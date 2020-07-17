Венеция на Дону: публикуем фотографии погодного апокалипсиса в Ростове

В Ростове-на-Дону 17 июля прошел сильный ливень. Сильный дождь начался еще ранним утром и продолжался почти до обеда.

Тучи начали сгущаться над Ростовом еще ранним утром. Фото: соцсети

Ливневые канализации города не справлялись с мощными потоками воды. Из-за осадков донская столица превратилась в настоящую Венецию. Подтопило улицы, частные дома и социальные учреждения города.

Так выглядел после дождя Обуховский переулок. Фото: соцсети.

Трудный день выдался для автомобилистов. Многие легковушки и грузовики буквально ушли под воду. Некоторые пытались самостоятельно спасти транспорт.

Автомобилисты пытались самостоятельно спасти транспорт. Фото: соцсети

У автомобилистов выдался трудный день. Фото: соцсети.

В некоторых районах города из-за ливня начало размывать асфальт. Так произошло, например, на Текучевском мосту.

На Текучевском мосту размыло асфальт. Фото: соцсети.

В районе улицы Собино автомобиль попал в яму из-за размытой дороги. Фото: соцсети

Прибавилось работы сегодня у спасателей. Сотрудники МЧС откачивали воду, помогали автомобилистам и пешеходам.

Спасатели устраняли последствия непогоды.Фото: Дадаян Давид

В некоторых местах людей приходилось переправлять на лодках. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО.

Из-за ливня затопило здания и улицы. Фото: соцсети.

К вечеру дождь наконец стих. Во многих районах ситуация на дорогах стабилизировалась.