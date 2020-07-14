В Ростове-на-Дону двое экс-полицейских попались на кражах из машин с помощью хитрого брелка

Суд Советского района Ростова вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции, один из которых на момент совершения преступления еще являлся действующим инспектором линейного отдела полиции в аэропорту Платов. Мужчины признаны виновными в кражах из автомобилей, припаркованных возле гипермаркета «Лента» на улице Доватора.

Друзья-приятели

События имели место в августе прошлого года. Тимур и Денис дружили семьями лет десять. Однажды Денис рассказал Тимуру, что его дядя, якобы, совершенно случайно нашел хитрый прибор для взлома автомобильной сигнализации. Сам по себе этот хитрый «ключик» маленький, похож на брелок. Он перехватывает сигнал и открывает двери любой машины.

Просчитав все открывающиеся им при таки обстоятельствах возможности, приятели решили рискнуть. И на следующий же вечер Тимур на своем автомобиле «Мицубиси» заехал за другом и его дядей. Втроем отправились на улицу Доватора, к парковке возле гипермаркета «Лента».

«Чудеса» на парковке

Там приятели стали внимательно наблюдать за автомобилями, подъезжающими к гипермаркету. И увидели, как к нему подрулила семья на «Ладе Калина» с прицепом в виде настоящего домика на колесах и с госномерами другого региона. Эти люди держали путь в Крым. А в Ростове-на-Дону решили пополнить запасы воды и продуктов. Вышли из машины, «клацнули» брелоком сигнализации и пошли себе за покупками.

Один из приятелей остался наблюдать за окружающей обстановкой на парковке. Другой пошел в гипермаркет – следить за передвижениями хозяев машины. А хитрый дядя прямиком поспешил к чужой «Ладе Калине». Он нажал на кнопку своего устройства, отключил сигнализацию легковушки и юркнул в ее салон.

В это время хозяин «Калины» увидел на своем брелоке сигнализации, что дверцы го автомобиля почему-то открылись. Вышел из гипермаркета. Посмотрел на нее издалека. Не увидел ничего подозрительного. И на расстоянии опять «клацнул» брелоком, заперев автомобиль. Решив, что был какой-то сбой.

Хитрый дядя умудрился вытащить из чужой машины все ценное до того, как вернулись ее хозяева. Его добычей стали дорогой фотоаппарат, мобильный телефон и планшет. Их сдали в ломбард. Деньги поделили.

Вторую вылазку на ту же парковку на улице Доватора Тимур, Денис и их дядя сделали на следующий же вечер. И в этот раз присмотрели автомобиль «Киа», оставленный в самом дальнем ее углу. Он практически не попадал под обзор видеокамер. Из него тоже украли мобильный телефон, планшет, другую технику. И прихватили еще пакет, в котором находились три бутылки шампанского. Как раз – на троих!

Покаяние и приговор

Скорее всего, сами приятели не остановились бы. Но, сколько веревочке не виться… Ростовские оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на парковке гипермаркета. Одна из них зафиксировала силуэт мужчины, подкравшегося к чужой машине… Полицейские по крупицам собрали информацию. И вычислили тех, кто совершал набеги на парковку. Правда, ушлому дяде Дениса удалось скрыться вместе со своим хитрым приборчиком для взлома автосигнализаций. Мужчина был объявлен в розыск. А вот его племянник вместе со своим другом попались.

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, обоим приятелям было предъявлено обвинение по двум эпизодам краж из чужих автомобилей. В суде они свою вину полностью признали, просили прощения и очень раскаивались. Заявили, что просто поддались искушению, воспользоваться хитрым прибором. Мол, очень нужны были деньги. И надеялись, что все им сойдет с рук. Суд Советского района признал обоих виновными и назначил наказание – по одному году в колонии-поселении каждому.