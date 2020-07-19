Лето вернулось: солнечный и жаркий выходной ожидается в Ростове 19 июля

После дождей в Ростов-на-Дону вернулась жара. По прогнозам синоптиков, в воскресе столбик термометра снова взлетит вверх.

По данным сервиса «Яндекс Погода», уже утром 19 июля температура будет достигать +18 – +27 градусов. Днем потеплеет до +28 – +31 градуса. Весь день ожидается ясная и солнечная погода.

К вечеру жара спадет незначительно. Столбик термометра остановится на отметке +24 – +31 градус. Во второй половине дня будет малооблачно. Ночью похолодает до +21 – +23 градусов.

Напомним, накануне выходных, 17 июля, на Ростов и Батайск обрушился мощный ливень. В результате осадков затопило дороги, тротуары, частные дома и социальные объекты. Под водой оказались грузовые и легковые автомобили. Почти сутки спасатели боролись с последствиями непогоды. Всего они откачали 8 300 м3 воды.