Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 июля 2020: заразились еще 97 дончан
В Ростове-на-Дону на 13 июля прирост за сутки составил 38 человек. Всего в Ростовской области за сутки выявили 97 заболевших. За весь период число зараженных на Дону достигло 10 823 человека.
За весь период на Дону выявили 10 823 случая заражения коронавирусом. Фото: правительство Ростовской области.
Кроме Ростова случаи новые случаи заражения выявили еще в 16 городах и районах области. 15 заболевших выявили в Шахтах, девять — в Батайске, по шесть — в Волгодонске и Мясниковском районе, пять — в Октябрьском районе. По трое инфицированных — из Кагальницкого, Константиновского районов, Новочеркасска, по двое — из Сальского, Красносулинского района. По одному случаю зарегистрировано в Миллеровском, Пролетарском, Семикаракорском, Целинском, Цимлянском районах, Новошахтинске.
Выздоровели еще 24 жителя области. За весь период вылечились 8 097 пациентов.
За последние сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще одного человека. Это 59-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. За весь период от COVID-19 скончались 164 человека.
Лечение в стационарах получают 639 пациентов. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ростове-на-Дону 2020: последние новости»