В Ростовской области неизвестные напали на дом бывшего гендиректора завода «Ростсельмаш»

В Ростовской области неизвестные совершили нападение на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова. Происшествие случилось в ночь на 19 июля в селе Новомаргаритово в Азовском районе, сообщает «Ёрш.Азов».

По данным издания, в результате нападения сестра 83-летнего Пескова скончалась. Мужчина получил множественные травмы. Пострадавшего доставили в больницу. В настоящее время о его состоянии ничего неизвестно.

В ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что сообщение о нападении на дом поступало в полицию. На месте происшествия работают сотрудники МВД и следователи.

Юрий Песков был генеральным директором завода «Ростсельмаш» с 1978 по 1996 год. С 1983 по 1984 год он занимал должность заместителя министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.