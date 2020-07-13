2020-07-13T15:53:10+03:00
Общество

Можно в кино: что еще открыли в Ростове-на-Дону

Губернатор вновь смягчил меры ограничения
Светлана ЛИСИЦЫНА
Поделиться:
В Ростовской области сохраняется «масочный режим».В Ростовской области сохраняется «масочный режим».Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области отменили очередные ограничения, введенные из-за коронавируса. С 13 июля еще ряд организаций начали оказывать услуги. Постановление об этом подписал глава региона Василий Голубев.

На радость киноманам

С учетом ограничений работу возобновили кинотеатры. Однако сохраняется ряд правил. Так, кинозалы могут заполняться только не более, чем на четверть. При этом здесь пока не будут оказываться услуги общественного питания.

Кроме того, с 13 июля открылись СПА-центры. Жителям донского региона также разрешили посещать бани и сауны.

Василий Голубев призвал дончан помнить о безопасности и строго соблюдать санитарные правила. По его словам, это -необходимое условие для нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19. Беспечно относиться к вирусу точно пока не стоит.

Прошу вас, уважаемые земляки, быть осторожными, тем самым вы убережете себя и окружающих. Находясь в общественных местах, на работе, соблюдайте санитарные нормы. Это сейчас важно, нельзя расслабляться! Пандемия никуда не ушла, это показывает статистика заболеваемости, — пояснил губернатор.

Развлечения на досуге

На прошлой неделе в Ростовской области сняли еще целый ряд ограничений. С 6 июля дончанам разрешили посещать пляжи. В особом режиме заработали плавательные бассейны. Главное условие - на одного человека должно приходиться не менее 10 квадратных метров.

Возобновилось предоставление услуг в гостиницах. С учетом ограничений еще раньше начали работать фитнес-центры. Спортом здесь можно заниматься, соблюдая дистанцию не менее четырех квадратных метров на посетителя.

Дончанам стали доступны и другие формы досуга. Для гостей открыли летние веранды ресторанов и кафе. Можно гулять в парках культуры и отдыха, посещать музейные экспозиции на свежем воздухе. Кроме того, взрослых и детей ждут в зоопарке. Закрытыми остались лишь крытые павильоны, манежи и аттракционы.

В соседнем Краснодарском крае распахнули двери курортные отели, санатории, центры отдыха и турбазы. Можно посещать спортивные секции, но при условии соблюдения санитарных правил. Творческим коллективам разрешили проводить тренировки. Однако выступления, как и другие массовые мероприятия, пока под запретом.

Хорошие новости для родителей и пенсионеров

Возобновили работу детские дошкольные учреждения. Малышей начали принимать как муниципальные, так и в частные организации.

Состоялось открытие детских пришкольных лагерей. Но в них будет осуществляться целый ряд мер предосторожности. Чтобы определить ребенка в лагерь, нужно предоставить не только заявление от родителей, но и справку об отсутствии контакта с зараженными инфекцией. Посетителям будут измерять температуру. Во время еды школьников рассадят за столы с учетом социальной дистанции. Каждый отряд будет посещать столовую по своему расписанию.

Можно обращаться в центры психологической, педагогической, медицинской и социальной поддержки. Услуги в полном объеме стали доступны в многофункциональных центрах.

Ослаблены ограничения на передвижение для пожилых жителей донского региона. В настоящее время люди старше 65 лет могут выходить из дома не только по неотложным делами.

Отметим, еще в июне услуги начали оказывать парикмахерские, химчистки, ателье, стоматологии, рекламные и кадровые бюро, агентства недвижимости. Возобновились тематические и сезонные ярмарки.

Что у других?

Смягчение ограничений продолжается и в соседнем Краснодарском крае. Открыты магазины площадью до 800 квадратных метров, в том числе уличные торговые точки. Возобновили деятельность парикмахерские, гостиницы. Открыты санатории, пансионаты, дома отдыха.

Жители Кубани могут посещать парки и скверы. Разрешено заниматься спортом на открытых площадках. В особом режиме начали работать тренажерные залы. С учетом ограничений возобновили деятельности кафе и рестораны. Работает ряд образовательных учреждений.

Отметим, что в регионах сохраняется «масочный режим». Средства защиты необходимо носить в транспорте и других общественных местах. Кроме того, в целях профилактики жителям рекомендуют соблюдать социальную дистанцию

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области двухлетний ребенок сгорел в автомобиле
В Ростовской области алабай оторвал глаз трехлетнему малышу
На готовивших теракты боевиков в Ростове-на-Дону завели уголовное дело
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Слесарь Ростовской АЭС Станислав Олешкевич признан лучшим по профессии
Регоператор ГК «Чистый город» обновил контейнеры на ул. Панова в Ростове-на-Дону
ПСБ стал официальным партнером Российской Федерации Баскетбола
У игроков «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с «Ростовом»
Хранение наркотиков в крупном размере грозит ростовчанину лишением свободы на три года
Ростовчане в черте города смогут освежиться только на четырех пляжах
«Ростов» не сумел сломить сопротивление «Оренбурга»
Шквалистый ветер и сильные ливни: что на Дону идет на смену палящему зною
Василий Голубев не разрешил пенсионерам выходить на работу
Холодный воздух из Арктики прогонит прочь ростовскую жару
Срочная новость! В Ростовской области ожидается сильнейшая жара
«Извините, а куда ходить людям?»: в Ростове требуют открыть туалеты на набережной
Художник нарисовал на грязной машине портреты футболистов «Ростова»
Автокошмар на Дону: семеро человек погибли за два дня в серии ДТП в Ростовской области
Коэффициент распространения коронавируса на Дону снова больше единицы
Синеволосая девушка в белых кроссовках пропала без вести в Ростове
Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил вероятность ухода Карпина из «Ростова»
У Соленого озера под Ростовом запретили бесплатную парковку
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО "ИНГРУП" по изготовлению печатных агитационных материалов и по размещению печатных агитационных материалов на стендах в лифтах
Генпрокуратура установила истинные причины гибели группы Дятлова
Скончался еще один участник страшного ДТП около Ростова
Трое взрослых и маленький ребенок погибли в ДТП под Ростовом
Содержание парков Ростова обойдется городской казне в 176 млн рублей
Лучший бомбардир чемпионата Польши может усилить атаку ФК «Ростов»