Квартиры от застройщиков в Ростове: выбираем комплекс, сравниваем цены, ищем подходящий район и планировку

На минувшей неделе «Комсомольская правда» организовала и провела очередной «Тур по новостройкам». Несколько десятков участников, заинтересованных в покупке нового жилья, отправились на поиски и погрузились в тему недвижимости, как говорится, с головой. Цель тура предельно проста: узнать особенности новых жилых комплексов, представленных в Ростове-на-Дону, и подобрать подходящий.

Тур позволил напрямую пообщаться с представителями застройщиков.Фото: Дадаян Давид

Молодые семьи с детьми, пенсионеры, планирующие спокойную старость, беспокойные родители в поисках отдельного жилья для своих детей - все, как один, тратят уйму времени на изучение планировок и стоимости квартир от застройщиков. Именно поэтому специализированный экскурс по одним из самых востребованным ЖК дал возможность участникам своими глазами увидеть, потрогать и понять, из чего сделаны стены будущей квартиры.

ЖК «Сокол Градъ»: Квартиры с выходом в парк.Фото: Дадаян Давид

ЖК «Сокол Градъ»

Квартиры с выходом в парк

Где: г. Ростов-на-Дону, Александровка, пр. 40-летия Победы, 63/17

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ГАЛАКТИКА»

Технология: каркасно-монолитная

Ближайший срок сдачи: 4 квартал 2020 года, поз. 7,8

Цены: от 1,6 млн руб.

Сайт: жксоколростов.рф

Специализированный застройщик «ГАЛАКТИКА» - одно из ведущих предприятий группы компаний «Сокол», работающей на рынке строительства и управления коммерческой недвижимостью с 1997 года. При возведении жилых домов компания использует высококачественные материалы и уделяет большое внимание социальной инфраструктуре. В уже сданных комплексах проживают более 1500 семей, и все очень довольны качеством своего нового жилья.

Приехав на объект, все сразу поняли, что место для строительства выбрано удачно. ЖК «Сокол Градъ» расположен в одном из самых экологичных районов донской столицы - в сердце Александровки, зеленой зоне, в стороне от шумных дорог. Вокруг густая роща, которая в скором времени преобразуется в экопарк. Участники тура сошлись во мнении, что до центра от жилого комплекса ехать около десяти минут. В шаговой доступности находится остановка, откуда отъезжают автобусы во все концы города.

Стоимость жилья в ЖК «Сокол Градъ» начинается от 1,6 миллиона рублей.Фото: Дадаян Давид

Общая территория ЖК «Сокол Градъ» - 6 гектаров, на которой расположились восемь жилых домов высотой до 18-ти этажей. Внутри комплекса будут детский сад, магазины, а вблизи - общеобразовательная, спортивная и музыкальные школы, планируется строительство бассейна.

Стоимость жилья начинается от 1,6 миллиона рублей. В ЖК «Сокол Градъ» продаются популярные у современной молодежи квартиры-студии, европланировки, а также классические 1-, 2- и 3-комнатные квартиры от 34,4 м² до 98,6 м². Квартиры сдаются с предчистовой отделкой: напольная стяжка, оштукатуренные стены, повышенная шумоизоляция, остекленные балконы, автономное отопление, современные крышные газовые котельные.

Выбор для покупателей огромен.

ЖР Платовский: Квартиры в сданном доме по цене стройки.Фото: Дадаян Давид

ЖР Платовский

Квартиры в сданном доме по цене стройки.

Где: г. Ростов-на-Дону, Ростовское море, ул. Теряева, 1

Застройщик: Объединение застройщиков Юга «ВКБ - НОВОСТРОЙКИ»

Технология: блочная, каркасно-монолитная

Срок сдачи: есть сданные и строящиеся дома

Цены: от 1,27 млн руб.

Сайт: www.vkbn.ru

Объединение застройщиков Юга «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ» - это ведущие строительные компании Юга России, которых сплотили единые цели и принципы в работе. Они занимаются строительством не отдельных домов, а целых районов со всеми необходимыми современному человеку удобствами. Все продумано до мелочей, ведь на территории, где располагается жилье, должны быть и детский сад, и спортивные учреждения, парковки и многие другие объекты инфраструктуры.

Жилой район "Платовский" не стал исключением. Он находится прямо на берегу Ростовского моря. Из окон открывается шикарный вид на водную гладь. Не зря это место считается одним из самых экологичных в городе.

