Жара после ливня: потепление до +30 ожидает ростовчан 18 июля

После обильных осадков в Ростове-на-Дону снова придет жара. 18 июля синоптики прогнозируют резкое потепление.

Утром температура воздуха будет достигать +19 – +25 градусов. Ближе к обеду столбик термометра поднимется до +26 – +30 градусов. В Ростове будет облачно с прояснениями. Скорость ветра составит 2,8 метра в секунду.

К вечеру температура снизится до +22 – +28 градусов. Установится малооблачность. Ветер усилится до 3,2 метра в секунду.

Ночью ожидается температура до +19 – +20 градусов.