Можно в кино: что еще открыли в Ростове-на-Дону

В Ростовской области отменили очередные ограничения, введенные из-за коронавируса. С 13 июля еще ряд организаций начали оказывать услуги. Постановление об этом подписал глава региона Василий Голубев.

На радость киноманам

С учетом ограничений работу возобновили кинотеатры. Однако сохраняется ряд правил. Так, кинозалы могут заполняться только не более, чем на четверть. При этом здесь пока не будут оказываться услуги общественного питания.

Кроме того, с 13 июля открылись СПА-центры. Жителям донского региона также разрешили посещать бани и сауны.

Василий Голубев призвал дончан помнить о безопасности и строго соблюдать санитарные правила. По его словам, это -необходимое условие для нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19. Беспечно относиться к вирусу точно пока не стоит.

Прошу вас, уважаемые земляки, быть осторожными, тем самым вы убережете себя и окружающих. Находясь в общественных местах, на работе, соблюдайте санитарные нормы. Это сейчас важно, нельзя расслабляться! Пандемия никуда не ушла, это показывает статистика заболеваемости, — пояснил губернатор.

Развлечения на досуге

На прошлой неделе в Ростовской области сняли еще целый ряд ограничений. С 6 июля дончанам разрешили посещать пляжи. В особом режиме заработали плавательные бассейны. Главное условие - на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров.

Возобновилось предоставление услуг в гостиницах. С учетом ограничений еще раньше начали работать фитнес-центры. Спортом здесь можно заниматься, соблюдая дистанцию не менее четырех квадратных метров на посетителя.

Дончанам стали доступны и другие формы досуга. Для гостей открыли летние веранды ресторанов и кафе. Можно гулять в парках культуры и отдыха, посещать музейные экспозиции на свежем воздухе. Кроме того, взрослых и детей ждут в зоопарке. Закрытыми остались лишь крытые павильоны, манежи и аттракционы.

В соседнем Краснодарском крае распахнули двери курортные отели, санатории, центры отдыха и турбазы. Можно посещать спортивные секции, но при условии соблюдения санитарных правил. Творческим коллективам разрешили проводить тренировки. Однако выступления, как и другие массовые мероприятия, пока под запретом.

Хорошие новости для родителей и пенсионеров

Возобновили работу детские дошкольные учреждения. Малышей начали принимать как муниципальные, так и в частные организации.

Состоялось открытие детских пришкольных лагерей. Но в них будет осуществляться целый ряд мер предосторожности. Чтобы определить ребенка в лагерь, нужно предоставить не только заявление от родителей, но и справку об отсутствии контакта с зараженными инфекцией. Посетителям будут измерять температуру. Во время еды школьников рассадят за столы с учетом социальной дистанции. Каждый отряд будет посещать столовую по своему расписанию.

Можно обращаться в центры психологической, педагогической, медицинской и социальной поддержки. Услуги в полном объеме стали доступны в многофункциональных центрах.

Ослаблены ограничения на передвижение для пожилых жителей донского региона. В настоящее время люди старше 65 лет могут выходить из дома не только по неотложным делами.

Отметим, еще в июне услуги начали оказывать парикмахерские, химчистки, ателье, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости. Возобновились тематические и сезонные ярмарки.

Что у других?

Смягчение ограничений продолжается и в соседнем Краснодарском крае. Открыты магазины площадью до 800 квадратных метров, в том числе уличные торговые точки. Возобновили деятельность парикмахерские, гостиницы. Открыты санатории, пансионаты, дома отдыха.

Жители Кубани могут посещать парки и скверы. Разрешено заниматься спортом на открытых площадках. В особом режиме начали работать тренажерные залы. С учетом ограничений возобновили деятельности кафе и рестораны. Работает ряд образовательных учреждений.

Отметим, что в регионах сохраняется «масочный режим». Средства защиты необходимо носить в транспорте и других общественных местах. Кроме того, в целях профилактики жителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию