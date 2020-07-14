2020-07-14T18:15:07+03:00
Общество

Как стать королевой пляжа: выбираем лучшие купальник и аксессуары

Стилист рассказал об актуальных тенденциях отпускной моды
Михаил Стрижев
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В этом сезоне популярны два направления - этника и спорт в духе 90-х. Фото: instagram.com/mirolepa/В этом сезоне популярны два направления - этника и спорт в духе 90-х. Фото: instagram.com/mirolepa/
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В Ростовской области уже несколько дней продолжается купальный сезон. Когда в регионе открыли пляжи, донские красавицы столкнулись с новой дилеммой. Как выбрать купальник, который будет притягивать взгляды и позволит чувствовать себя уверенно. Стилист Мирослава Лепская рассказала об идеальном образе для отдыха.

Спорт в 90-х и этника

По словам стилиста, сейчас особенно актуальны два направления. Одно из них — спорт в духе 90-х и 80-х. Стоит отдать предпочтение купальникам ярких химическим цветов с элементами спортивной тематики. На пике моды — купальники, напоминающие костюм серферов. Второй тренд — этника и сафари.

— Выбираем ткани нюдовых и песочных оттенков, цвета хаки, пыльно-лососевого оттенка. Для такого образа важны декоративные элементы, например, тонкий поясок в тон у совместного купальника, всевозможные жгутики и переплетения. Актуальны вещи с запахом, — поясняет специалист.

Поверх купальника можно надеть льняную рубашку или легкий сарафан. Необходимо подобрать пляжную одежду, которая будет гармонировать по фактуре и рисунку. Даже продуманный образ можно легко разрушить, казалось бы, незначительной деталью. Например, наряд будет выглядеть иначе, если будут контрастировать лямки купальника и одежды.

Еще одна идея — надеть поверх купальника кроп-топ похожего оттенка и шорты. Стоит также обратить внимание на такой популярный элемент гардероба, как шорты. Для пляжа подойдут варианты из льна, вискозы, денима и хлопка. Для прогулок по городу подойдут шорты из более плотной ткани.

Женственность и удобство

Многим девушкам трудно подобрать к наряду правильные аксессуары. Украшения, шляпки и сумочки могут как выгодно дополнить образ, так и сделать его избыточным.

Каждое лето актуален такой аксессуар, как соломенная сумка. Сейчас установился тренд на плетеные макси-сумки, в чем-то даже напоминающие рыночные сумки из 90-х. В качестве материала подойдет не только плетеная соломка, но и мешковина. Однако в погоне за модой не стоит забывать об индивидуальных особенностях.

— Сумка должна подходить вам по размеру. Если девушка миниатюрная с ростом до 167 сантиметров, ей лучше приобрести сумки среднего размера. Если девушка высокая, то можно отдать предпочтение крупным изделиям, - говорит стилист.

Один из актуальных трендов - плетеные сумки. Фото: instagram.com/mirolepa/

Один из актуальных трендов - плетеные сумки. Фото: instagram.com/mirolepa/

Этим летом девушки могут не скромничать и выбирать яркие аксессуары. В тренде крупные украшения с активными камнями в духе этники и даже бохо: широкие браслеты, акцентные серьги, массивные ожерелья.

С обувью ситуация прямо противоположная. Стилист советует выбрать простые удобные модели. Для пляжа и городских прогулок подойдут вьетнамки. Модные тренды — настоящий подарок для любителей комфорта. Можно надеть спортивные сандалии и эспадрильи. Актуальны и так называемые сандалии-резинки, которые фиксируют ступню сверху и на пятке.

Психологический настрой

Чтобы почувствовать себя королевой на пляже, недостаточно стильного купальника и роскошных аксессуаров. Конечно, идеально подобранный наряд способен сделать вас привлекательнее и вселить уверенность в себе. Однако важен психологический настрой.

