2020-07-18T10:56:43+03:00
Общество

С этим не справится ни одна ливневка: власти назвали причины потопа в Ростове-на-Дону

Объем выпавших осадков едва не достиг критической отметки
Михаил Стрижев
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За несколько часов в городе затопило улицы и здания. Фото: соцсети.За несколько часов в городе затопило улицы и здания. Фото: соцсети.
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Сильный ливень в Ростове-на-Дону привел к подтоплениям в разных частях города. В мэрии назвали причины произошедшего.

По данным администрации, всего за несколько часов в Ростове выпало 26 мл воды. При этом критическая отметка составляет 30 мл. В этом случае на территории могут объявить режим ЧС.

– При выпадении такого количества осадков за короткое время образуется объем воды, с которым сразу не справится ни одна ливневка. Поэтому возникли локальные подтопления территорий и другие негативные последствия, – говорится в сообщении.

Напомним, больше всего в результате ливня пострадали Советский, Железнодорожный и Ленинский районы. Так, на вокзале затопило железнодорожные пути, на улице Извилистой – придомовую территорию, на Малиновского – под водой оказались автомобили. На улице Песчаной водой размыло часть моста. Дорожное покрытие разрушилось на 11-й улице.

По всему городу затопило 36 школ и детских садов. В каких-то зданиях протекла крыша, где-то затопило подвалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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