2020-07-17T18:44:52+03:00
Общество

Венеция на Дону: публикуем фотографии погодного апокалипсиса в Ростове

В донской столице сильный ливень продолжался несколько часов и привел к потопу
Михаил Стрижев
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Десятки автомобилей оказались почти полностью под водой. Фото: соцсети.Десятки автомобилей оказались почти полностью под водой. Фото: соцсети.
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В Ростове-на-Дону 17 июля прошел сильный ливень. Сильный дождь начался еще ранним утром и продолжался почти до обеда.

Тучи начали сгущаться над Ростовом еще ранним утром. Фото: соцсети

Тучи начали сгущаться над Ростовом еще ранним утром. Фото: соцсети

Ливневые канализации города не справлялись с мощными потоками воды. Из-за осадков донская столица превратилась в настоящую Венецию. Подтопило улицы, частные дома и социальные учреждения города.

Так выглядел после дождя Обуховский переулок. Фото: соцсети.

Так выглядел после дождя Обуховский переулок. Фото: соцсети.

Трудный день выдался для автомобилистов. Многие легковушки и грузовики буквально ушли под воду. Некоторые пытались самостоятельно спасти транспорт.

Автомобилисты пытались самостоятельно спасти транспорт. Фото: соцсети

Автомобилисты пытались самостоятельно спасти транспорт. Фото: соцсети

У автомобилистов выдался трудный день. Фото: соцсети.

У автомобилистов выдался трудный день. Фото: соцсети.

В некоторых районах города из-за ливня начало размывать асфальт. Так произошло, например, на Текучевском мосту.

На Текучевском мосту размыло асфальт. Фото: соцсети.

На Текучевском мосту размыло асфальт. Фото: соцсети.

В районе улицы Собино автомобиль попал в яму из-за размытой дороги. Фото: соцсети

В районе улицы Собино автомобиль попал в яму из-за размытой дороги. Фото: соцсети

Прибавилось работы сегодня у спасателей. Сотрудники МЧС откачивали воду, помогали автомобилистам и пешеходам.

Спасатели устраняли последствия непогоды. Фото: Дадаян Давид

Спасатели устраняли последствия непогоды.Фото: Дадаян Давид

В некоторых местах людей приходилось переправлять на лодках. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО.

В некоторых местах людей приходилось переправлять на лодках. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО.

Из-за ливня затопило здания и улицы. Фото: соцсети.

Из-за ливня затопило здания и улицы. Фото: соцсети.

К вечеру дождь наконец стих. Во многих районах ситуация на дорогах стабилизировалась.

К вечеру во многих районах ситуация на дорогах нормализовалась. Фото: соцсети. Фото: Дадаян Давид

К вечеру во многих районах ситуация на дорогах нормализовалась. Фото: соцсети.Фото: Дадаян Давид

ИСТОЧНИК KP.RU

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