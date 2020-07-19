Опрокинули коляску с двухлетним ребенком: в Ростове произошла массовая драка

В Ростове-на-Дону произошла драка с участием нескольких человек. Происшествие случилось на днях улице Туполева в районе дома № 9Б, сообщил источник «Комсомольской правды на Дону».

По данным источника, один из жильцов дома вышел во двор в неадекватном состоянии. По неизвестной причине он попытался разбить собственную машину.

Свидетелями сцены стали случайные прохожие. Они подумали, что мужчина накинулся на чужой автомобиль. Один из очевидцев попытался его остановить. В ответ дебошир толкнул его и повалил на землю. В этот момент рядом проходила семейная пара с ребенком. Молодая мама стала снимать происходящее на телефон.

– Заметив съемку, агрессор попытался забрать у девушки мобильный. Тогда за нее вступился муж. Нападавший ударил и его. К ним подлетел знакомый дебошира. Началась драка, – рассказал собеседник издания.

К конфликту присоединилось несколько прохожих. Они пытались разнять дерущихся. В результате произошла потасовка. Кто-то из участников драки случайно толкнул и опрокинул коляску с двухлетним ребенком. Малыш упал на асфальт и ушибся. К счастью, серьезных травм он не получил.

На место происшествия приехали полицейские. К тому моменту дебошир и его знакомый убежали.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.