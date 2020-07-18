В парламенте Дона назвали главные проблемы в реализации проектов благоустройства общественных пространств

В Законодательном собрании Ростовской области состоялось заседание круглого стола на тему реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в сфере благоустройства территорий муниципальных образований. Встречу организовал комитет парламента Дона по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Как сообщили в региональном минЖКХ, в прошлом году для исполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» было выделено 1, 91 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей направили из средств федерального бюджета, еще 508,9 млн рублей поступили из областной казны. За эти средства были благоустроены 189 общественных территорий, включенных в государственные программы формирования современной городской среды.

Что касается планов на 2020 год, то в рамках программы предусмотрено благоустройство 159 общественных территорий области. Из них 46 объектов будут благоустроены с участием федерального, областного и местного бюджетов, еще 62 – это объекты инициативного бюджетирования, а оставшиеся 51 – это иные объекты, планируемые к финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Как отметил заместитель председателя Законодательного собрания региона – председатель комитета по строительству депутат Александр Скрябин, среди обсуждаемых на круглом столе вопросов важное место заняла тема практических трудностей, возникших при выполнении поставленных задач по благоустройству.

- Проблемы касаются контроля качества и последующих гарантийных обязательств подрядчиков. Жители надеются получить комфортную и благоустроенную территорию, которая будет долго и качественно служить. Поэтому в обсуждении мы сделали большой упор именно на это, - подчеркнул вице-спикер областного парламента.

Участники дискуссии отметили среди сложностей также сжатые сроки проведения торгов и реализации проектов, отсутствие должного контроля на уровне муниципалитетов и проблемы в оформлении отчетной документации на оплату выполненных работ.

Замминистра ЖКХ региона Дмитрий Беликов сообщил, что работа по минимизации выявленных недочетов ведется системно. По его словам, с частой периодичностью ведутся совещания и консультации с представителями муниципалитетов и проводится политика импортозамещения при реализации проектов. Кроме того, специалисты министерства жилищно-коммунального хозяйства регулярно выезжают на объекты.

Региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Ашот Хбликян рассказал о проблемах, выявленных в результате общественного контроля за реализацией проектов благоустройства. В частности, некоторые граждане не знали о голосовании по благоустройству и поэтому не принимали участие в выборах территорий.

- Проведенный нами опрос говорит о том, что население слабо информировано о процедуре рейтингового голосования и общественного обсуждения объектов благоустройства. Это приводит к тому, что представители муниципальных органов власти без участия граждан определяют объект благоустройства, и как результат – невостребованность благоустроенных общественных зон, - посетовал парламентарий.

Особенно четко социальная значимость благоустройства видна в малых населенных пунктах донского региона, где зачастую наблюдается проблема нехватки средств местных бюджетов на поддержание благоустроенных пространств в надлежащем состоянии. В отдельных случаях присутствует несоответствие реализуемых проектов существующему в населенном пункте природному ландшафту либо исторически сложившимся условиям.

Председатель комитета донского Заксобрания по образованию, науке, культуре и информационной политике депутат Светлана Мананкина напомнила, что полномочия по благоустройству являются прерогативой муниципального уровня власти.

Она уточнила, что при разработке дизайн-проектов заказчик, в качестве которого выступает муниципалитет, должен учитывать не только работы, которые профинансирует федеральный и региональный бюджет, но и возможности собственного бюджета, ведь именно на него ляжет финансовая нагрузка по содержанию благоустроенных объектов.

- Федерация и область не могут полностью взять на себя все благоустройство. Наш губернатор Василий Голубев изначально вырос из муниципального управленца. Он прекрасно понимает, как живет тот самый главный уровень управления, который непосредственно контактирует с людьми, и глава региона системно добавляет средства на решение муниципальных вопросов, - пояснила Светлана Мананкина.

Помимо этого, она сообщила о нехватке в муниципальных образованиях Дона необходимых для эффективной реализации проектов благоустройства компетенций. Поэтому депутат призвала муниципалитеты активнее пользоваться услугами Центра компетенций по развитию городской среды, а также рассказала о том, что с 28 июля по 7 августа в рамках серии интенсивов «Городские практики» пройдет специальная образовательная программа для государственных и муниципальных служащих области.

По итогам прошедшего заседания будет составлен перечень рекомендаций. Его направят в органы исполнительной власти региона и муниципальных образований региона.

- Очень надеемся, что рекомендации, которые мы наработали во время обсуждения, пригодятся для дальнейшей работы, - резюмировал Александр Скрябин.