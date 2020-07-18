2020-07-18T11:38:38+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 июля 2020: скончались еще пять дончан

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 18 июля
Михаил Стрижев
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Кроме Ростова новые случаи заражения коронавирусом выявили еще в 17 районах и городах.Кроме Ростова новые случаи заражения коронавирусом выявили еще в 17 районах и городах.Фото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону на 18 июля прирост за сутки составил 49 человек. Всего в Ростовской области число заболевших увеличилось на 102 человека. В регионе зарегистрировано уже 11 316 случаев заражения.

За весь период в Ростовской области выздоровели 8 874 тысячи зараженных. Фото: yandex.ru/covid19/stat

За весь период в Ростовской области выздоровели 8 874 тысячи зараженных. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили еще в 17 районах и городах: Шахтах (11), Батайске (8), Новочеркасске (6), Целинском (5), Азовском (4), Мартыновском (4) районах, Азове (3), Константиновском (2), Семикаракорском (2), Дубовском (1), Красносулинском (1), Пролетарском (1), Сальском (1), Чертковском (1) районах, Волгодонске (1), Гукове (1) и Новошахтинске (1).

За последние сутки вылечились 129 пациентов. За весь перил выздоровели 8 874 зараженных.

Лечение в стационарах оказывают 696 заболевшим. Состояние 42 человек оценивается как тяжелое. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще пяти дончан. Это 84-летний мужчина, страдавший от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы, заболеваний эндокринной системы. У него также был нарушен обмен веществ. Скончался 61-летний пациент, у которого были хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем с неврологическими осложнениями. Среди жертв 70-летняя женщина с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим эндокринным заболеванием. От COVID-19 умерла 57-летняя женщина, у которой было эндокринное заболевание с его осложнением, нарушением обмена веществ. Еще одной жертвой инфекции стал 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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