Каждый хочет отправить меня на кухню: девушка вопреки стереотипам стала помощником капитана на корабле

Елена Гудзь вот уже несколько лет работает на судне ростовской компании и ведет популярный блог про жизнь в море. Она рассказала, почему выбрала нетипичную для женщины профессию, как прошла путь от матроса до третьего помощника капитана, с какими трудностями сталкивается на палубе.

Две девушки на курсе

Елена родилась в небольшом курортном городке у Азовского моря. Все детство девушка провела на берегу местного лимана, но не собиралась связывать жизнь с морем. В школьные годы она мечтала стать психологом, но семья настояла на другом.

— В то время считалось, что в маленьком провинциальном городке у психолога один путь — работать в школе за маленькую зарплату. У меня в море работал отец, поэтому я, можно сказать, пошла по его стопам. Я стала учиться на матроса, - вспоминает собеседница.

Девушка долго не приступить к настоящей практике на судне. Фото: instagram.com/elena_seawoman/

На курсе кроме Елены училась только одна девушка. Однако одногруппница быстро потеряла к профессии интерес и отчислилась. Елена же погрузилась в учебу с головой. Она быстро стала любимицей преподавателей, ее признали лучшей студенткой отделения. Однако когда дело дошло до практики, девушка столкнулась с чудовищной несправедливостью. Ей отказали в практике на судне «Крузенштерн». С большим боем девушка отстояла свои права и попала на практику в компанию, в которой так и осталась работать.

Неженское призвание

После двухмесячной практики на судне, Елена стала матросом. Еще через год она получила должность вахтенного помощника. В настоящее время девушка — третий помощник капитана, отвечающий за навигацию.

Она говорит, что от матроса требуется, в основном, физическая сила и выносливость. Он работает на палубе, сбивает ржавчину и красит, швартует суда, зачищает трюмы. Третий капитан больше отвечает за документы.

— Я занимаюсь навигационными картами, прокладкой маршрута, приемом метеорологических и навигационных предупреждений, подготовкой документов на уход и приход судна, работой с документами экипажа.

По словам Елены, самое сложно в работе — «подружиться» с экипажем. Если отношения с коллегами натянутые, плавание может превратиться в длительную пытку. В компании девушки рейсы длятся по пять месяцев.

Елена часто сталкивается со стереотипами о работе в море. Фото: instagram.com/elena_seawoman/.

— Женщины, в основном, устраиваются на судна поварами. Конечно, в этой сфере у многих стереотипы. Чаще всего встречаю мужчин, уверенных, что у женщины только одна роль — хранительницы домашнего очага. Каждый считает своим долгом отправить меня на кухню и сказать, что мое призвание — рожать и воспитывать детей.

Случаются и просто сложные ситуации. Во время одного из рейсов на судне сломался авторулевой. Старший капитан отправил Елену, тогда еще просто матроса, на мостик управлять кораблем. Другие матросы продолжали работать на палубе. Они ополчились на девушку, считая, что ей досталась более легкая ноша. В таких напряженных рейсах, по словам Елены, остается только зачеркивать дни в календаре.

Семейная жизнь в море

Несмотря на работу, Елене удалось создать семью. Муж не просто поддержал девушку, а сам заинтересовался ее профессией и стал матросом.

— Многие думают, что мы познакомились на судне, но это не так — мы просто списались в соцсетях. Он вообще не имел отношения к морю. Какое-то время я уходила в рейсы, а он работал на берегу. Позже он выучился на матроса, прошел практику и стал работать в море со мной.

Елена говорит, что совместная работ никак не повлияла на ее отношения с супругом. Напротив, вместе с любимым рейсы проходят спокойнее. Как минимум нет тоски по близкому человеку.

Муж девушки тоже стал матросом. Фото: instagram.com/elena_seawoman.

По словам героини, при желании девушка может реализовать себя в этом нелегком деле. Главное — быть стрессоустойчивым. Конечно, волнений хватает на любой работе, но в море ты не можешь расслабить или отвлечься.

— Это большая ответственность. Ошибка на море может стоить жизни или обернуться повреждением судна. На берегу ты можешь уйти с работы вечером, расслабиться, абстрагироваться. В рейсе ты все время на работе, отвлечься невозможно.

Несмотря на все трудности, Елена планирует и дальше строить «морскую карьеру». Ее пример доказывает, что преодолеть можно любые препятствия.