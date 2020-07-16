Тайну мумии в ростовском парке раскрывали по крупицам: горожане два года гуляли около могилы

Следователи следственного комитета по Октябрьскому району Ростова раскрыли преступление прошлых лет, которое прежде не проходило ни по одной сводке происшествий.

Раскрытие преступлений прошлых лет – сегодня одно из приоритетных направлений работы следственного комитета. «Глухари» сегодня раскрывают благодаря новым возможностям в криминалистике, новейшим экспертизам. Или новой информации.

Раскопки проводили с помощью спецтехники. Фото: Татьяна Лысенко

- Что вы меня тут спрашиваете о какой-то драке! Лучше посмотрели бы на тот холм в парке! А ведь это - могила! Там года два назад закопали убитого мужика! – неожиданно выпалил какой-то возмущенный бродяга оперативникам, проводившим проверку по факту одного из происшествий. Естественно, такое неожиданное заявление не осталось без внимания. Как рассказал руководитель следственного комитета по Октябрьскому району Александр Заремба, холм, расположенный в одном из уголков парка имени Октября (на улице Дачной) исследовали с помощью криминалистической техники. И там, действительно, были обнаружены уже скелетированные останки мужчины. Если говорить просто - самая настоящая мамия была скрыта в ростовском парке под грудой земли. Было возбуждено уголовное дело, назначен комплекс экспертиз.

За годы останки мумифицировались. Фото: Татьяна Лысенко

Ищите женщину

Следователям удалось восстановить мельчайшие детали трагедии, случившейся в этом парке два года назад. На профессиональном языке это называется «преступление в условиях неочевидности». Картина убийства двухгодичной давности раскрылась, как на ладони!

Выяснили, что в этом месте парка часто собиралась компания из бродяг-трудяг, прибывших в Ростов на заработки из области. Там была «роковая женщина», продавщица из овощного ларька. Любви продавщицы добивался мужчина по имени Александр, приехавший в Ростов из Зерноградского района. Однако она питала благосклонность к другому - другу детства этого Саши – Алексею. Женщина так и вилась возле него. И пожаловалась Алексею, мол, Сашок ей прохода не дает, пристает, надо с ним поговорить…

Изрядно выпив, мужчины стали выяснять отношения. И Алексей жестоко, руками и ногами на глазах продавщицы и еще двух приятелей избил друга детства. И покинул парк. Наутро ему позвонила продавщица и сообщила, что Сашок умер. Алексей примчался в парк и приказал приятелям закопать его в этом же парке. Припугнул, что если они кому-нибудь расскажут о том, что случилось, то «лягут» рядом с Сашком в этой же могиле.

Сотрудник птицефабрики

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» следователь следственного комитета по Октябрьскому району Алексей Болдарев, два года эти свидетели и продавщица хранили свою страшную тайну. Опасаясь и Алексея, и того, что их тоже привлекут к ответственности за убийство. Рассказали обо всем только на следствии. А погубленного Сашу родные в розыск не объявляли. Привыкли к его исчезновениям. Он уезжал работать разные регионы России, потом выходил на связь.

Подозреваемого задержали на птицефабрике под Ростовом, куда он устроился работать. Он понимал, что бесполезно отрицать факт избиения им Саши. Однако заявил, что умер тот, якобы вовсе не от его побоев. А от некачественного алкоголя. Останки похожие на мумию, уже не позволяли экспертам дать точный ответ о причине смерти. Однако ее обстоятельства были установлены следственным путем, что позволило предъявить Алексею обвинение в убийстве.

На снимках: следователь следственного комитета по Октябрьскому району Ростова Алексей Болдарев рассказал, что обстоятельства убийства в парке, совершенного два года назад, удалось установить следственным путем. Так следователи с помощью специальной техники исследовали холм, где обнаружили останки мужчины.