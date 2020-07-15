Что происходит с коронавирусом в Ростове-на-Дону: выздоровевших все больше, но прощаться с вирусом рано

В Ростовской области по-прежнему ситуация с коронавирусом остается накаленной. За весь период пандемии ковидом заразились больше 11 тысяч дончан, умерли 172 человека.

Но, наконец, наметилась положительная тенденция. С 23 июня продолжает снижаться прирост зараженных коронавирусом. Однако радоваться пока все же рано. Ситуация неустойчивая: соотношение числа заболевших и выздоровевших постоянно меняется. Специалисты считают, что прощаться с COVID-19 еще не время.

По данным статистики Яндекса, пик заболеваемости коронавирусом за весь период произошел 23 мая. Тогда за сутки в Ростовской области заразились 353 человека. После этого инфицированных регистрировалось ниже, но в разные дни показатели могли сильно разниться. Например, 2 июня выявили 253 зараженных, 3 июня — 178, а уже 6 июня — 212. 23 июня ситуация несколько стабилизировалась — появилась тенденция к снижению прироста. С тех пор число новых зараженных может увеличиваться по сравнению с предыдущим днем, но незначительно. Так, 7 июля было зарегистрировано 90 заболевших, 8 июля — 94.

При этом прощаться с коронавирусом на Дону пока рано. Число новых выздоровевших не всегда превышает число зараженных. Например, 1 июля заразились 95, вылечились 359 дончан. 13 июля ситуация была другой — 97 заболевших и 24 выздоровевших.

Соотношение заболевших и выздоровевших постоянно меняется. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев говорит, что ситуацию удается удержать под контролем. С середины мая донской регион входил в ТОП-10 субъектов с максимальной ежедневной регистрацией. По данным на 15 июля, область по этому показателю вышла на 20-е место.

По словам Ковалева, среди заболевших преобладает городское население. В поселках больные тоже есть, но их в разы меньше. И это - логично.

— Максимальная заболеваемость наблюдается в Ростове-на-Дону. В структуре общей заболеваемости преобладает городское население. Среди зараженных 61% горожан. Эта тенденция сохраняется с середины мая, - прокомментировал Ковалев.

Он отметил, что в начале эпидемии люди чаще заражались из-за завоза инфекции. В настоящее время «завозных» заболевших и тех, кто с ними общался – единицы. Всего пять процентов от общего числа заразившихся.

Вирус уже во всю «ходит» по городу. Им болеют даже те, кто видел Европу на открытках, никогда не общался с путешественниками за рубеж.

Сейчас рост заболеваемости напрямую зависит от концентрации людей в закрытых пространствах и соблюдения правил гигиены и масочного режима. С которым, надо сказать, в Ростове дела обстоят не очень хорошо. Если в супермркетах еще можно увидеть людей в масках, то на улицах это – большая редкость.

Как пытаются «достучаться» до ростовчан

В настоящее время власти пытаются повлиять на эту ситуацию, в том числе административными мерами. Так, в общественном транспорте в Ростове-на-Дону участились проверки соблюдения правил. В отношении людей без масок составляются протоколы. Жители к таким мерам относятся по-разному. Одни считают, что в летнюю жару носить маску невозможно, другие — что правила нужно соблюдать в любом случае.

— Я надеваю маску в общественном транспорте. Многие сетуют на жару, но ведь в салонах установлены кондиционеры! С другой стороны, в каких-то автобусах их может и не быть. Да, в этом случае сидеть в маске — просто пытка. Но, с другой стороны, нужно жаловаться и менять ситуацию,- поделилась своим мнением пенсионерка Алла Королева.

Стоит отметить, что в донском регионе несмотря на ковид жизнь входит в привычное русло. Практически все ограничительные меры сняты. Работают спортзалы, уличные площадки кафе, гостиницы, магазины, салоны красоты и даже уличные музейные экспозиции. Но массовые мероприятия пока под запретом.