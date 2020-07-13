2020-07-13T11:35:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 13 июля 2020: заразились еще 97 дончан

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 13 июля
Михаил Стрижев
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За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще одного человека.За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще одного человека.Фото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 13 июля прирост за сутки составил 38 человек. Всего в Ростовской области за сутки выявили 97 заболевших. За весь период число зараженных на Дону достигло 10 823 человека.

За весь период на Дону выявили 10 823 случая заражения коронавирусом. Фото: правительство Ростовской области.

За весь период на Дону выявили 10 823 случая заражения коронавирусом. Фото: правительство Ростовской области.

Кроме Ростова случаи новые случаи заражения выявили еще в 16 городах и районах области. 15 заболевших выявили в Шахтах, девять — в Батайске, по шесть — в Волгодонске и Мясниковском районе, пять — в Октябрьском районе. По трое инфицированных — из Кагальницкого, Константиновского районов, Новочеркасска, по двое — из Сальского, Красносулинского района. По одному случаю зарегистрировано в Миллеровском, Пролетарском, Семикаракорском, Целинском, Цимлянском районах, Новошахтинске.

Выздоровели еще 24 жителя области. За весь период вылечились 8 097 пациентов.

За последние сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще одного человека. Это 59-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. За весь период от COVID-19 скончались 164 человека.

Лечение в стационарах получают 639 пациентов. Состояние 31 человека оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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