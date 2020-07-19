2020-07-19T12:45:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 июля 2020: заболели еще 103 дончанина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 19 июля
Михаил Стрижев
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За весь период в регионе выявили 11 419 случаев заражения коронавирусом.За весь период в регионе выявили 11 419 случаев заражения коронавирусом.Фото: "КП" Архив
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В Ростове-на-Дону прирост на 19 июля составил 53 заболевших. В области за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 103 человека. За весь период в регионе выявили 11 419 случаев.

Кроме Ростова новых заболевших обнаружили в следующих городах и районах: в Мясниковском (9) районе, Волгодонске (7), Новочеркасске (5), Миллеровском (3), Целинском (3) районах, Батайске (3), Каменске-Шахтинском (3), Шахтах (3), Матвеево-Курганском (2), Неклиновском (2), Сальском (2), Азовском (1), Аксайском (1), Заветинском (1), Морозовском (1), Октябрьском (1), Советском (1) районах, Азове (1) и Донецке (1).

За последние сутки количество выздоровевших выросло на 35 человек. Всего в Ростовской области вылечились 8 909 пациента. За весь период жертвами болезни стали 183 человека.

В стационарах лечение оказывают 714 зараженным. 43 пациента находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением находятся 6 184 жителя. Среди них 6 139 – на самоизоляции по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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