"Платовский" реализован на 50%. Это уже обжитой район, общая территория которого составляет 140 гектаров. Здесь построено восемь домов, еще два находятся на стадии строительства, а всего по генеральному плану запланировано 20 многоэтажек. Район на берегу Ростовского моря обустроят всем самым необходимым: вскоре появятся два детских сада (строительство первого ДДУ уже идет), школа и торговый центр. Кроме того, будет построена газовая котельная, которая будет обслуживать исключительно этот район.

Стоимость жилья в ЖР Платовский начинается от 1,27 миллиона рублей.Фото: Дадаян Давид

Участники тура сошлись во мнении, что проблем с транспортом здесь не будет. На территорию района уже ходят несколько городских маршрутов, а вскоре сообщение с другими частями города власти расширят еще больше. Кроме того, людей поразили цены на квартиры, которые начинаются от 1,27 миллиона рублей. Площадь представленной недвижимости варьируется от 25 м² до 85 м².

Многим показался привлекательным тот факт, что все квартиры сдаются с полной отделкой «под ключ». В комнатах уже сделан полноценный ремонт. Если этого покажется мало, то на кухне установлены плита и мойка.

ЖР Суворовский: Квартиры с ремонтом «под ключ»: заходи и живи!Фото: Дадаян Давид

ЖР Суворовский

Квартиры с ремонтом «под ключ»: заходи и живи!

Где: г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, ул. Вавилова

Застройщик: Объединение застройщиков Юга «ВКБ - НОВОСТРОЙКИ»

Технология: блочная, каркасно-монолитная

Срок сдачи: есть сданные и строящиеся дома

Цены: от 1,27 млн руб.

Сайт: www.vkbn.ru

Еще один объект, поражающий своим масштабом, от застройщика «ВКБ- НОВОСТРОЙКИ» - знаменитый на весь город жилой район Суворовский. Многие с интересом ждали приезда на объект, потому что хотели своими глазами увидеть грандиозный район, где уже обрели новый дом тысячи семей.

Неудивительно, ведь комплексная застройка такого размаха имеет ряд серьезных преимуществ. Суворовский отличает большое расстояние между домами и наличие собственных объектов инфраструктуры. На территории уже есть своя школа и два детских сада, крупный торговый центр с различными магазинами, обустроены зоны для занятий спортом, в том числе горным велосипедом и бегом с препятствиями. Досугу здесь уделяется отдельное внимание: расчищены озера в балке Чадр, и благоустроена территория вокруг них, заложен свой парк, который скоро станет лучшим экопроектом Ростова, прокладываются аллеи вдоль всего района, ведется озеленение территории. Также налажена транспортная линия: в Суворовский ходит множество городских маршрутов с регулярной частотой.

Цены на квартиры в Суворовском начинаются от 1,27 миллиона рублей.Фото: Дадаян Давид

Цены на квартиры начинаются от 1,27 миллиона рублей. Выбор огромный: здесь есть выгодные предложения на студии, 1-, 2- и 3-комантные квартиры площадью от 25 м² до 86 м².

Важно отметить, что в Суворовском все квартиры также сдаются с ремонтом «под ключ». Другими словами, купил квартиру, ввез мебель - заходи и живи. Это очень удобно, в том числе и для тех, кто снимает жилье на данный момент или планирует покупку под сдачу.

Участники тура поняли, что на Суворовском продаются квартиры, как говорится, на любой вкус и цвет. Покупатель сам может выбрать то, что считает наиболее важным для себя.

ЖК «Сокол на Оганова»: Квартиры повышенной комфортностиФото: Дадаян Давид

ЖК «Сокол на Оганова»

Квартиры повышенной комфортности

Где: г. Ростов-на-Дону, Военвед, ул.Оганова, 20

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «ГАЛАКТИКА»

Технология: каркасно-монолитная

Ближайший срок сдачи: 4-й квартал 2020 года, поз. 3,4

Цены: от 1,6 млн руб.

Сайт: жксоколростов.рф

Уже знакомый участникам тура Специализированный застройщик «ГАЛАКТИКА» представил еще один свой проект - ЖК «Сокол на Оганова». Этот жилой комплекс повышенной комфортности, расположенный в центре микрорайона Военвед, органично вписался в инфраструктуру района. На территории восемь гектаров располагаются шесть домов. Интересно, что проект предусматривает низкую плотность застройки, что даст будущим жильцам ощущение простора. Для любителей активного отдыха на территории ЖК строятся спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, детский сад, а главное - прогулочная зона протяженностью 250 метров с местами для отдыха.Хочется отметить, что застройщик предусмотрел места досуга и спортивные площадки для различных возрастных категорий.Для автомобилистов запроектированы вместительный паркинг на 1102 машино-места, автомойка и СТО.

Стоимость жилья в ЖК «Сокол на Оганова» начинается от 1,6 миллиона рублей.Фото: Дадаян Давид

Стоимость жилья начинается от 1,6 миллиона рублей. Выбор для покупателей огромен. Здесь продаются популярные у молодых семей квартиры-студии, а также 1-, 2- и 3-комантные квартиры от 34,4 м² до 98,6 м². Всего представлено более 50 видов планировок, а ширина комнат начинается от 2,8 метра.

Участникам тура специалист рассказал, что в жилом комплексе спроектированы внутридомовые кладовые помещения. Люди смогут хранить там вещи, оставляя больше свободного пространства у себя дома. И это далеко не все, что может привлечь человека, занятого поисками комфортного жилья. Квартиры отличаются повышенной шумоизоляцией, что очень важно в современном мире.

ЖК «5 Элемент»: Все для вашей комфортной жизниФото: Дадаян Давид

ЖК «5 Элемент»

Все для вашей комфортной жизни

Где: г. Ростов-на-Дону, ЗЖМ, мкр Левенцовский, пр-т Солженицына

Застройщик: ГК «ИНТЕКО», ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ»

Технология: сборный железобетон

Срок сдачи: есть сданные и строящиеся дома, 4 квартал 2020 г. -2 квартал 2021 г.

Цены: от 1,22 млн рублей

Сайт: www.magistrat-don.ru

Следующим объектом тура по новостройкам стал ЖК «5 Элемент», расположенный в Левенцовском районе. Первая очередь жилого комплекса (четыре жилых дома) уже построена и сдана, посетители могут оценить стильные фасады и уютные дворы. Отличительной чертой ЖК «5 Элемент» являются закрытые от въезда автомобилей дворы: каждый подъезд имеет два выхода, один - во внутренний закрытый двор с детскими и спортивными площадками, второй - на улицу, к гостевым парковкам и автомобильным дорогам, располагающимся за пределами двора. Такая концепция особенно привлекательна для семей с детьми: можно не беспокоиться о безопасности маленьких жителей, гуляющих во внутреннем дворе. Кроме того, на территории ЖК уже работают два детских сада на 220 и 190 мест, запланировано строительство школы на 1100 учащихся.

Стоимость квартир в ЖК «5 Элемент» начинается от 1,22 млн рублей.Фото: Дадаян Давид

Еще одним несомненным плюсом ЖК «5 Элемент» является отличная транспортная доступность. В непосредственной близости от жилых домов есть несколько остановок общественного транспорта, откуда легко уехать в любой район города. А тех, у кого есть личные автомобили, порадуют новые благоустроенные дороги.

В продаже представлены квартиры как в строящихся, так и в сданных домах. Застройщик дает возможность выбора варианта отделки: можно купить квартиру в стройварианте, с предчистовой отделкой или с полной отделкой Select. Причем, покупая отделку Select, клиент сам определяет, в какой цветовой гамме будет выполнен ремонт в его квартире, выбирая цвет стен, напольного покрытия, межкомнатных дверей, вариант укладки плитки в санузле и ванной комнате.

Стоимость квартир начинается от 1,22 млн рублей. Ассортимент жилья большой: есть и студии от 25,2 кв. м, и просторные трехкомнатные квартиры до 82,7 кв. м.

Высокие потолки в квартирах и просторные балконы с витражным остеклением, система «Умный дом» с видеодомофоном, а также закрытые от въезда автомобилей дворы - все это приятно удивило участников тура по новостройкам, многие из которых пожелали получить более детальную консультацию по планировкам и стоимости квартир.

В пути участники подробно изучали информацию, предоставленную застройщиками.Фото: Дадаян Давид

ВАЖНО!

Если вы планируете купить квартиру и не знаете куда обратиться, чтобы посмотреть новые жилые комплексы, то социальный проект «Тур по новостройкам» с «Комсомольской правдой» поможет с выбором! Посмотреть пять-шесть жилых комплексов можно всего за один день!

Стартует предварительная запись на следующую экскурсию по новым жилым комплексам Ростова. Участие в туре по новостройкам с «Комсомолкой» бесплатное!

Узнать подробности и предварительно записаться можно телефону куратора мероприятия: 8-950-856-01-30. Количество мест ограничено!