Массовые отключения света в Ростове-на-Дону 20 – 22 июля: где и когда
В начале недели сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света. Неудобства связаны с работами по исключению аварийных ситуаций. Рассказываем, по каким адресам и на какое время запланированы отключения.
20 июля
С 9:00 до 17:00:
- ул. 26-го июня 21-31, 22-30; Двинская 2-30; Щербакова 107А, 109; ул. 30-летия Октября 101-185, 168-252; ул. Задонская 29-69; ул. Пескова 184-188; ул. Учебная 1-29, 41-49
С 9:00 до 18:00
- ул. 30-летия Октября 105-293, 168-352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348А; ул. Задонская 29-125, 139-267, 173А, 176, 16, 58-64; ул. Пескова 184-204, 200А, 202А, 202Д; ул. Учебная 1-29, 41-49; ул, Совхозная 2А, 2К, 18А, 14А, 42, 1
20 июля – 21 июля
С 9:00 до 18:00 (с включением на ночь):
просп. Нагибина 19 (гостиница «Амакс»)
21 июля
С 9:00 до 17:00
- ул. Андрея Сладкова 41-79, 94-172; ул. Быковского 2-46; ул. Манежная 60-92, 67-101; ул. Мичуринская 1-23; ул. Петрозаводская 1-25, 2-22; ул. Рижская 24/94, 68-116, 63-95; ул. Содружества 2-30, 5-7; ул. Череповецкая 47-79, 48-78, 80/10 ; ул. 1-я Баррикадная 24/32, 31/33, 42; ул. Профсоюзная 33/31
С 10:00 до 12:00
- пер. Университетский 82, 72-76, 131; просп. Кировский 116-126; ул. Филимоновская 241/122, 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 197, 181-189, 118-134; ул. Малюгиной 218; ул. Тельмана 99-113, 98-100
22 июля
С 9:00 до 17:00
- ул. Благодатная 122-152, 129-161; ул. Зорге 42; ул. Калинина 145-147, 160-192; ул. Кустанайская 81-113, 82-106; ул. Миллеровская 66-108, 73-129; ул. Петрозаводская 23-87, 32-92; ул. Развилинская 81-105, 82-114; ул. Смоленская 75-103, 82-108; ул. Содружества 21-27, 32-34, 48-60; ул. Толмачева 79-117, 92-126
22 июля – 23 июля
С 9:00 до 16:00
- ул. Ерёменко 60/9, 58/9, 60/6, 60/10
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