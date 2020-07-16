В Ростове оптимизируют маршрутную сеть городского транспорта мкр.Суворовский и Военвед

Во вторник состоялся круглый стол, посвященный вопросам оптимизации маршрутной сети двух микрорайонов Ростова-на-Дону — Суворовского и Военведа. На вопросы журналистов ответили директор департамента транспорта донской столицы Христофор Ермашов и заместитель начальника - заведующий сектором общественного пассажирского транспорта отдела общественного пассажирского транспорта, развития и инновационных технологий горадминистрации Евгений Романцов. В числе приглашенных к дискуссии спикеров также был заместитель гендиректора ООО «Автоколонна № 1559» Александр Варич.

Участники круглого стола рассказали об оптимизации маршрутной сети двух микрорайонов Ростова-на-Дону — Суворовского и Военведа.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Как сообщил Христофор Ермашов, в донской столице необходимы новые автобусы большой вместимости, которые придут на смену подержанным «маршруткам».

- Старые микроавтобусы, которым более 10 лет, не удовлетворяют потребности ростовчан. Контракты по маршрутам были заключены в 2015 году, когда не было социальных транспортных стандартов. Сроки договоренностей с перевозчиками истекают к концу 2020 года. Чтобы подготовиться к новым стандартам обслуживания, мы планируем оптимизировать маршрутную сеть. Надеюсь, что в августе мы объявим конкурсные процедуры и к сентябрю определим перевозчиков, — отметил глава дептранса донской столицы.

По его словам, при проведении конкурсных процедур победителями конкурсов будут признаны перевозчики, предложившие наилучшие условия для обслуживания пассажиров. Это позволит обновить подвижной состав и улучшить качественные, функциональные и экологические характеристики транспорта.

На смену старым автобусам малого класса на маршруты выйдут современные комфортные автобусы большого класса. Увеличится их количество, а время ожидания – сократится.

Христофор Ермашов подчеркнул, все изменения транспортной сети пока лишь предложения. Как рассказал Евгений Романцов, перед оптимизацией будет проведен социологический опрос среди жителей Ростова. Инициативы планируется опубликовать на сервисе «Активный ростовчанин», где горожане смогут оставить свои комментарии и предложения, проголосовать за изменения или против них.

Христофор Ермашов отметил, что донской столице необходимы новые автобусы большой вместимости.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Отметим, что ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подчеркнул, что развитию маршрутной сети строящихся микрорайонов города будет уделено особое внимание со стороны властей, а транспортная сфера в целом является одним из стратегических направлений в развитии донской столицы.

- Транспорт меняется. Вспомните, ведь еще пять лет назад на дорогах города приоритетным было так называемое маршрутное такси, вызывающее массу нареканий у ростовчан. Сегодня на улицах Ростова в основном - современный и комфортный транспорт. И мы видим перспективы дальнейшего совершенствования транспортной сети. Это единый оператор, единое брендирование общественного транспорта, взаимодополняющие виды транспортного обслуживания. Сюда войдут не только автобус, троллейбус, рельсовый транспорт, но и средства индивидуальной мобильности: велосипеды и электросамокаты. Поставленные задачи будут реализованы, - уверен ростовский градоначальник.

Также во время круглого стола обсудили развитие экологически чистого транспорта в донской столице. Большую помощь в этом вопросе оказало правительство Москвы, которое на безвозмездной основе передало передало Ростову 60 троллейбусов. Теперь эти машины будут обслуживать уже существующие городские направления, а также позволят запустить новый маршрут №14 «Центральный рынок – Каменка».

Участники круглого стола провели конструктивную беседу о будущем транспортной сферы Ростова-на-Дону.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Еще троллейбусный парк донской столицы получит 20 новых троллейбусов «Горожанин» с автономным ходом. Пять из них уже прибыли в донскую столицу. Остальные ожидаются к концу лета. «Умные троллейбусы» планируется направить обслуживать маршрут №17 «Военвед – Ц. рынок», который запустят с сентября.