. Лесопарковая 90