Постоянные мысли о внешнем виде не придадут вам привлекательности. Даже писаная красавица с печальным выражением лица не сможет привлекать восхищенные взгляды. Напротив, обаятельная улыбка и позитивный настрой вызывают интерес у любого человека.

Психологи дают несколько советов. В первую очередь, можно отвлечь свое внимание с негативных мыслей на что-то приятное. На пляже это сделать проще всего: здесь вокруг вас песок, вода и солнце.

Не сравнивайте себя с другими посетителями пляжа. Кроме недостатков любой человек может найти в себе выгодные стороны — почаще делайте себе комплименты.

Важную роль играет поза. Неправильная осанка и сутулось не красит никого . При этом естественное положение тела не только создаст впечатление уверенности в себе, но и придаст ощущение расслабленности.

Психотерапевты и стилисты говорят, что все эти рекомендации не отменяют необходимости ухода за собой. Необходимо заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и следить за состоянием кожи. Не стоит превращать этот процесс в постоянную борьбу с недостатками - большинство из них замечаете только вы.

О чем стоит помнить

Отметим, купальный сезон в Ростовской области задержался из-за коронавируса. В целях безопасности пляжи оставались закрытыми больше месяца. 6 июля дончанам, наконец, разрешили посещать места отдыха.

Жителей предупредили, что не все пляжи в регионе пригодны для отдыха. Исследователи обнаружили больше всего загрязнений микрорганизмами в водоемах Азова, Ростова, Азовского и Октябрьского районов. Стоит отметить, что паразитов и опасных вирусов в водоемах Ростовской области эксперты не обнаружили.

Так, в Ростове-на-Дону для посещения пригодны только четыре пляжа. В списке безопасных мест отдыха оказался пляж «Дружба», расположенный на пересечении улиц Космонавтов и Капустина. Можно посещать пляж на острове Зеленый, в парке «Левобережный» и частный пляж «Карьер» на улице Пескова.

Излюбленный дончанами пляж на Соленом озере в этом сезоне стал платным. Теперь за вход на место отдыха придется заплатить 50 рублей. Плату не будут взимать только с льготных категорий граждан. К ним относятся дети в возрасте до десяти лет, инвалиды первой и второй групп, участники боевых действий. В организации, обслуживающей пляж, пояснили, что средства пойдут на поддержание порядка, пользование завезенным песком, навесами, раздевалками, лавочками, детской площадкой.

Кроме того, платной стала и парковка возле этого мета отдыха. Бесплатный паркинг был отменен по распоряжению городских властей Батайска, в соответствии с которым некоторое время назад перед въездом на озеро были установлены дорожные знаки, строго запрещающие стоянку. Решение было принято после обращений самих граждан. Десятки жителей просили повлиять на хаотичную парковку и устранить получасовые пробки на въезд и выезд. Бездумная парковка затрудняла не только проезд отдыхающих, но и спасательных служб, и скорой помощи. При таком раскладе спасения можно и вовсе не дождаться. Отметим, что рядом с Соленым озером действуют три платные автопарковки.

Чтобы выбрать безопасный и удобный пляж, стоить обратить внимание на его благоустройство. Здесь должно быть все для комфортного отдыха и поддержания порядка: мусоросборники, скамейки, кабинки для переодевания, графики уборки. На территории должны быть организованы спасательный и медицинский пункты. Недалеко от пляжа должны быть общественные туалеты.

При этом не забывайте и правилах поведения. Нельзя пить воду из водоема, полоскать в ней продукты или полоскать рот. Животных с собой лучше не брать — не стоит отдыхать с ними на пляже или купаться. Дома нужно оставить и алкогольные напитки. Важно убирать за собой — чистота пляжа во многом зависит от каждого из нас.

Чтобы пребывание на пляже оставило только приятные впечатления, нужно следовать правилам безопасности. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы, пользоваться специальным солнцезащитным кремом. Нужно рассчитывать свои силы во время купания, не заплывать глубоко и не устраивать игры, связанные с захватом конечностей и головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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