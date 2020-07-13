В Ростове-на-Дону врачи спасли глаз 13-летнего подростка, пронзенный штырем

Врачи офтальмологического отделения ГБСМП Ростова-на-Дону спасли глаз 13-летнего подростка. В него вонзился огромный металлический штырь, торчавший из поврежденного забора, огораживающего детскую площадку. Это произошло в городе Донецке Ростовской области.

- Прутья ограждения площадки частенько кто-нибудь ломает. Один из таких прутьев как раз был сломан и торчал. Дети играли в мяч. Он отлетел прямо на этот штырь.От удара кусок прута сломался и попал мне в глаз,- рассказал Максим.

Боль, ужас, шок – вот что испытал ребенок! Пострадавшего подростка немедленно доставили в местную больницу в Донецке. И там врач принял верное решение - направить мальчика в ГБСМП Ростова-на-Дону, где есть специалисты, которые смогут мальчику помочь. В этом медучреждении Максиму сделали экстренную операцию. Проводили ее врач-офтальмолог Владимир Ольшевский и реаниматолог-анестезиолог Елена Яценко. Травма оказалась очень тяжелая.

- Штырь нарушил целостность глазного яблока и оболочек. Рана была длинной 12 миллиметров. Но глаз удалось сохранить, оболочки восстановили, - рассказал врач-офтальмолог Владимир Ольшевский.

Лечащий врач Максима - Ирина Крикунова- отметила, что зрительные функции после такой травмы тоже находятся в удовлетворительном состоянии. Максим видит верхние строчки таблицы. И это уже хорошо. Идет борьба за восстановление зрения. Такой результат можно назвать настоящим чудом! А стало оно возможным, благодаря золотым рукам команды профессионалов этой больницы. И современному медицинскому оборудованию, которое сегодня находятся на вооружении ее офтальмологов. Надо отметить, что на базе этого медучреждения создан областной офтальмологический центр всех неотложных состояний глаза, принимающий взрослых и маленьких пациентов со всего региона.

- Мы безмерно благодарны врачам ГБСМП Ростова-на-Дону, спасшим зрение нашему сыну. До сих пор не можем отойти от шока, после того, что случилось на детской площадке, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» мама Максима - Екатерина Салова.

Вопрос пока без ответа

Родители Максима успели сфотографировать тот злополучный штырь. И задаются вопросом, как такое вообще могло случиться на детской площадке? Ответы на этот вопрос, конечно же, будут искать.

Заведующая офтальмологическим отделением ГБСМП Ростова-на-Дону Ирина Шангичева призвала родителей и всех, кто ответственен за детское здоровье, беречь детей, как зеницу ока! Потому что с наступлением летнего сезона глазные травмы у детей и подростков, увы, становятся частым явлением. Всего за пару июльских дней в отделение поступило сразу трое детей с серьезными травмами глаз. Там пришлось спасать зрение трехлетнему мальчику, доставленному из Чертковского района. Во дворе он играл с верным сторожем семьи алабаем. Но собака вдруг ударила мальчонку мощной лапой по лицу. В результате у ребенка оказалось оторванным нижнее веко. Офтальмохирурги веко пришили. Третьим юным пациентом стал 15-летний подросток из Миллеровского района. Он косил траву на подворье. Диск газонокосилки вдруг вылетел, угодил парнишке в лицо, разбил защитную маску и ее осколки попали прямо в глаз. Юному пациенту провели операцию по их извлечению, тоже спасли глаз и сохранили зрение.