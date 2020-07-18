Жара после ливня: потепление до +30 ожидает ростовчан 18 июля
В течение дня в донской столице будет облачно с прояснениями
Утром и днем ожидается облачная погода с прояснениями.Фото: "КП" Архив
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После обильных осадков в Ростове-на-Дону снова придет жара. 18 июля синоптики прогнозируют резкое потепление.
Утром температура воздуха будет достигать +19 – +25 градусов. Ближе к обеду столбик термометра поднимется до +26 – +30 градусов. В Ростове будет облачно с прояснениями. Скорость ветра составит 2,8 метра в секунду.
К вечеру температура снизится до +22 – +28 градусов. Установится малооблачность. Ветер усилится до 3,2 метра в секунду.
Ночью ожидается температура до +19 – +20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU