Венеция на Дону: публикуем фотографии погодного апокалипсиса в Ростове
В Ростове-на-Дону 17 июля прошел сильный ливень. Сильный дождь начался еще ранним утром и продолжался почти до обеда.
Тучи начали сгущаться над Ростовом еще ранним утром. Фото: соцсети
Ливневые канализации города не справлялись с мощными потоками воды. Из-за осадков донская столица превратилась в настоящую Венецию. Подтопило улицы, частные дома и социальные учреждения города.
Так выглядел после дождя Обуховский переулок. Фото: соцсети.
Трудный день выдался для автомобилистов. Многие легковушки и грузовики буквально ушли под воду. Некоторые пытались самостоятельно спасти транспорт.
Автомобилисты пытались самостоятельно спасти транспорт. Фото: соцсети
У автомобилистов выдался трудный день. Фото: соцсети.
В некоторых районах города из-за ливня начало размывать асфальт. Так произошло, например, на Текучевском мосту.
На Текучевском мосту размыло асфальт. Фото: соцсети.
В районе улицы Собино автомобиль попал в яму из-за размытой дороги. Фото: соцсети
Прибавилось работы сегодня у спасателей. Сотрудники МЧС откачивали воду, помогали автомобилистам и пешеходам.
Спасатели устраняли последствия непогоды.Фото: Дадаян Давид
В некоторых местах людей приходилось переправлять на лодках. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО.
Из-за ливня затопило здания и улицы. Фото: соцсети.
К вечеру дождь наконец стих. Во многих районах ситуация на дорогах стабилизировалась.
К вечеру во многих районах ситуация на дорогах нормализовалась. Фото: соцсети.Фото: Дадаян Давид
ИСТОЧНИК KP.RU