2020-07-18T09:07:16+03:00
Общество

Жара после ливня: потепление до +30 ожидает ростовчан 18 июля

В течение дня в донской столице будет облачно с прояснениями
Михаил Стрижев
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Утром и днем ожидается облачная погода с прояснениями.Утром и днем ожидается облачная погода с прояснениями.Фото: "КП" Архив
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После обильных осадков в Ростове-на-Дону снова придет жара. 18 июля синоптики прогнозируют резкое потепление.

Утром температура воздуха будет достигать +19 – +25 градусов. Ближе к обеду столбик термометра поднимется до +26 – +30 градусов. В Ростове будет облачно с прояснениями. Скорость ветра составит 2,8 метра в секунду.

К вечеру температура снизится до +22 – +28 градусов. Установится малооблачность. Ветер усилится до 3,2 метра в секунду.

Ночью ожидается температура до +19 – +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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